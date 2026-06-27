Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍ර චෝදනා මත රිමාන්ඩ් භාරයට

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍ර චෝදනා මත රිමාන්ඩ් භාරයට

ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍රයක් සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් අනුගමනය කරමින්, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයක් විසින් රිමාන්ඩ් භාරයට ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

ජනාධිපති කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකු සම්බන්ධ වීම

සැකකරු ශ්‍රී ලංකාවේ විධායක ශාඛාවේ කේන්ද්‍රස්ථානය වන ජනාධිපති කාර්යාලයේ පාර්ලිමේන්තු හා කැබිනට් කටයුතු අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ධුරය දරන, ඉහළ පරිපාලන වගකීමක් සහිත නිලධාරියෙකු වේ.

සැකකරුගේ ජ්‍යෙෂ්ඨතාව සහ ඔහු නිලයෙන් අනුයුක්ත අංශය සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම නිල හැසිරීමේ බරපතළ උල්ලංඝනයක් ලෙස හඳුනාගත හැකි සැලකිය යුතු තතු දෙකක් ලෙස ඉස්මතු වේ.

වැඩිදුර නඩු කටයුතු අපේක්ෂාවෙන් රිමාන්ඩ් භාරයට

අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍ර චෝදනා සම්බන්ධ පරීක්ෂණ දිගටම පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර, නිලධාරියා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කර අනතුරුව රිමාන්ඩ් භාරයට ගන්නා ලදී. රිමාන්ඩ් නියෝගය හේතුවෙන් බලධාරීන් මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධව වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරන අතරතුර සැකකරු ඇප මත මුදා හැරීම වළක්වා ඇත.

ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ ලේඛන වංචාව සම්බන්ධ කනස්සල්ල

සැකකරුගේ ධුරයේ ඉහළ සමාජ ප්‍රතිරූපය හේතුවෙන් මෙම නඩුව පුළුල් අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් බලපත්‍ර වංචාව බරපතළ අපරාධ වරදක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය සේවකයෙකුට එල්ල වූ චෝදනා රජයේ ආයතන තුළ ලේඛන ආරක්ෂාව හා අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්න මතු කරයි.

බලධාරීන් ඔවුන්ගේ විමර්ශන දිගටම කරගෙන යාමට අපේක්ෂා කරන අතර, ඉදිරි දිනවල තවදුරටත් අධිකරණ කටයුතු සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බහරේනය එරට භූමියට ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බවට ඉරානයට බරපතල චෝදනා එල්ල කරයි Sinhala

බහරේනය එරට භූමියට ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බවට ඉරානයට බරපතල චෝදනා එල්ල කරයි

බහරේනය ඉරානයට එරෙහිව බරපතල චෝදනා එල්ල කරමින්, ඉරාන ඩ්‍රෝනයන් එරට භූමිය ඉලක්ක කර ගත් බවත්, එය එම ගල්ෆ් දූපත් රාජ්‍යයේ සර්වාධිපත්‍යය බරපතල ලෙස කඩ කිරීමක් බවත්…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත විනිශ්චයකාර විශ්‍රාම වයස් සංශෝධනය පිළිබඳව LAWASIA සංවිධානය දැඩි උද්වේගය පළ කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත විනිශ්චයකාර විශ්‍රාම වයස් සංශෝධනය පිළිබඳව LAWASIA සංවිධානය දැඩි උද්වේගය පළ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට අපේක්ෂිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සම්බන්ධයෙන් ආසියා හා…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය වසංගතයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය වසංගතයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව රට පුරා ඉහළ යාමත් සමග සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 සීමාව ඉක්මවා ඇති බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් තහවුරු…

27 Jun 2026 Discuss