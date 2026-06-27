ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව짜릿한 අවසන් ඕවර ජයග්රහණයෙන් ශ්රී ලංකා කාන්තාවන් අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය ජීවත් කරයි
මැන්චෙස්ටර්හිදී නාටකීය ජයග්රහණයෙන් ශ්රී ලංකාව තරඟයේ රඳවා ගනී
ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායම මැන්චෙස්ටර්හිදී ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව ව්යාකූල ජයග්රහණයක් ලබාගනිමින් 2026 T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පූර්ව ජය අපේක්ෂාවන් ජීවත් කර තැබීය. අවසන් ඕවරය දක්වාම රස බලමින් ක්රීඩා කළ මෙම තරඟය, අවසන් පන්දුව දක්වාම ප්රේක්ෂකයින් ආතංකයෙන් රඳවා සිටියේය.
අවසන් ඕවරයෙන් ලකුණු හත ලබාගත යුතුව තිබිණ
ලකුණු 152ක ඉලක්කය හඹා ගිය ශ්රී ලංකාව, අවසන් ඕවරය ආරම්භ වන විට ජය සුරකින්නට ලකුණු හතක් අවශ්ය ව තිබිණ. සමස්ත ව්යාපාරයම deliveries හයක ප්රතිඵලය මත රඳා පැවති අතර එය ඉමහත් පීඩනයක් ගෙන ආවේය.
එම අභියෝගාත්මක අවස්ථාවේදී ක්රීඩා පිටියේ නිලක්ෂිකා සිල්වා සහ සුගන්දිකා කුමාරී නැගී සිටි අතර, ඔවුන් දෙදෙනා එකට ක්රීඩා කරමින් අත්හිත් නොදෙන ආකාරයට ජය ළඟා කර ගත්හ. ඒ ජයග්රාහී අවසන් ඕවරයේ පළමු පන්දු තුනෙන් ලකුණු හතරක් ලබාගත් ඔවුන් නාටකීය අවසනකට වේදිකාව සූදානම් කළ අතර, අවසානයේ ශ්රී ලංකාව ඉලක්කය ළඟා කර ගත්තේය.
සිහිනය ක්ෂීණ වූවද, තවමත් ජීවත්ව ඇත
මෙම ජයග්රහණය ශ්රී ලංකාවට අර්ධ අවසන් පූර්ව ස්ථානයක් සහතික නොකළ ද, කණ්ඩායමේ ව්යාපාරය ජීවත් කර ඇති අතර ඉදිරියට ගමන් කිරීම තවමත් හැකි බව කණ්ඩායමට හා ආධාරකරුවන්ට විශ්වාස කිරීමට හේතුවක් ලබා දී ඇත. කණ්ඩායම් අදියරේ ඉෙකේ ඉතිරිය ළඟා වන විට, ඉදිරියේ ලබාගැනෙන සෑම ලකුණක්ම සෑම වීකට් එකක්ම ඉමහත් වැදගත්කමක් දරනු ඇත.
ස්කොට්ලන්තයට ද ඉමහත් ලෙස ප්රතිස්පන්දනය ලබා දීමෙන් පසු මෙය කටුක පරාජයක් විය. ඔවුන්ගේ ලකුණු 152ක ස්කෝරය සැබෑ අභියෝගයක් එල්ල කළ අතර, ලෝක වේදිකාවේ දිනෙන් දින වර්ධනය වන කණ්ඩායමක් ලෙස ඔවුන්ට ගர්වයෙන් ආපසු බලා සිටිය හැකි සන්ධිස්ථානයක් ලෙස එය ඉතිරි වනු ඇත.
අභියෝගාත්මක තරඟාවලි ව්යාපාරයක් ගෙවා ලන ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමට, දිනුම්-ලාබාල ජය ඔවුන්ට අවශ්ය හැරවුම් ලක්ෂ්යය ලෙස ඔප්නු කිරීමට රට පුරා ශ්රී ලංකා රසිකයන් අපේක්ෂා කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.