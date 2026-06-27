Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජාලිය කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් සමඟ ගමන් කිරීමට යත්න දැරූ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු බෙංගලූරු ගුවන්තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජාලිය කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් සමඟ ගමන් කිරීමට යත්න දැරූ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු බෙංගලූරු ගුවන්තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට

ජාලිය කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් සතුව තිබූ බව හෙළිදරව් වීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලාංකික පුරුෂයෙකු බෙංගලූරුහි කෙම්පේගෞඩා ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ඉන්දීය බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

ගුවන්තොටුපොළේ සාමාන්‍ය ලියකියවිලි සත්‍යාපන ක්‍රියාවලිය අතරතුර සැකකරු සංක්‍රමණ හා ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ගමන් කිරීම සඳහා භාවිත කිරීමට තැත් කළ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රය ජාල කළ එකක් බව බලධාරීන් සොයාගත් අතර, ඒ හේතුවෙන් ඔහු වහාම රඳවාගනු ලැබීය.

පරීක්ෂාව අතරතුර හෙළිවූ ජාලිය ලේඛනය

සංක්‍රමණ චෙක්පොයින්ටුවේදී සිදුකරන ලද සම්මත සත්‍යාපන පරීක්ෂණවලින් සමත් නොවීමෙන් අනතුරුව ගුවන්තොටුපොළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් එම ලේඛනය සැක සහිත ලෙස සලකුණු කළහ. සම්බන්ධිත බලධාරීන් විසින් සිදුකරන ලද සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවෙන් ගමන් බලපත්‍රයේ ජාලිය බව සනාථ කරනු ලැබීය.

ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයා අත්අඩංගුවට ගත් අතර, වැඩිදුර ප්‍රශ්නකිරීම් හා නීතිමය කටයුතු සඳහා සුදුසු නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවලට භාර දෙනු ලැබීය.

වර්ධනය වන සැලකිල්ලක්

දකුණු ආසියා කලාපය පුරා ජාලිය ගමන් ලේඛන භාවිතය සම්බන්ධ අඛණ්ඩ කනස්සල්ල මෙම සිදුවීමෙන් ඉස්මතු වේ. ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළවල බලධාරීන් ජාලිය ගමන් බලපත්‍ර හා අනෙකුත් හැඳුනුම්පත් ලේඛන හඳුනාගැනීම සඳහා පරීක්ෂා ක්‍රමවේද වැඩිවැඩියෙන් තහවුරු කර ඇත.

ජාලිය විදේශ ගමන් බලපත්‍ර භාවිතා කර ගමන් කිරීමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන් සම්බන්ධ සිදුවීම් කාලාන්තරයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර, ඒවා බොහෝ විට බටහිර රටවලට නොනීතිසහගත සංක්‍රමණය සඳහා දරන ලද උත්සාහයන් සමඟ සම්බන්ධ වේ.

ජාලිය ලේඛනය ලබාගත් ආකාරය හා එහි නිෂ්පාදනය හෝ බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් විශාල ජාලයක් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි තීරණය කිරීම සඳහා වැඩිදුර පරීක්ෂණ දැනට පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජැන්ගූගේ පළමු ටෙස්ට් සියය වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු ඉනිංසයේ රන් 48ක වාසියක් අත්කර දේ Sinhala

ජැන්ගූගේ පළමු ටෙස්ට් සියය වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු ඉනිංසයේ රන් 48ක වාසියක් අත්කර දේ

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරු ජැන්ගූ, සිය පළමු ටෙස්ට් සියය සටහන් කරමින් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් රඟදැල්ලට සංවේදී ලෙස පිවිසෙමින්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පවත්වනු ලබන ටෙස්ට් තරඟයේ 3…

27 Jun 2026 Discuss
කොළඹ නගරයේ ජලාපවාහන පද්ධතිය රුපියල් බිලියන 36ක් වැයකර යාවත්කාලීන කෙරේ Sinhala

කොළඹ නගරයේ ජලාපවාහන පද්ධතිය රුපියල් බිලියන 36ක් වැයකර යාවත්කාලීන කෙරේ

කොළඹ නගරයේ ජලාපවාහන ජාලය සම්පූර්ණයෙන් නවීකරණය කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, ප්‍රාග්ධනයේ පැරණි භූගත යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමට සහ පුළුල් කිරීමට කොළඹ නගරාධිපති Vraie…

27 Jun 2026 Discuss
පොල් සහ ආහාර හා පාන කර්මාන්ත අපනයන ඩොලර් බිලියන 3ක ඉලක්කය සපුරාලීමට කර්මාන්ත නායකයින් සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවක Sinhala

පොල් සහ ආහාර හා පාන කර්මාන්ත අපනයන ඩොලර් බිලියන 3ක ඉලක්කය සපුරාලීමට කර්මාන්ත නායකයින් සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවක

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සිකුරාදා දහවල් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් කර්මාන්ත හා ආහාර හා පාන නිෂ්පාදන අංශයන්හි ප්‍රමුඛ කර්මාන්තකරුවන්…

27 Jun 2026 Discuss