Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අත්අඩංගුවට ගත් චාරිත් අබේසිංහ සහ තිල්වින් සිල්වා අතර සම්බන්ධතාවක් පිළිබඳ එස්ජේබී තර්කය ජවිපෙ තදින් ප්‍රතික්ෂේප කරයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අත්අඩංගුවට ගත් චාරිත් අබේසිංහ සහ තිල්වින් සිල්වා අතර සම්බන්ධතාවක් පිළිබඳ එස්ජේබී තර්කය ජවිපෙ තදින් ප්‍රතික්ෂේප කරයි

අත්අඩංගුවට ගත් ව්‍යාපාරික චාරිත් අබේසිංහ සමඟ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මහලේකම් තිල්වින් සිල්වා සම්බන්ධ වී ඇතැයි සමගි ජන බලවේගය (එස්ජේබී) විසින් කරන ලද චෝදනාව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ (ජවිපෙ) තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

විපක්ෂ සමගි ජන බලවේගය, දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත ව සිටින අබේසිංහ සහ බලයේ සිටින පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකත්වය අතර සම්බන්ධතාවක් ඇතැයි ඉදිරිපත් කළ මෙම චෝදනාව පදනම් විරහිත හා දේශපාලනික චේතනාවකින් යුතු එකක් ලෙස ජවිපෙ ඉක්මනින් ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

ජවිපෙ දේශපාලන අවස්ථාවාදය හෙළා දකියි

පක්ෂ නියෝජිතයින් තිල්වින් සිල්වා සහ අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා අතර කිසිදු සන්නිවේදනයක් සිදු නොවූ බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරමින්, විශ්වාසදායක සාක්ෂි රහිතව පක්ෂයේ සහ එහි නායකත්වයේ සම්මානය කැලැල් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස එස්ජේබීගේ චෝදනාව හෙළා දුටුහ.

ජවිපෙ, ජාතික වශයෙන් වැදගත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ගොඩනැඟිලි සහගතව කටයුතු කරනවා වෙනුවට විපක්ෂ පක්ෂ දේශපාලන ලකුණු ලබා ගැනීමට යොමු වී ඇතැයි තර්ක කරමින්, එවැනි තහවුරු නොවූ චෝදනාවලට සුදුසු සැකයකින් සැලකීමට මහජනතාවට සහ මාධ්‍යවලට ආයාචනා කළේය.

පුළුල් දේශපාලන සන්දර්භය

මෙම ඇණ ගැසීම, ජවිපෙ ප්‍රධාන සංඝටක පක්ෂය වන බලයේ සිටින ජාතික ජන බලය පරිපාලනය සහ ප්‍රධාන පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂය ලෙස කටයුතු කරන එස්ජේබී අතර උද්ධමනය වී ඇති දේශපාලන 緊張ාවන් පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ සහ දේශපාලන සංක්‍රාන්තියේ සියුම් කාල පරිච්ඡේදයක් තරණය කරමින් සිටින අතර, මෙවැනි ආරවුල් රජය සහ මහජනතාව යන දෙකම හදිසි පාලන අභියෝගවලින් අවධානය වෙනතකට යොමු කිරීමේ අවදානමක් ඇති බව නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කරති.

ජවිපෙ සියලු පක්ෂවලට වගකිවයුතු දේශපාලන සංවාදයේ ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගෙන යාමට සහ කරුණු මගින් තහවුරු කළ නොහැකි චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට ආයාචනා කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍යාරක්ෂක ගමනාන්තය ලෙස තේරී පත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍යාරක්ෂක ගමනාන්තය ලෙස තේරී පත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශ්‍රේණිගත වෙමින් කීර්තිමත් ගෝලීය පිළිගැනීමක් හිමිකර ගෙන ඇති අතර, එය දිවයිනේ…

27 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකාව ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව දැඩි තතන්දු අවසාන ඕවරයකින් ජය අත්කරගනී Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකාව ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව දැඩි තතන්දු අවසාන ඕවරයකින් ජය අත්කරගනී

අවසාන ඕවරයේදී සිංහයන් අවදි වී ලෝක කුසලාන ආරම්භක තරගය දිනයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී ස්කොට්ලන්තය අතින් ඇත්තෙන්ම…

27 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාණ වාත සමාගමක් වන Zydus Lifesciences ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක සෞඛ්‍ය සේවා හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාණ වාත සමාගමක් වන Zydus Lifesciences ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක සෞඛ්‍ය සේවා හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ ක්ෂේත්‍රය තහවුරු කිරීමට විශාල ආයෝජනයක් ඉන්දීය ඖෂධ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබල සමාගමක් වන Zydus Lifesciences, ශ්‍රී ලංකාවේ Sunshine Healthcare සමාගම සමඟ…

27 Jun 2026 Discuss