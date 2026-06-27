Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොල් සහ ආහාර හා පාන කර්මාන්ත අපනයන ඩොලර් බිලියන 3ක ඉලක්කය සපුරාලීමට කර්මාන්ත නායකයින් සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවක

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොල් සහ ආහාර හා පාන කර්මාන්ත අපනයන ඩොලර් බිලියන 3ක ඉලක්කය සපුරාලීමට කර්මාන්ත නායකයින් සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවක

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සිකුරාදා දහවල් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් කර්මාන්ත හා ආහාර හා පාන නිෂ්පාදන අංශයන්හි ප්‍රමුඛ කර්මාන්තකරුවන් සමඟ හමුවිය. මෙම සාකච්ඡාවන් කේන්ද්‍ර වූයේ ඉදිරි වසර දෙක තුළ කර්මාන්ත දෙකම එකතු කොට ඩොලර් බිලියන 3ක ආර්ථිකයක් බවට පත් කිරීමේ අභිලාෂකාමී සැලැස්ම වටාය.

අපනයන වර්ධනය සඳහා උපායමාර්ගික පියවරක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ශක්‍යතාවක් දක්නට ලැබෙන අපනයනාභිමුඛ කර්මාන්ත දෙකෙහි ප්‍රධාන පාර්ශ්වකරුවන් එක් කරගත් මෙම ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීම, අගය එකතු කළ නිෂ්පාදනය සහ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළ පුළුල් කිරීම කෙරෙහි ආණ්ඩුවේ අලුත් අවධානය යොමු කිරීමේ අභිප්‍රාය පෙන්නුම් කළේය. සාකච්ඡාවල අවධානය කේන්ද්‍ර වූයේ වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සහ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය වෙළෙඳපොළවල වඩාත් තරඟකාරී ස්ථාවරයක තබා ගැනීමට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි උපායමාර්ග හඳුනා ගැනීම කෙරෙහිය.

පොල් කර්මාන්තය අවධානයේ කේන්ද්‍රයේ

ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් කර්මාන්තය දිගුකලක් තිස්සේ රටේ කෘෂිකාර්මික අපනයන පදනමේ ශිලාස්ථම්භයක් ලෙස සැලකෙන අතර, පොල් තෙල්, ගෑස් කළ පොල්, පොල් වතුර සහ වර්ජින් පොල් තෙල් ඇතුළු නිෂ්පාදනවලට ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළවල ශක්තිමත් ඉල්ලුමක් පවතී. රැස්වීමට සහභාගී වූ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් නිෂ්පාදන ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමට, සැකසුම් ප්‍රමිතීන් වැඩිදියුණු කිරීමට සහ අංශය වෙත වැඩිදුර ආයෝජන誘 ගැනීමට ක්‍රමෝපායන් සොයා බැලූ බව අපේක්ෂා කෙරේ.

ආහාර හා පාන අංශය ගෝලීය වෙළෙඳපොළ ඉලක්ක කරයි

අපනයන විවිධාංගීකරණය සඳහා සැලකිය යුතු ශක්‍යතාවක් දක්නට ලැබෙන ආහාර හා පාන නිෂ්පාදන අංශය ද සිකුරාදා සාකච්ඡාවල එක සේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගත්තේය. සහභාගිවන්නන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රිමියම් ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළවල පැවැත්ම පුළුල් කිරීමේ අවස්ථා පරීක්ෂා කළ බව විශ්වාස කෙරෙන අතර, ප්‍රධාන ආනයන රටවල නියාමන අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම, නිෂ්පාදන නවෝත්පාදනය සහ සන්නාම ගොඩනැගීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු විය.

ඩොලර් බිලියන 3ක ột඀ ඉලක්කය සඳහා ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ වසර දෙකේ කාල රාමුව, ව්‍යුහාත්මක අභියෝගවලට ක්‍රියාකාරීව මුහුණ දෙමින් පවතින කර්මාන්ත ශක්‍යතාවයන් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ හදිසි අවශ්‍යතාවය පිළිබිඹු කරයි. ජනාධිපති දිසානායක මහතා පෞද්ගලික අංශ නායකයින් සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථාර්ථය කරා ගෙනයාමේදී රාජ්‍ය හා කර්මාන්ත අතර සහයෝගී ප්‍රවේශයක් ඇති කිරීමට පරිපාලනය දක්වන කැපවීම අවධාරණය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජැන්ගූගේ පළමු ටෙස්ට් සියය වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු ඉනිංසයේ රන් 48ක වාසියක් අත්කර දේ Sinhala

ජැන්ගූගේ පළමු ටෙස්ට් සියය වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු ඉනිංසයේ රන් 48ක වාසියක් අත්කර දේ

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරු ජැන්ගූ, සිය පළමු ටෙස්ට් සියය සටහන් කරමින් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් රඟදැල්ලට සංවේදී ලෙස පිවිසෙමින්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පවත්වනු ලබන ටෙස්ට් තරඟයේ 3…

27 Jun 2026 Discuss
කොළඹ නගරයේ ජලාපවාහන පද්ධතිය රුපියල් බිලියන 36ක් වැයකර යාවත්කාලීන කෙරේ Sinhala

කොළඹ නගරයේ ජලාපවාහන පද්ධතිය රුපියල් බිලියන 36ක් වැයකර යාවත්කාලීන කෙරේ

කොළඹ නගරයේ ජලාපවාහන ජාලය සම්පූර්ණයෙන් නවීකරණය කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, ප්‍රාග්ධනයේ පැරණි භූගත යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමට සහ පුළුල් කිරීමට කොළඹ නගරාධිපති Vraie…

27 Jun 2026 Discuss
ග්‍රාම නිලධාරී නිලධරයින් ජූනි 30 සිට දිවයිනපුරා වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට තර්ජනය කරයි Sinhala

ග්‍රාම නිලධාරී නිලධරයින් ජූනි 30 සිට දිවයිනපුරා වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට තර්ජනය කරයි

ග්‍රාම නිලධාරී වෘත්තීය සමිති, ජූනි 30 දින සිට දිවයිනපුරා වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග දියත් කිරීමට නිවේදනය කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ප්‍රාදේශීය පරිපාලන…

27 Jun 2026 Discuss