Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අතීත හැසිරීම් පිළිබඳ විමර්ශන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට දැවැන්තම සාම සාධක හමුදාව යවන්නට සූදානම්

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අතීත හැසිරීම් පිළිබඳ විමර්ශන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට දැවැන්තම සාම සාධක හමුදාව යවන්නට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට තම විශාලතම සාම සාධක හමුදා කණ්ඩායම යෙදවීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එරට පිටරට සේවා කළ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව කලින් ලේඛනගත වූ අවර හැසිරීම් චෝදනා සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් සම්බන්ධ කරදරකාරී ඉතිහාසය හේතුවෙන් මෙම පියවර සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.

සකස් වෙමින් පවතින දැවැන්ත යෙදවීමක්

සැලසුම් කරන ලද මෙම යෙදවීම යටතේ ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට සිය විශාලතම සාම සාධක හමුදා කණ්ඩායම යවනු ඇත. කෙන්යාවේ නායකත්වයෙන් යුත් බහුජාතික ආරක්ෂක සහාය මෙහෙයුමක් මේ වන විට ගැං ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් සහ දේශපාලන අස්ථාවරත්වයෙන් වෙළී සිටින එරට ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී. යෝජිත ශ්‍රී ලාංකික දායකත්වයේ පරිමාණය, එක්සත් ජාතීන්ගේ කුඩය යටතේ ජාත්‍යන්තර සාම සාධක කටයුතුවල වඩාත් කැපී පෙනෙන භූමිකාවක් ඉටු කිරීමට කොළඹ දරන අදිටන ප්‍රකාශ කරයි.

අතීත චෝදනාවල සෙවනැල්ල

මෙම නිවේදනය ආන්දෝලනයකින් තොරව ඉදිරිපත් නොවීය. ශ්‍රී ලාංකික සාම සාධකයන් කලින් සිදු කළ එක්සත් ජාතීන්ගේ මෙහෙයුම් අතරතුර බරපතල චෝදනාවලට මුහුණ දී ඇති අතර, ඒ අතර 2010 දරුණු භූකම්පාවෙන් පසු හයිටියට යෙදවූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ ලිංගික සූරාකෑම් සහ අපයෝජන සිද්ධීන් ද ලේඛනගත වී ඇත. එම සිදුවීම් මානව හිමිකම් සංවිධානවලින් දැඩි හෙළාදැකීමකට ලක් වූ අතර, ජාත්‍යන්තර නියෝග යටතේ ක්‍රියා කරන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සන්නද්ධ හමුදා වගවීම සම්බන්ධ ස්ථිර ප්‍රශ්න මතු කළේය.

  • ශ්‍රී ලාංකික හමුදා සාමාජිකයන් කලින් සිදු කළ හයිටි සාම සාධක මෙහෙයුම් අතරතුර ලිංගික අවර හැසිරීම් සම්බන්ධ චෝදනාවලට සම්බන්ධ වූ අය අතර ද සිටියහ
  • අතීත අපයෝජන සඳහා වන වගවීම් යාන්ත්‍රණ ප්‍රමාණවත් නොවන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති
  • ඕනෑම නව යෙදවීමකට පෙර ශක්තිමත් පරීක්ෂා කිරීමේ සහ අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලීන් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් ඉල්ලා සිටී

රජයේ ස්ථාවරය

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ජාත්‍යන්තර සාමය සහ ආරක්ෂාවට අර්ථවත් ලෙස දායකත්වය ලබා දීමේ තම කැපවීම ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, හයිටි යෙදවීම රටේ හමුදාවේ වෘත්තීය භාවය සහ හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කරයි. අතීත අවර හැසිරීම්වල උරුමය සම්බන්ධව උපකාර කණ්ඩායම් මතු කළ කරුණු ගැන නිලධාරීන් ප්‍රසිද්ධියේ විස්තරාත්මකව අදහස් දක්වා නොමැත.

හයිටියේ බරපතල ආරක්ෂක තත්ත්වය

හයිටිය දැඩි මානවීය සහ ආරක්ෂක අර්බුදයකට ඉදිරියෙන් සිටිමින්, සන්නද්ධ ගෑං කල්ලි අගනුවර පෝ-ඕ-ප්‍රැන්ස් සහ අවට ප්‍රදේශවල විශාල කොටස් පාලනය කරයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද බහුජාතික මෙහෙයුමට හයිටි ජාතික පොලීසියට සිවිල් සාමය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය හා අවසාන වශයෙන් මැතිවරණ පැවැත්වීමට අවශ්‍ය තත්ත්වයන් නිර්මාණය කිරීමේ කාර්යය පවරා ඇත.

හයිටියේ තත්ත්වය බටහිර අර්ධගෝලයේ වඩාත්ම සංකීර්ණ ආරක්ෂක පරිසරයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතිමින්, දායකත්ව ලබා දෙන සියලු රාජ්‍යයන්ගෙන් හමුදා හැකියාව පමණක් නොව මානව හිමිකම් ප්‍රමිතීන්ට අචල කැපවීමක් ද ඉල්ලා සිටී.

යෙදවීමට පෙර වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

හිමිකම් පෙනී සිටින්නෝ ශ්‍රී ලංකා රජය සහ එක්සත් ජාතීන් හමුදාව යෙදවීමට පෙර ශක්තිමත් පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රියාවලීන් ස්ථාපිත කිරීමට දිරිමත් කරමින්, අතීත අපයෝජන ප්‍රමාණාත්මකව විසඳා නොගෙන පුද්ගලයන් යැවීම අතීත අසාර්ථකත්වයන් නැවත සිදු කිරීමේ සහ දැනටමත් දැඩි දුකට පත් අවදානමට ලක් හයිටි ප්‍රජාවන්ට තවදුරටත් හානි කිරීමේ අවදානමක් ඇති බව අවවාද කරති.

යෙදවීමේ තීරණය ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අවසන් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර,

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සාහයේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එෆ්එස්පී පක්ෂය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සාහයේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එෆ්එස්පී පක්ෂය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැති ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සවයක් සම්බන්ධයෙන් කියැවෙන අක්‍රමිකතා පිළිබඳව පෙරමුණු සමාජවාදී පක්ෂය (එෆ්එස්පී) විසින් නිල පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇති…

27 Jun 2026 Discuss
මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරිය යැයි කියන සංවිධිත අපරාධ කල්ලියේ වෙඩිකාරයෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට Sinhala

මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරිය යැයි කියන සංවිධිත අපරාධ කල්ලියේ වෙඩිකාරයෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට

මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරීමෙන් පසු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට (BIA) පැමිණි සංවිධිත අපරාධ ජාලයක් සමඟ සම්බන්ධතා ඇතැයි සැකපිටින් සිටි පුද්ගලයෙකු පොලීසිය…

27 Jun 2026 Discuss
උබර් රත්නපුරයට පැමිණේ — ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් අගනුවරට රයිඩ්-හේලිං සේවා දිගු වෙයි Sinhala

උබර් රත්නපුරයට පැමිණේ — ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් අගනුවරට රයිඩ්-හේලිං සේවා දිගු වෙයි

ලෝක පතළ රයිඩ්-හේලිං දැවැන්තයා වන උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සිය පියවර තවදුරටත් පුළුල් කරමින්, රටේ ප්‍රසිද්ධ මැණික් අගනුවර වන රත්නපුරය තුළ සිය මෙහෙයුම් ආරම්භ කර…

27 Jun 2026 Discuss