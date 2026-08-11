ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාව 100-34 න් පරාජය කර අර්ධ අවසන් පොරයට දිනා ගනී
ශ්රී ලංකාව කලාපීය තරඟකරු ඉන්දියාව සමඟ පැවති තරඟයෙන් ලකුණු 100 සිට 34 දක්වා වූ විශාල පරතරයකින් ජය ගනිමින් තරඟාවලියේ අර්ධ අවසන් පොරට සුදුසුකම් ලබා ගෙන ඇත.
අමතක නොවන ක්රීඩා දර්ශනයක්
ශ්රී ලාංකික කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ශ්රේෂ්ඨත්වය පිළිබඳව කිසිදු සැකයකට ඉඩ නොතබමින් තරඟය ආරම්භයේ සිටම විශ්මයජනක ආධිපත්යයක් පෙන්නුම් කළේය. 100-34 යන අවසාන ලකුණු තත්ත්වය සම්පූර්ණ ආධිපත්යයේ කතාවක් කියයි; ශ්රී ලංකාව ක්රීඩාවේ සෑම අංශයකින්ම පාහේ ඔවුන්ගේ ප්රතිවාදීන් අභිබවා ගියේය.
ශක්තිමත් තරඟකරුවන් ලෙස ඉතා කීර්තිමත් ඉන්දීය කණ්ඩායමට, සෑම තෙතමනයකින්ම දිදුලමින් ක්රීඩා කළ ශ්රී ලාංකික කණ්ඩායමට එරෙහිව අර්ථවත් අභියෝගයක් ගොඩ නගා ගත නොහැකි විය. දෙකණ්ඩායම් අතර ක්රීඩා මට්ටමේ පරතරය සමස්ත තරඟය පුරාම පෙනී සිටි අතර, ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ ප්රහාරය ඉන්දීය කණ්ඩායමට නිවාරණය කර ගැනීමට නොහැකි තරම් ප්රබල විය.
අර්ධ අවසන් පොර ස්ථානය තහවුරු වෙයි
මෙම ප්රකට ජයග්රහණය ශ්රී ලංකාවට තරඟාවලියේ අර්ධ අවසන් දියුණුවට ඉදිරියට යාමට සහතිකය ලබා දෙයි; ඉන්දියාවට එරෙහිව මෙසේ ඒත්තු ගැන්වෙන ලෙස ජය ගැනීමට හේතු වූ ශක්තිය හා තීව්රතාවය ඔවුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙයි.
ආසියාවේ ශක්තිමත්ම ක්රීඩා ජාතීන්ගෙන් එකකට එරෙහිව මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් හැඟීම් ගන්වන ජයග්රහණයන්ගෙන් එකක් ලෙස ඔවුන්ගේ ජාතික කණ්ඩායම දක්වන ලද දස්කම් අත්දුටු ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා රසිකයන් අතර මෙම ජයග්රහණය පුළුල් සැමරීමකට ලක් වනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ක්රීඩකයන් දැන් ඉදිරි අවසන් පොර කරා යන ගමනේ මෙතරම් අනන්ය දස්කමකින් ලැබෙන ආත්ම විශ්වාසයෙන් ඔද වැඩී, ඉදිරි අර්ධ අවසන් ගැටුම කෙරෙහි ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.