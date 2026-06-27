ශ්රී ලංකාවේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් LAWASIA සංවිධානය සැබෑ කනස්සල්ල පළ කරයි
ආසියාව සහ පැසිෆික් කලාපය සඳහා වූ නීතිඥ සංගමය (LAWASIA) විසින්, ශ්රී ලංකාවේ විනිසුරුවන්ගේ නිත්ය විශ්රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීම සඳහා යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් බරපතල කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. එවැනි පියවරක් රටේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සඳහා දැඩි ප්රතිවිපාක ගෙනදිය හැකි බවද එම සංවිධානය අවධාරණය කර ඇත.
කලාපීය නීති සංවිධානය හඬ නගයි
ආසියාව සහ පැසිෆික් කලාපය පුරා නීතිඥ සංගම් සහ නීති වෘත්තිකයන් නියෝජනය කරන ප්රමුඛ කලාපීය නීති සංවිධානයක් වන LAWASIA, යෝජිත සංශෝධනය පිළිබඳ සිය සංකාව විධිමත් ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. එම සංවිධානයේ මැදිහත්වීම, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ සාකච්ඡා කෙරෙහි ඇති ජාත්යන්තර අවධානය ක්රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින බවද, එවැනි සංශෝධන බලතල වෙන් කිරීමේ මූලධර්මයට බලපෑ හැකි ආකාරය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්නයද ඉස්මතු කරයි.
විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීම ඉලක්ක කරගත් යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනය, දේශීය හා විදේශීය නීති කවයන් අතර විවේචනයට ලක්ව ඇත. විනිසුරු ධූරකාල ව්යවස්ථා සඳහා සිදු කෙරෙන ඕනෑම වෙනසක් දී, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සම්භාව්ය දේශපාලන බලපෑම්වලින් ආරක්ෂා වන ලෙස සහතික කිරීම සඳහා ඉහළ ප්රවේශමකින් ක්රියා කළ යුතු බව විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අතකොළු වෙයිද?
LAWASIA සංවිධානයේ කනස්සල්ලේ හරය වන්නේ, විශ්රාම වයස ඇතුළු, ධූරයේ සිටිනා විනිසුරුවන්ගේ නියම හා කොන්දේසි සඳහා සිදු කෙරෙන ඕනෑම වෙනස්කමක් — විශේෂ පුද්ගලයන් වාසිදායී ලෙස සලකනු ලැබීමට හෝ අවාසිදායී ලෙස සලකනු ලැබීමට ක්රමවේදයක් ලෙස භාවිත කෙරීමේ අවදානමක් ඇති බවයි. එවැනි වෙනස්කම් ප්රමාණවත් ආරක්ෂණ යාන්ත්රණ රහිතව ක්රියාත්මක කළ හොත් අධිකරණ අපක්ෂපාතීත්වය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය ද්රවීභූත විය හැකි බව නීති විශේෂඥයෝ සඳහන් කරති.
- යෝජිත සංශෝධනය ඇතුළු ක්රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටීමට LAWASIA ඉදිරිපත් වී ඇත.
- ඕනෑම වෙනස්කමක් ජාත්යන්තරව පිළිගත් අධිකරණ ස්වාධීනත්ව ප්රමිතීන්ට අනුව තක්සේරු කළ යුතු බව එම සංවිධානය අවධාරණය කර ඇත.
- ධූරයේ සිටිනා විනිසුරුවන්ට වාසිදායී හෝ අවාසිදායී ආකාරයෙන් එවැනි සංශෝධන තෝරාගත් ලෙස යෙදිය හැකි ඉඩකඩ සම්බන්ධයෙන් ද සැලකිල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
පුළුල් සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණය, විශේෂයෙන් ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ සන්දර්භය තුළ, දිගුකලක් පුරා ජනතා හා දේශපාලන විවාදයට භාජනය වෙමින් ඇත. විනිසුරු පත්කිරීම් සහ ජ්යෙෂ්ඨ විනිසුරුවන්ගේ හැසිරීම ඇතුළු ආන්දෝලනාත්මක සිදුවීම් රට ඉකිගිය කාලයේ අත්දුටු හෙයින්, විනිසුරු මණ්ඩලයේ ව්යුහය කෙරෙහි යෝජිත ඕනෑම වෙනස්කමක් ප්රබල ජනතා අවධානයක් ගෙනෙන කාරණාවක් බවට පත්ව ඇත.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ඕනෑම ක්රියාකාරී ප්රජාතන්ත්රවාදයක් සඳහා මූලික ශිලාවක් බවත්, විනිසුරු ධූරකාල ස්පර්ශ කරන ප්රතිසංස්කරණ ප්රවේශමෙන් හා පුළුල් විමසා බැලීමකින් සිදු කළ යුතු බවත් නීති නිරීක්ෂකයෝ අවධාරණය කරති.
LAWASIA සංවිධානයේ ප්රකාශය විවාදයට වැදගත් කලාපීය මානයක් එකතු කරමින්, අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය ශ්රී ලංකාව හසුරුවන ආකාරය ජාත්යන්තර නීති ප්රජාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බවට ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට මතක් කර දෙයි. සාකච්ඡා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව තුළ නීති වෘත්තිකයන් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන විසින් යෝජිත සංශෝධනය තවදුරටත් සිය දෑසින් විමසා බැලීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
LAWASIA සංවිධානයේ කනස්සල්ල කෙරෙහි රජය විසින් තවමත් විධිමත් ප්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.