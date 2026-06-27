ශ්රී ලංකාවේ යෝජිත විනිශ්චයකාර විශ්රාම වයස් සංශෝධනය පිළිබඳව LAWASIA සංවිධානය දැඩි උද්වේගය පළ කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට අපේක්ෂිත ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් සම්බන්ධයෙන් ආසියා හා පැසිෆික් නීතිඥ සංගමය (LAWASIA) විසින් ශිෂ්ටාචාරගත ලිවිලි මගින් ගැඹුරු කණගාටුව ප්රකාශ කර ඇත.
කලාපීය නීතී සංවිධානයක් හඬ නගයි
ආසියාව හා පැසිෆික් කලාපය පුරා නීතිඥයන්, නීතිඥ සංගම් සහ නීති සමිති නියෝජනය කරන ප්රමුඛ කලාපීය නීති සංවිධානයක් වන LAWASIA, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට යෝජිත වෙනස්කම් ඇති කළ හැකි ප්රතිඵල සම්බන්ධයෙන් නිල ප්රකාශයක් මගින් දැඩි සංකාව ප්රකාශ කර ඇත.
එම සංගමයේ මැදිහත්වීම, අධිකරණය සම්බන්ධ ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ දිශාව පිළිබඳව පුළුල් ජාත්යන්තර නීති ප්රජාව තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.
යෝජිත සංශෝධනය ගෙන එන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකා රජය විසින් ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙවැනි වෙනස්කම් සඳහා පෙනී සිටින්නන් බොහෝ විට ප්රකාශ කරන්නේ අධිකරණ ධූරය දීර්ඝ කිරීමෙන් පළපුරුදු නීතිඥ විශේෂඥයන් ධුරයේ රඳවා ගත හැකි බවයි. කෙසේ නමුත් විවේචකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, එවැනි සංශෝධන දේශපාලන අවශ්යතා ඉටු කරන ආකාරයෙන් ඉහළ අධිකරණ සංයුතිය හැසිරවීමට ඉවහල් විය හැකි බවයි.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධ කනස්සල්ල
LAWASIA සංවිධානයේ ප්රකාශය, නීතියේ ආධිපත්යයෙන් පාලනය වන ඕනෑම ප්රජාතාන්ත්රික සමාජයක ශිලා පාදය වන්නේ ස්වාධීන අධිකරණයක් බවට ඇති මූලික මූලධර්මය ඉස්මතු කරයි. ජනතාවගේ අධිකරණ ක්රමය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය ඛාදනය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා, දැනට ධුරය හෙළ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ නියමයන් හා ධූරකාලය කෙරෙහි බලපාන ඕනෑම ප්රතිසංස්කරණයකට ඉහළම විනිවිදභාවයකින් සහ ප්රවේශමෙන් ප්රවේශ විය යුතු බව එම සංවිධානය අනතුරු ඇඟවීය.
කලාපීය ආයතනය විසින් ඉස්මතු කරන ලද ප්රධාන කනස්සල්ල අතර පහත දෑ ඇතුළත් වේ:
- විශ්රාම වයස් නීති රීති හැසිරවීම හරහා ඉහළ අධිකරණවල සංයුතිය කෙරෙහි විධායක බලපෑමක් ඇති කළ හැකි ඉඩකඩ
- ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා රාමුව යටිතල කරගෙන සිටින බලය වෙන් කිරීමේ මූලධර්මය ඛාදනය කිරීමේ අවදානම
- අපක්ෂපාතී හා ස්වාධීන යුක්තිය සඳහා පුරවැසියන්ගේ ප්රවේශ්යතාවයට එවැනි ප්රතිසංස්කරණ ඇති කළ හැකි පුළුල් බලපෑම
- අධිකරණ ව්යූහයට අනාගතයේ දී මැදිහත්වීම් සඳහා එවැනි සංශෝධනයකින් ඇති කළ හැකි පූර්වාදර්ශය
ජාත්යන්තර ප්රමිතීන් අවධානයට ලක් වෙයි
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ජාත්යන්තරව පිළිගත් ප්රමිතීන් කෙරෙහි LAWASIA සංවිධානය අවධානය යොමු කළ අතර, ඒ අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ මූලික මූලධර්මවල දක්නට ලැබෙන ප්රමිතීන් ද ඇතුළත් වේ. විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්රාම වයස හා ධූරකාලය සම්බන්ධ වෙනස්කම් කිසිසේත් දේශපාලන පහසුව සඳහා මෙවලම් ලෙස භාවිත නොකළ යුතු බව ඒ මූලධර්ම ස්ථාපිත කරයි.
අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය රාජ්ය විසින් සහතික කළ යුතු අතර රටේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ හෝ නීතිවල ස්ථාපිත කළ යුතු වන අතර, එම ස්වාධීනත්වය ගරු කිරීම හා පිළිපැදීම සියලු රාජ්ය සහ අනෙකුත් ආයතනවල යුතුකම වේ.
ප්රවේශමෙන් නැවත සලකා බලන ලෙස ඉල්ලීම්
යෝජිත සංශෝධනය ප්රවේශමෙන් නැවත සලකා බැලීමටත්, තවදුරටත් ඉදිරියට යාමට පෙර නීති වෘත්තිකයන්, සිවිල් සමාජය සහ අනෙකුත් අදාළ පාර්ශ්වකරුවන්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.