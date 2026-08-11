Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව 100-34 න් පරාජය කර අර්ධ අවසන් පොරයට දිනා ගනී

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය තරඟකරු ඉන්දියාව සමඟ පැවති තරඟයෙන් ලකුණු 100 සිට 34 දක්වා වූ විශාල පරතරයකින් ජය ගනිමින් තරඟාවලියේ අර්ධ අවසන් පොරට සුදුසුකම් ලබා ගෙන ඇත.

අමතක නොවන ක්‍රීඩා දර්ශනයක්

ශ්‍රී ලාංකික කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය පිළිබඳව කිසිදු සැකයකට ඉඩ නොතබමින් තරඟය ආරම්භයේ සිටම විශ්මයජනක ආධිපත්‍යයක් පෙන්නුම් කළේය. 100-34 යන අවසාන ලකුණු තත්ත්වය සම්පූර්ණ ආධිපත්‍යයේ කතාවක් කියයි; ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩාවේ සෑම අංශයකින්ම පාහේ ඔවුන්ගේ ප්‍රතිවාදීන් අභිබවා ගියේය.

ශක්තිමත් තරඟකරුවන් ලෙස ඉතා කීර්තිමත් ඉන්දීය කණ්ඩායමට, සෑම තෙතමනයකින්ම දිදුලමින් ක්‍රීඩා කළ ශ්‍රී ලාංකික කණ්ඩායමට එරෙහිව අර්ථවත් අභියෝගයක් ගොඩ නගා ගත නොහැකි විය. දෙකණ්ඩායම් අතර ක්‍රීඩා මට්ටමේ පරතරය සමස්ත තරඟය පුරාම පෙනී සිටි අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ ප්‍රහාරය ඉන්දීය කණ්ඩායමට නිවාරණය කර ගැනීමට නොහැකි තරම් ප්‍රබල විය.

අර්ධ අවසන් පොර ස්ථානය තහවුරු වෙයි

මෙම ප්‍රකට ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවට තරඟාවලියේ අර්ධ අවසන් දියුණුවට ඉදිරියට යාමට සහතිකය ලබා දෙයි; ඉන්දියාවට එරෙහිව මෙසේ ඒත්තු ගැන්වෙන ලෙස ජය ගැනීමට හේතු වූ ශක්තිය හා තීව්‍රතාවය ඔවුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙයි.

ආසියාවේ ශක්තිමත්ම ක්‍රීඩා ජාතීන්ගෙන් එකකට එරෙහිව මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් හැඟීම් ගන්වන ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් ලෙස ඔවුන්ගේ ජාතික කණ්ඩායම දක්වන ලද දස්කම් අත්දුටු ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා රසිකයන් අතර මෙම ජයග්‍රහණය පුළුල් සැමරීමකට ලක් වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් දැන් ඉදිරි අවසන් පොර කරා යන ගමනේ මෙතරම් අනන්‍ය දස්කමකින් ලැබෙන ආත්ම විශ්වාසයෙන් ඔද වැඩී, ඉදිරි අර්ධ අවසන් ගැටුම කෙරෙහි ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss