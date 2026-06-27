Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 ඉක්මවයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දිවයිනට අනතුරු අඟවයි

2025 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්තිය තවදුරටත් උත්සන්න වෙමින් පවතින අතර, වාර්තා වූ මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය නාලින්ද ජයතිස්ස මහතා තහවුරු කර ඇත.

මෙම සංඛ්‍යාත්මක සීමාව, දිවයින පුරා මහජන සෞඛ්‍යයට ඩෙංගු උණ ගෙන දෙන නිරන්තර තර්ජනය පිළිබඳ දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් වන අතර, ප්‍රජාවන්, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ පළාත් පාලන ආයතන මෙම මදුරු රෝගයේ ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමට දිගටම පොරබදමින් සිටිති.

මතුවෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක්

Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නැවත නැවත පැනනඟින සෘතුමය අභියෝගයක් ව පවතී. එහෙත්, මෙවර්ෂය තුළ රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ යෑම, මෙම තත්ත්වය හදිසි හා සම්බන්ධීකෘත මැදිහත්වීමක් ඉල්ලා සිටින බව සංඥා කරයි.

අමාත්‍ය ජයතිස්ස මහතාගේ හෙළිදරව්ව, දිවයින පුරා ආසාදන වාර්තා වන වේගය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි.

මහජනතාවට කළ හැකි දේ

වැළැක්වීමේ පියවර真剣ව ගැනීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ජනතාවට දිගින් දිගටම අනුශාසනා කරයි. නිර්දේශිත ප්‍රධාන පියවරන් අතර:

  • මදුරුවන්ගේ පාදක භූමිය ලෙස ක්‍රියා කරන නිවාස තුළ හා ඒ අවට고여 ඇති වතුර ඉවත් කිරීම
  • විශේෂයෙන් දිවා කාලයේ දී මදුරු විකර්ෂක භාවිතා කිරීම හා ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
  • දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම
  • ප්‍රජා මට්ටමේ පරීක්ෂණ හා පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන්වලදී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම

රෝගීන් සංඛ්‍යාව දැනටමත් 50,000 ඉක්මවා ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඩෙංගු රෝගය තවදුරටත් පැතිරීම වැළැක්වීමේදී සෑම පුරවැසියෙකුම සජාගව සිටිමින් පෞද්ගලික වගකීම භාරගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ස්කොට්ලන්තය අභිබවා짜 රිය දිනුමකින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පොරයේ සිහිනය ජීවත් කරයි Sinhala

ස්කොට්ලන්තය අභිබවා짜 රිය දිනුමකින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පොරයේ සිහිනය ජීවත් කරයි

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ නවතම කණ්ඩායම් අදියර තරඟයේදී ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව짜 රිය ජයක් ලබාගනිමින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පොරයට ළඟා…

27 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා වන Zydus Lifesciences සහ Sunshine Healthcare අතර ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල ඖෂධ නිෂ්පාදන හවුල් ව්‍යාපාරයක් Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා වන Zydus Lifesciences සහ Sunshine Healthcare අතර ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල ඖෂධ නිෂ්පාදන හවුල් ව්‍යාපාරයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඉන්දීය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Zydus Lifesciences සහ දේශීය සෞඛ්‍ය සේවා සමාගමක් වන Sunshine Healthcare,…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එක සුවතා සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ — ඕස්ට්‍රේලියාව, ස්පාඤ්ඤය සහ තායිලන්තය පසුකරමින් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එක සුවතා සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ — ඕස්ට්‍රේලියාව, ස්පාඤ්ඤය සහ තායිලන්තය පසුකරමින්

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සුවතා සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ ස්ථානය හිමිකරගනිමින්, ඕස්ට්‍රේලියාව, ස්පාඤ්ඤය, තායිලන්තය සහ නේපාලය වැනි…

27 Jun 2026 Discuss