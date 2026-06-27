පොල් සහ ආහාර හා පාන කර්මාන්ත අපනයන ඩොලර් බිලියන 3ක ඉලක්කය සපුරාලීමට කර්මාන්ත නායකයින් සමඟ රාජ්යතාන්ත්රික සාකච්ඡාවක
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සිකුරාදා දහවල් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ශ්රී ලංකාවේ පොල් කර්මාන්ත හා ආහාර හා පාන නිෂ්පාදන අංශයන්හි ප්රමුඛ කර්මාන්තකරුවන් සමඟ හමුවිය. මෙම සාකච්ඡාවන් කේන්ද්ර වූයේ ඉදිරි වසර දෙක තුළ කර්මාන්ත දෙකම එකතු කොට ඩොලර් බිලියන 3ක ආර්ථිකයක් බවට පත් කිරීමේ අභිලාෂකාමී සැලැස්ම වටාය.
අපනයන වර්ධනය සඳහා උපායමාර්ගික පියවරක්
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ශක්යතාවක් දක්නට ලැබෙන අපනයනාභිමුඛ කර්මාන්ත දෙකෙහි ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන් එක් කරගත් මෙම ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීම, අගය එකතු කළ නිෂ්පාදනය සහ ජාත්යන්තර වෙළෙඳපොළ පුළුල් කිරීම කෙරෙහි ආණ්ඩුවේ අලුත් අවධානය යොමු කිරීමේ අභිප්රාය පෙන්නුම් කළේය. සාකච්ඡාවල අවධානය කේන්ද්ර වූයේ වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සහ ශ්රී ලංකාව ගෝලීය වෙළෙඳපොළවල වඩාත් තරඟකාරී ස්ථාවරයක තබා ගැනීමට ක්රියාත්මක කළ හැකි උපායමාර්ග හඳුනා ගැනීම කෙරෙහිය.
පොල් කර්මාන්තය අවධානයේ කේන්ද්රයේ
ශ්රී ලංකාවේ පොල් කර්මාන්තය දිගුකලක් තිස්සේ රටේ කෘෂිකාර්මික අපනයන පදනමේ ශිලාස්ථම්භයක් ලෙස සැලකෙන අතර, පොල් තෙල්, ගෑස් කළ පොල්, පොල් වතුර සහ වර්ජින් පොල් තෙල් ඇතුළු නිෂ්පාදනවලට ජාත්යන්තර වෙළෙඳපොළවල ශක්තිමත් ඉල්ලුමක් පවතී. රැස්වීමට සහභාගී වූ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් නිෂ්පාදන ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමට, සැකසුම් ප්රමිතීන් වැඩිදියුණු කිරීමට සහ අංශය වෙත වැඩිදුර ආයෝජන誘 ගැනීමට ක්රමෝපායන් සොයා බැලූ බව අපේක්ෂා කෙරේ.
ආහාර හා පාන අංශය ගෝලීය වෙළෙඳපොළ ඉලක්ක කරයි
අපනයන විවිධාංගීකරණය සඳහා සැලකිය යුතු ශක්යතාවක් දක්නට ලැබෙන ආහාර හා පාන නිෂ්පාදන අංශය ද සිකුරාදා සාකච්ඡාවල එක සේ ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගත්තේය. සහභාගිවන්නන් ශ්රී ලංකාවේ ප්රිමියම් ජාත්යන්තර වෙළෙඳපොළවල පැවැත්ම පුළුල් කිරීමේ අවස්ථා පරීක්ෂා කළ බව විශ්වාස කෙරෙන අතර, ප්රධාන ආනයන රටවල නියාමන අවශ්යතාවයන් සපුරාලීම, නිෂ්පාදන නවෝත්පාදනය සහ සන්නාම ගොඩනැගීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු විය.
ඩොලර් බිලියන 3ක ột ඉලක්කය සඳහා ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ වසර දෙකේ කාල රාමුව, ව්යුහාත්මක අභියෝගවලට ක්රියාකාරීව මුහුණ දෙමින් පවතින කර්මාන්ත ශක්යතාවයන් ප්රයෝජනයට ගැනීමේ හදිසි අවශ්යතාවය පිළිබිඹු කරයි. ජනාධිපති දිසානායක මහතා පෞද්ගලික අංශ නායකයින් සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීම, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථාර්ථය කරා ගෙනයාමේදී රාජ්ය හා කර්මාන්ත අතර සහයෝගී ප්රවේශයක් ඇති කිරීමට පරිපාලනය දක්වන කැපවීම අවධාරණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.