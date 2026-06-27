Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

T20 ලෝක කුසලානයේ ස්කොට්ලන්තය පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය ජීවත් කරවූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
T20 ලෝක කුසලානයේ ස්කොට්ලන්තය පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය ජීවත් කරවූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

2026 කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට ළඟා වීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විසින් ගනු ලැබූ අතර, ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව ලබා ගත් වැදගත් ජයග්‍රහණය හරහා කොටස් අවසන් වටයට ළඟා වීමේ ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාවන්굳ිනි රැකගෙන ඇත.

අත්‍යවශ්‍ය මොහොතේ ජය ලබා ගනිමින්

තරගාවලිය තුළ ඉදිරියට යාමේ හැකියාව අවදානමට ලක්ව තිබූ අවස්ථාවක, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අභියෝගයට මුහුණ දී ස්කොට්ලන්තය පරාජය කළේ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය සඳහා අතිශය වැදගත් වූ තරගයකදීය. මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම් අදියර ඉක්මවා ප්‍රතිෂ්ඨාමත් ගෝලීය තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට ළඟා වීමේ අභිලාෂයට නැවත ජීවය ලබා දෙයි.

පීඩනය මැද ශ්‍රී ලංකාව ස්ථිරව සිටී

අභියෝගාත්මක කණ්ඩායම් අදියර ව්‍යාපාරයක් හරහා ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම ගමන් කරනු නරඹා සිටි ශ්‍රී ලංකා සমර්ථකයින්ට මෙම ජයග්‍රහණය මහත් සහනයක් ගෙනෙනු ඇත. කැළඹිල්ලක් ඇති කිරීමට ඉදිරිපත් වූ ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායමකට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු දෙක ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය සන්සුන්භාවය සහ අධිෂ්ඨානය ප්‍රදර්ශනය කළාය.

මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකාව අර්ධ අවසන් පූර්ව ස්ථානයක් සඳහා තරගකාරීව පවතින බව සහතික කරන අතර, තරගාවලියේ පසු අදියරයන්ට ළඟා වීම තහවුරු කර ගැනීමට කණ්ඩායම දැන් තවදුරටත් ප්‍රතිඵල මත රදා පවතී.

තරගාවලි තත්ත්වය

2026 කාන්තා T20 ලෝක කුසලානය අතිශය තරගකාරී කණ්ඩායම් අදියරයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, කිහිපයක් කණ්ඩායම් සීමිත අර්ධ අවසන් පූර්ව ස්ථාන සඳහා දැඩි ලෙස සසරමිනි සිටිති. ස්කොට්ලන්තයට එරෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණය පුවරු ක්‍රමයට වැදගත් මානයක් එක් කරන අතර, කණ්ඩායම් අදියරයේ ආතතිය රැඳුණු නිමාවකට අවකාශ සූදානම් කරයි.

දිවයිනේ ශ්‍රී ලාංකික රසිකයින් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට මෙම රිද්මය ඉදිරියට රැගෙන යමින් ඔවුන්ගේ වෙහෙසට සෑහෙන අවසන් හතරේ ස්ථානය ආරක්ෂා කර ගත හැකිවේ යයි බලාපොරොත්තු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කාලීන ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කළ නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි Sinhala

කාලීන ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කළ නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි

ගෝලීය වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් වෙනස් වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේදීත්, දිගුකාලීන ප්‍රසම්පාදන ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සති අන්ත සූර්ය විදුලි නිෂ්පාදනය අත්හිටුවීමට ඉල්ලීමක් කරයි; වහල සූර්ය පද්ධති සඳහා දුරස්ථ විසන්ධි මොඩම් අනිවාර්ය කිරීමට සැලසුම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සති අන්ත සූර්ය විදුලි නිෂ්පාදනය අත්හිටුවීමට ඉල්ලීමක් කරයි; වහල සූර්ය පද්ධති සඳහා දුරස්ථ විසන්ධි මොඩම් අනිවාර්ය කිරීමට සැලසුම්

ජාතික විදුලි පද්ධතියට අතිරික්ත විදුලිය අවශෝෂණය කර ගැනීමේ දුෂ්කරතා මතුවෙමින් පවතින බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අධිකාරීන් ගෘහස්ථ හා ව්‍යාපාරික වහල සූර්ය පද්ධති…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ නව බදු සංශෝධන පැහැදිලි කෙරේ: ඔබ දැනගත යුතු දේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නව බදු සංශෝධන පැහැදිලි කෙරේ: ඔබ දැනගත යුතු දේ

නවතම බදු වෙනස්කම් පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය ශ්‍රී ලංකාව නව බදු සංශෝධන මාලාවක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, එය රටපුරා පුද්ගලයන්, ව්‍යාපාරික ආයතන සහ ආයෝජකයන් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති…

27 Jun 2026 Discuss