බලය, දේශපාලනය සහ පාලකයන්: අනුර, මහින්ද සහ රනිල් විසින් ක්රීඩා කරනු ලබන උපායමාර්ගික ක්රීඩාව
ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන වේදිකාව කිසි දිනෙක නාට්යමය අංගයන්ගෙන් හිඟ වූයේ නැත; එහෙත් මේ මොහොත විශේෂයෙන්ම උද්දීප්ත බවක් ගනී — අවසානයේ දී මෙම දූපත් ජාතියේ ජනතාවට අයත් ක්රීඩා පුවරුවක් මත 펼펼чен펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 펼펼 පැවැත්වෙන ත්රිමාර්ගික ඉච්ඡා, උපාය සහ පැවැත්මේ සහජ බුද්ධිය අතර තරඟයකි.
නායකයන් තිදෙනෙක්, වෙනස් ශෛලීන් තිනක්
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සහ හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ — මේ සෑම කෙනෙකුම දේශපාලන ක්රීඩාවට මූලික වශයෙන් වෙනස් ප්රවේශයක් ගෙන එයි. එම වෙනස්කම් අවබෝධ කර ගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ බල ගතිකතාවය මෙතරම් අනිශ්චිත හා අස්ථිර ලෙස පවතින්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරගැනීමට උපකාර වේ.
අනුර ක්රීඩා කරන්නේ සරල, ජනතා-ප්රථම ක්රමයකිනි. ඔහුගේ ප්රවේශය සෘජු, ජනප්රිය වාදී සහ දශක ගණනාවක විපක්ෂ දේශපාලනයේ ඇකිළ බැඳී ගිය සාමූහික බලගැන්වීමක් මත පදනම් වූවකි. ඔහු යාමාලකරණය ගණිකාවකි, ඔහු පණිවිඩය ස්පෂ්ට කිරීම සහ ස්ථාන ගැනීම ස්ථාවර කිරීම මත රඳා පවතින අතර, ඔහුගේ චලනයන් දෘශ්යමාන කරයි. ඔහුගේ අරමුණු, අවම වශයෙන් ප්රසිද්ධියේ, පාරදෘශ්ය ය.
ඊට ප්රතිවිරුද්ධව, මහින්ද යනු පරිණත කැරම් ක්රීඩකයෙකි — නිවැරදි, ගණනය කළ සහ සෑම විටම ඉදිරි ගෙන ගැසීම් කිහිපය ගැන සිතන්නෙකි. ඔහුගේ දේශපාලන සහජ බුද්ධිය ශ්රී ලංකා පාලනයේ ඉහළම තලයේ ගත කළ අවුරුදු ගණනාවකින් තීක්ෂ්ණ කර ඇත. විශේෂයෙන් රටේ දකුණ පුරා ඔහු ලෙල් බැඳි පක්ෂපාතිත්වයේ ශක්තිමත් ජාලයක් රඳවා ගනී. විපක්ෂ ආසනවලින් වුවද, ඔහුගේ බලපෑම ජාතික කටයුතු හරහා ඉරිතලා ගලා යයි.
රනිල්ගේ නොපෙනෙන චෙස් ක්රීඩාව
එහිදී රනිල් වික්රමසිංහ සිටී — නිරීක්ෂකයන් "අපි නොදන්නා" චෙස් ලෙස හඳුන්වන, එනම් මහජනයාට සෘජුවම දකින්නට හෝ සම්පූර්ණයෙන් වටහා ගන්නට නොහැකි චෙස් ක්රීඩාවේ ක්රීඩකයා ඔහු ය. ඔහුගේ චලනයන් සියුම්, ස්තරාන්විත සහ හිතාමතාම අපාරදෘශ්ය ය. ඔහුගේ ගාඩුම් ආසන්නතම සගයන් පවා අවුල් කරන දේශපාලන ශෛලියකින් වික්රමසිංහ දිගු කලක් සංලක්ෂිත ව සිටී; සාමාන්ය මහජනය ගැන කිව යුතු නැත.
ඔහුගේ දිගු දේශපාලන ජීවිතය පුරාවට, වික්රමසිංහ නොයෙකුත් මැතිවරණ පරාජයන් තිබියදීත් අදාළ බවින් රැඳී සිටීමේ අසාමාන්ය හැකියාවක් ප්රදර්ශනය කළේ ය. රහස් ශ්රේෂ්ඨ ක්රියාකාරකම්, ජාත්යන්තර සබඳතා සහ ආයතනික බලය හේතු කොට ගෙන. ඔහුගේ චෙස් පුවරුවෙහි කොටසක් ප්රසිද්ධ දෘෂ්ටියට හසු වේ; නමුත් වඩාත් ඵලදායී කොට්ඨාශ ගමන් කරන්නේ හෙවණෙහිය.
පුවරුව ජනතාවට අයත් ය
එහෙත් මෙම නායකයන් තිදෙනාගේ උපායශීලී දක්ෂතාව — හෝ සිතෙන දක්ෂතාව — කෙතරම් ඉහළ වුවද, මූලික සත්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.