Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නව ඩෙංගු වයිරස් වර්ගයක් භයාවහ රෝගී සංඛ්‍යා වැඩිවීමට හේතුවන බව අග්‍රාමාත්‍ය අමරසූරිය අනතුරු අඟවයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නව ඩෙංගු වයිරස් වර්ගයක් භයාවහ රෝගී සංඛ්‍යා වැඩිවීමට හේතුවන බව අග්‍රාමාත්‍ය අමරසූරිය අනතුරු අඟවයි

නැගී එන ඩෙංගු තර්ජනය පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍යවරිය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වාර්තා වන ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ තියුණු වැඩිවීමට නව ඩෙංගු වයිරස් වර්ගයක් හේතු වී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය අනතුරු අඟවා ඇති අතර, එය සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් සහ මහජනතාව අතර නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු කර තිබේ.

ඩෙංගු තර්ජනයට එරෙහි සටනට නව වයිරස් වර්ගයක් අභියෝගයක් වෙයි

අග්‍රාමාත්‍යවරියගේ ප්‍රකාශය ඉඟි කරන්නේ වර්තමාන රෝගය පැතිරීම සරල කාලීන වැඩිවීමක් පමණක් නොව, වඩාත් සංකීර්ණ මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් විය හැකි බවයි. නව ඩෙංගු වයිරස් වර්ගයක් මතු වීමෙන් ජනගහනය තුළ පවතින ප්‍රතිශක්තිය සීමිත ආරක්ෂාවක් පමණක් සපයන අතර, එය රෝගය ඉක්මනින් පැතිරීමට දායක වන්නට ඉඩ ඇත.

Aedes aegypti මදුරුවන්ගේ දෂ්ටය මගින් බෝවන ඩෙංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කලක සිට පවතින මහජන සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් වූ අතර, විශේෂයෙන් මෝසම් කාලය තුළ හා ඉන් අනතුරුව සෑම වසරකම රෝගය පැතිරීම් වාර්තා වී තිබේ. කෙසේ වෙතත්, නව වයිරස් වර්ගයක් හඳුන්වාදීම වැළැක්වීමේ කටයුතු සහ රෝග සායනික කළමනාකරණය යන දෙඅංශයටම අමතර දුෂ්කරතාවක් එක් කරයි.

මහජනතාව අවධානයෙන් සිටින ලෙස අවශ්‍ය කෙරේ

ඩෙංගු රෝගය මර්දනය කිරීමේ වඩාත්ම ඵලදායී ක්‍රමය වන්නේ මදුරු බෝවන ස්ථාන තුරන් කිරීම බව සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරයි. පහත සූදානම් පියවර ගන්නා ලෙස නිවැසියන්ට උපදෙස් ලබා දෙයි:

  • නිවාස හා කාර්යාල අවට ඇති බඳුන්, මල් පොච්චි සහ අතහැර දැමූ භාණ්ඩවල고여 ඇති නිශ්චල ජලය ඉවත් කරන්න.
  • විශේෂයෙන් අලුයම හා සවස් කාලවලදී මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිත කර ආරක්ෂිත ඇඳුම් අඳින්න.
  • තද උණ, දරුණු හිසරදය, සන්ධි වේදනාව හෝ සමේ කුෂ්ඨ වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විගස වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න.
  • ඔබේ ප්‍රදේශවල දුම් දැමීම හා පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න.

රජයේ ප්‍රතිචාරය පරීක්ෂාවට ලක් වෙයි

නව වයිරස් වර්ගය පිළිබඳ අග්‍රාමාත්‍යවරියගේ මහජන ප්‍රකාශය, රජය රෝගය පැතිරීම කෙරෙහි යොමු කර ඇති හදිසිභාවය අවධාරණය කරයි. ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන රෝගී සංඛ්‍යාවට ප්‍රතිචාර වශයෙන් සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් දිවයින පුරා නිරීක්ෂණ සහ දෛශික පාලන මෙහෙයුම් තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නව ඩෙංගු වයිරස් වර්ගයක් මතු වීමෙන් අදහස් වන්නේ අප කවදාටත් වඩා අවධානයෙන් සිටිය යුතු බවයි. මෙය සැහැල්ලුවෙන් ගත හැකි තර්ජනයක් නොවන අතර, රජයේ ආයතන සහ මහජනතාව එකමුතුව එහි පැතිරීම වළක්වා ගැනීමට ක්‍රියා කළ යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාව ඊට පෙරදී දරුණු ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම් අත්විඳ ඇති අතර, රටේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතියට දැඩි බරක් පැටවූ 2017 වසරේ වාර්තාගත වසංගතය ඊට ප්‍රධාන නිදසුනකි. වර්තමාන තත්ත්වය දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින බැවින් එවැනි තත්ත්වයක් නැවත සිදු නොවීමට නිලධාරීන් දැඩි අවධානය යොමු කරනු ඇත.

නිල සෞඛ්‍ය උපදේශ මගින් දැනුවත්ව සිටීමටත්, විභව මදුරු බෝවන ස්ථාන ප්‍රමාද නොවී තම ප්‍රාදේශීය අධිකාරීන්ට වාර්තා කිරීමටත් පුරවැසියන් දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේ රු. මිලියන 300ක් වැය කළ AI තාක්ෂණයෙන් සමන්විත හෘද කැතීටරීකරණ රසායනාගාරයක් එළිදැක්වේ Sinhala

යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේ රු. මිලියන 300ක් වැය කළ AI තාක්ෂණයෙන් සමන්විත හෘද කැතීටරීකරණ රසායනාගාරයක් එළිදැක්වේ

උතුරට උසස් හෘද වෛද්‍ය සේවා ගෙන එන ඓතිහාසික වෛද්‍ය පහසුකම කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතයෙන් සමන්විත අතිනවීන හෘද කැතීටරීකරණ රසායනාගාරයක් යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේදී නිළ වශයෙන්…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුවම සම්බන්ධ කරමින් Vietjet ගුවන් සේවය ඓතිහාසික කෙළින්ම පියාසර කිරීම් ඇරඹයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුවම සම්බන්ධ කරමින් Vietjet ගුවන් සේවය ඓතිහාසික කෙළින්ම පියාසර කිරීම් ඇරඹයි

අයවැය ගුවන් සේවා සමාගමක් වන Vietjet, ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර මේ දක්වා කිසිවිටෙකත් සිදු නොවූ ප්‍රථම සෘජු ගුවන් සේවය සඳහා ආසන වෙන් කිරීම් ආරම්භ කර ඇති අතර,…

27 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ දිග්ගජයා Zydus, ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 20ක් වටිනා ශ්‍රී ලංකා නිෂ්පාදන ගිවිසුමකින් Sunshine Healthcare සමඟ හවුල් වෙයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ දිග්ගජයා Zydus, ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 20ක් වටිනා ශ්‍රී ලංකා නිෂ්පාදන ගිවිසුමකින් Sunshine Healthcare සමඟ හවුල් වෙයි

දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කිරීමට විශාල ඖෂධ ආයෝජනයක් ඉන්දීය ඖෂධ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබල සමාගමක් වන Zydus, ශ්‍රී ලංකාවේ Sunshine Healthcare සමාගම සමඟ එක්ව ශ්‍රී…

27 Jun 2026 Discuss