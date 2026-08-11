Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව ඉදිරිපත් වෙයි

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව ඉදිරිපත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අංශයට ඉන්දියාවෙන් සැලකිය යුතු ශක්තිමත් කිරීමක් ලැබීමට නියමිත අතර, දිවයිනේ වඩාත්ම අගනා අපනයන කර්මාන්තයන්ගෙන් එකක් වන මෙම ක්ෂේත්‍රයේ දෙපාර්ශ්වික සහයෝගීතාවය දෙරට අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතී.

වටිනා කර්මාන්තයක් සඳහා උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක්

මෙම සහයෝගීතාවය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථික සබඳතාවල සංඥාවක් වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ වෙළෙඳාමේ ධාරිතාව, ගුණාත්මකභාවය සහ ගෝලීය තරඟකාරිත්වය වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් සහාය ඉන්දියාව විසින් ලබා දෙනු ලැබේ. නීල මැණික්, රතු කොරල් මැණික් හා අනෙකුත් වටිනා මැණික් සඳහා ලොව පුරා ප්‍රසිද්ධ මෙම අංශය, ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකයේ දිගුකාලීන කොඳු නාරටිය වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ලොව ඉතාමත් විශිෂ්ට මැණික් නිෂ්පාදනය කරන රටක් ලෙස ජාත්‍යන්තරව ප්‍රකට වන අතර, විශේෂයෙන් "මැණික් නගරය" ලෙස හඳුන්වන රත්නපුර ප්‍රදේශයෙන් නිපදවෙන අභිනව නිල් නිලමෙ සඳහා එය ලෝ ප්‍රසිද්ධය. මෙම ස්වාභාවික සම්පත් සතුව තිබියදීත්, වටිනාකම් එකතු කිරීම, දක්ෂ ශිල්පකර්ම සහ වෙළෙඳ ප්‍රවේශය යන ක්ෂේත්‍රවල කර්මාන්තය අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති අතර, ඒ ක්ෂේත්‍රවල ඉන්දීය විශේෂඥතාව පරිවර්තනීය ප්‍රතිඵල ගෙනදිය හැකිය.

ඉන්දීය සහාය ඇතුළත් වන්නේ කුමක්ද

ඉන්දීය මුලපිරීම හරහා ශ්‍රී ලාංකික කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන්ට තාක්ෂණික දැනුම, පුහුණුව සහ වෙළෙඳ පහසුකම් යාන්ත්‍රණ වෙත ප්‍රවේශය ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඉන්දියාව ස්වයං ලෙසම ලොව විශාලතම හා වඩාත් නවීන මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සැකසුම් කර්මාන්තවලින් එකක් ලෙස කීර්තිමත් බැවින්, කුසලතා හා දැනුම් හුවමාරුව සඳහා ස්වාභාවික හවුල්කරුවෙකු වේ.

  • ශ්‍රී ලාංකික මැණික් කැපීම් ශිල්පීන් සහ ස්වර්ණාභරණ කලාකරුවන් සඳහා තාක්ෂණික හා වෘත්තීය පුහුණුව ශක්තිමත් කිරීම
  • ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් සහ ඉන්දීය හා ගෝලීය ගැනුම්කරුවන් අතර වෙළෙඳ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම
  • ශ්‍රී ලංකාව තුළ වටිනාකම් එකතු කළ සැකසුම් සඳහා ආයෝජනය දිරිගැන්වීම

කර්මාන්තය හා රජය පියවර සාදරයෙන් පිළිගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ වෙළෙඳාමේ නියෝජිතයින් මෙම ප්‍රගතිය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, මෑත වසරවල ආර්ථික කැළඹීම්වලින් තවමත් සුවය ලබමින් සිටින මෙම අංශය යළි ජීවමත් කිරීමට ලැබෙන කාලෝචිත අවස්ථාවක් ලෙස ඔවුහු එය සලකති. රටේ පුළුල් ආර්ථික අර්බුදය කිහිපෙ කර්මාන්ත හරහා ආයෝජන හා අපනයන ගමනාවේගය මැඩලා තිබිණ.

ඉන්දියාව සමඟ හවුල්කාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය අමු අපනයනයෙන් ඔබ්බට ගෙනගොස්, ගෝලීය වෙළෙඳපොළේ ඉහළ ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ඉහළ-අගය, නිමි නිෂ්පාදන මට්ටමට උසස් කිරීමේ සැබෑ අවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කරයි.

රජයේ නිලධාරීන් ද ශුභවාදී ආකල්පය ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ වර්ධනය වන සහභාගිත්වය, අපනයන-නඩත්තු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට ගෙනඒමට විදේශ හවුල්කාරිත්වයන්誘track ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් උපාය මාර්ගය සමඟ සමගාමී වන බව ඔවුහු සටහන් කරති.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

ශ්‍රී ලංකාව සතු අසාමාන්‍ය ස්වාභාවික මැණික් සම්පත් සහ ඉන්දියාව ගෙන එන කාර්මික විශේෂඥතාව හා වෙළෙඳ ප්‍රවේශය සමඟ, මෙම හවුල්කාරිත්වයට අංශය අර්ථවත් ලෙස ඉහළ නැංවීමේ හැකියාව ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ විශ්වාස කරති. ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාවට නංවන්නේ නම්, සහයෝගීතාවය රැකියා නිර්මාණය කිරීමට, විදේශ විනිමය ආදායම ඉහළ නැංවීමට සහ ගෝලීය සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ වෙළෙඳපොළ තුළ ශ්‍රී ලංකාව වඩාත් තරඟකාරී ස්ථාන

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss