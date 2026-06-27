ජාලිය කැනේඩියානු ගමන් බලපත්රයක් සමඟ ගමන් කිරීමට යත්න දැරූ ශ්රී ලාංකිකයෙකු බෙංගලූරු ගුවන්තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට
ජාලිය කැනේඩියානු ගමන් බලපත්රයක් සතුව තිබූ බව හෙළිදරව් වීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලාංකික පුරුෂයෙකු බෙංගලූරුහි කෙම්පේගෞඩා ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ඉන්දීය බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
ගුවන්තොටුපොළේ සාමාන්ය ලියකියවිලි සත්යාපන ක්රියාවලිය අතරතුර සැකකරු සංක්රමණ හා ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ගමන් කිරීම සඳහා භාවිත කිරීමට තැත් කළ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්රය ජාල කළ එකක් බව බලධාරීන් සොයාගත් අතර, ඒ හේතුවෙන් ඔහු වහාම රඳවාගනු ලැබීය.
පරීක්ෂාව අතරතුර හෙළිවූ ජාලිය ලේඛනය
සංක්රමණ චෙක්පොයින්ටුවේදී සිදුකරන ලද සම්මත සත්යාපන පරීක්ෂණවලින් සමත් නොවීමෙන් අනතුරුව ගුවන්තොටුපොළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් එම ලේඛනය සැක සහිත ලෙස සලකුණු කළහ. සම්බන්ධිත බලධාරීන් විසින් සිදුකරන ලද සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවෙන් ගමන් බලපත්රයේ ජාලිය බව සනාථ කරනු ලැබීය.
ශ්රී ලාංකික ජාතිකයා අත්අඩංගුවට ගත් අතර, වැඩිදුර ප්රශ්නකිරීම් හා නීතිමය කටයුතු සඳහා සුදුසු නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවලට භාර දෙනු ලැබීය.
වර්ධනය වන සැලකිල්ලක්
දකුණු ආසියා කලාපය පුරා ජාලිය ගමන් ලේඛන භාවිතය සම්බන්ධ අඛණ්ඩ කනස්සල්ල මෙම සිදුවීමෙන් ඉස්මතු වේ. ප්රධාන ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළවල බලධාරීන් ජාලිය ගමන් බලපත්ර හා අනෙකුත් හැඳුනුම්පත් ලේඛන හඳුනාගැනීම සඳහා පරීක්ෂා ක්රමවේද වැඩිවැඩියෙන් තහවුරු කර ඇත.
ජාලිය විදේශ ගමන් බලපත්ර භාවිතා කර ගමන් කිරීමට තැත් කළ ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන් සම්බන්ධ සිදුවීම් කාලාන්තරයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර, ඒවා බොහෝ විට බටහිර රටවලට නොනීතිසහගත සංක්රමණය සඳහා දරන ලද උත්සාහයන් සමඟ සම්බන්ධ වේ.
ජාලිය ලේඛනය ලබාගත් ආකාරය හා එහි නිෂ්පාදනය හෝ බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් විශාල ජාලයක් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි තීරණය කිරීම සඳහා වැඩිදුර පරීක්ෂණ දැනට පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.