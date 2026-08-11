2026 ජූලි මාසයේ ශ්රී ලංකාවේ විදේශ ප්රේෂණ 11.5%කින් ඉහළ යමින් මිලියන 777 ක් වෙත ළඟා වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ කම්කරු ප්රේෂණ 2026 ජූලි මාසයේදී ශක්තිමත් ප්රතිඵලයක් වාර්තා කරමින්, වසරින් වසර 11.5%කින් ඉහළ යමින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 777 ක් වෙත ළඟා වූ අතර, මෙය රටේ ආර්ථිකය ආධාරකිරීමේ සහා විදේශගත ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් ඉටු කරන ඉතා වැදගත් කාර්යභාරය තවදුරටත් ඉස්මතු කරයි.
විදේශ විනිමයේ නිරන්තර ප්රවාහයක්
නවතම අංකලේඛන, විදේශ රටවල සේවය කරන ශ්රී ලාංකිකයන් මෙරටට එවන මුදල්වල දිගුකාලීන ඉහළ යාමේ ප්රවණතාවක් ඉස්මතු කරන අතර, රට ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමනේ යෙදී සිටින මෙවන් කාලයක විදේශ මුදල් අවශ්යතාව සඳහා ඉතා තීරණාත්මක ජීවනාලියක් ලෙස ක්රියා කරයි. පෙර වසරේ එම මාසයට සාසාගාතව 11.5%ක වර්ධනය, විදේශයන්හි රැකියා සොයා ගිය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ සංඛ්යාවේ ඉහළ යාම සහ නිල ප්රේෂණ මාර්ගවල දියුණුව යන දෙකම පිළිබිඹු කරයි.
කම්කරු ප්රේෂණ, ශ්රී ලංකාවේ සුවිශේෂී විදේශ විනිමය ඉපැයීම් ප්රභවයන් අතර ස්ථාවරව ශ්රේෂ්ඨ ස්ථාන ලබාගෙන ඇති අතර, ඇඳුම් හා සංචාරක ව්යාපාරය වැනි ප්රධාන අංශවල අපනයන ආදායම් සමඟ බොහෝ විට සිවිසැසල් තරඟකාරිත්වයක් දක්වයි. මාසික ඩොලර් මිලියන 777 ක අගය, රටේ ගෙවීම් තුලනය සහ විදේශ සංචිත තත්ත්වයට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් නිරූපණය කරයි.
ශ්රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
මෑත වසරවලදී දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයකට මුහුණ දුන් රටකට, ප්රේෂණ ලැබීම්වල ස්ථාවර වර්ධනය ඉතා සැලකිය යුතු ආර්ථික වැදගත්කමක් දරයි. මෙම මුදල් රට පුරා ගෘහස්ත ආදායම් සඳහා සහාය ලබාදීම පමණක් නොව, ශ්රී ලංකා රුපියල ස්ථාවර කිරීමට සහ බාහිර බැඳීම් කළමනාකරණය කිරීමට මහ බැංකුවේ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීමටද දායක වේ.
- ප්රේෂණ, ශ්රී ලාංකික පවුල් ලක්ෂ ගණනකට සෘජු ආදායම් සහාය ලබාදේ.
- විදේශ මුදල් ලැබීම්, රටේ විදේශ සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට දායක වේ.
- නිල ප්රේෂණ මාර්ගවල වර්ධනය, බැංකු පද්ධතිය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය වැඩිදියුණු වීමේ සංඥාවකි.
ප්රධාන වශයෙන් මැදපෙරදිග සහ ආසියාවේ අනෙකුත් ප්රදේශවල කේන්ද්රගත වී සිටින ශ්රී ලංකාවේ විදේශ රැකියා බලකාය, රටේ වඩාත්ම විශ්වාසනීය ආර්ථික ස්තම්භයන්ගෙන් එකක් ලෙස ක්රියා කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.
ආර්ථික විද්යාඥයන් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් දිගු කලක් තිස්සේ අවධාරණය කරන්නේ, ආර්ථිකයට උපරිම වාසිය ලබාගැනීම සඳහා අවිධිමත් ජාලයන් ඇසුරු කිරීම වෙනුවට නිල බැංකු හා මූල්ය නාලිකා හරහා ප්රේෂණ දිරිගැන්වීමේ වැදගත්කම බවය. 2026 දී දක්නට ලැබෙන ස්ථාවර මාසික වර්ධනය, එවැනි උත්සාහයන් ඵලදාවක් ලබාදෙමින් ඇති බව시사 කරයි.
ඉදිරි දැක්ම
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරකරණ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යෑම සහ දක්ෂ හා අර්ධ දක්ෂ ශ්රම ඉල්ලුම ගෝලීය වශයෙන් ශක්තිමත්ව පවතීනිසා, ප්රේෂණ ලැබීම් ඉදිරි මාසවලදී ද ධනාත්මක ගමන් මගේ රැඳෙනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයන් අපේක්ෂා කරයි. ප්රේෂණ ලැබීම් ශක්තිමත් ලෙස පවත්වාගෙන ප්රදේශ රට රෙජිමේ මාධ්ය කරගැනීමේ ශ්රී ලාංකිකයන් ආරම්භ සිටින බාහිර අංශ ශ්රී ලාංකිකවරුන් හා ශ්රී ලංකාවේ ඉතා ශ්රේෂ්ඨ ජාත ශ්රී ලාංකිකවරුන් ශ්රේෂ්ඨ සිදු කිරීමට, රජය ද ශ්රී ලාංකික ප්රවාස ප්රජාවන් සහ ශ්රම ගමනාන්ත රටවල් සමඟ සක්රීයව සම්බන්ධ වෙමින්, කම්කරුවන්ට සහ ඔවුන්ගේ ගෙදරදී සිටින පවුලේ අය සඳහා වඩාත් සුමට හා ලාභදායී මුදල් හුවමාරු පහසු කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටී.
2026 ජූලි මාස දත්ත, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සහ රටේ ප්රකෘතිමත් වීමේ ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කරන ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.