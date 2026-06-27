යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේ රු. මිලියන 300ක් වැය කළ AI තාක්ෂණයෙන් සමන්විත හෘද කැතීටරීකරණ රසායනාගාරයක් එළිදැක්වේ
උතුරට උසස් හෘද වෛද්ය සේවා ගෙන එන ඓතිහාසික වෛද්ය පහසුකම
කෘත්රිම බුද්ධිය භාවිතයෙන් සමන්විත අතිනවීන හෘද කැතීටරීකරණ රසායනාගාරයක් යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේදී නිළ වශයෙන් විවෘත කරනු ලැබූ අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ උතුරු පළාතට විශේෂිත සෞඛ්ය සේවා ලබා දීමේ ක්ෂේත්රයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.
රු. මිලියන 300ක් වැය කර ස්ථාපිත කළ මෙම අති නවීන පහසුකම, මෑත වසරවල එම කලාපයේ හෘද වෛද්ය යටිතල පහසුකම් සඳහා සිදු කළ ප්රමුඛතම ආයෝජනවලින් එකක් ලෙස සැලකේ. හෘද රෝග රෝග විනිශ්චය හා ශල්ය මැදිහත්වීම් වල නිරවද්යතාව, කාර්යක්ෂමතාව සහ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා සැලසුම් කළ AI තාක්ෂණය ඒකාබද්ධ කළ උපකරණවලින් මෙම කැත් ලැබ් පහසුකම සන්නද්ධ වේ.
නව පහසුකම රෝගීන්ට අත් කර දෙන ප්රතිලාභ
දශක ගණනාවක් තිස්සේ, විශේෂිත හෘද ප්රතිකාර සඳහා අවශ්ය රෝගීන්ට කොළඹ හා අනෙකුත් ප්රධාන නගරවලට දිගු දුර ගමන් කිරීමේ බරපතල අභියෝගයට උතුරේ රෝගීන් මුහුණ දුන්හ. නව රසායනාගාරය ස්ථාපිත කිරීමෙන් ඒ බර සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වී, යාපනය සහ අවට දිස්ත්රික්කවල පදිංචිකරුවන්ට තම නිවස අසල දී ම ලෝකයේ ඕනෑම රටක ලබා ගත හැකි ප්රමිතියේ හෘද ප්රතිකාර ලබා ගත හැකිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- හෘද රෝග විශේෂඥයින්ට තත්ය කාලීන තීරණ ගැනීමට සහාය වන AI-සහාය රෝග විනිශ්චය හැකියාවන්
- හෘද ශල්ය මැදිහත්වීම් සඳහා රෝගීන් කොළඹට මාරු කිරීමේ අවශ්යතාව අඩු කිරීම
- වේගවත් රෝග විනිශ්චය හා ප්රතිකාර මඟින් වඩා හොඳ ප්රතිඵල ළඟා කර ගැනීම
- යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේ හෘද රෝග ඒකකයේ ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම
උතුරේ සෞඛ්ය සේවාවේ ඉදිරි පියවරක්
කැත් ලැබ් රසායනාගාරය ස්ථාපිත කිරීම ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා සමානාත්මතාව සදහා සෑදෙන පරිවර්තනීය ප්රගතියක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එමඟින් උතුරු පළාත අගනුවර ලබා ගත හැකි වෛද්ය සේවා ප්රමිතියට ළඟා කෙරේ. කොළඹ හා පළාත් අතර විශේෂිත වෛද්ය යටිතල පහසුකම්වල පැවති අසාර්ථකත්වය සෞඛ්ය බලධාරීන් දිගු කලක් තිස්සේ පිළිගෙන සිටි අතර, මෙම ආයෝජනය ඒ පරතරය පියවා ගැනීමේ කැපවීමක් ලෙස සංඥා කෙරේ.
මෙම පහසුකම විවෘත කිරීම, දිගු දුර ගමන්වල කෂ්ටයෙන් හා වියදමෙන් තොරව, උතුරේ පුරවැසියන්ට කොළඹ ජනතාවට සමාන ගුණාත්මකභාවයේ හෘද ප්රතිකාර ලැබීම සහතික කිරීමේ ප්රධාන පියවරකි.
යාපනය ශික්ෂණ රෝහල උතුරු පළාතට සේවය කරන ප්රධාන ශ්රේණිගත සාත්තු රෝහල ලෙස ක්රියාත්මක වන අතර, AI-සක්රීය හෘද කැතීටරීකරණ හැකියාවන් එකතු කිරීම, කලාපීය වෛද්ය විශිෂ්ටතා කේන්ද්රයක් ලෙස එහි භූමිකාව සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
උතුරේ වෛද්ය වෘත්තිකයන් හා ප්රජා නායකයන් මෙම ප්රගතිය ඉමහත් සතුටින් පිළිගෙන ඇති අතර, කලාපයේ ජනතාවගේ සෞඛ්ය සේවා ප්රවේශය තව දුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විශේෂිත සේවාවල ආයෝජනය ඉදිරියටත් ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි ඔවුහු බලාපොරොත්තු පළ කළහ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.