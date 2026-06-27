ඉන්දීය ඖෂධ දිග්ගජයා Zydus, ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 20ක් වටිනා ශ්රී ලංකා නිෂ්පාදන ගිවිසුමකින් Sunshine Healthcare සමඟ හවුල් වෙයි
දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කිරීමට විශාල ඖෂධ ආයෝජනයක්
ඉන්දීය ඖෂධ ක්ෂේත්රයේ ප්රබල සමාගමක් වන Zydus, ශ්රී ලංකාවේ Sunshine Healthcare සමාගම සමඟ එක්ව ශ්රී ලංකාවේ නව ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීම අරමුණු කරගත් ඒකාබද්ධ ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට එකඟ වී ඇති අතර, එම ව්යාපෘතියේ වටිනාකම ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 20 කි.
මෙම හවුල්කාරිත්වය ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ ක්ෂේත්රය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසයේ සැලකිය යුතු ප්රකාශනයක් ලෙස සැලකෙන අතර, ඉන්දියාවේ ප්රමුඛතම ඖෂධ නිෂ්පාදකයන් අතරින් කෙනෙකු සහ ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාපිත දේශීය සෞඛ්ය සේවා සමාගමක් එක්ව රට තුළ දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදන හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීමට අපේක්ෂිත පහසුකමක් ගොඩනැගීමට සමත් වේ.
ඒකාබද්ධ ව්යාපාරයේ විස්තර
සමාගම් දෙකේ ම ඒකාබද්ධ සම්පත් හා ප්රවීණත්වය මත පදනම් වූ යෝජිත කර්මාන්ත ශාලාව, මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා නිෂ්පාදන ක්ෂේත්රයට සම්බන්ධ සැලකිය යුතු විදේශ ආයෝජනයන් අතරින් එකක් ලෙස ගණ්ය වේ. ඩොලර් මිලියන 20 ක් වූ මෙම පහසුකම, දේශීය වෙළෙඳපොළ සඳහා ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීමටත්, ප්රාදේශීය අපනයන අභිලාෂයන් ආධාරකිරීමටත් සැලසුම් කර ඇත.
ඉන්දියාවේ අහමඩාබාද් නගරයේ මූලස්ථානය පිහිටා ඇති Zydus, ජනකීය ඖෂධ, ජෛව සමාන ඖෂධ සහ පාරිභෝගික සෞඛ්ය නිෂ්පාදන ඇතුළු පුළුල් නිෂ්පාදන ගෙවතුවක් සහිත ලෝකාලෝකය පිළිගත් ඖෂධ ශිල්පයේ නාමයකි. Sunshine Healthcare ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ සෞඛ්ය සේවා බෙදාහැරීම් සහ සේවා සමාගම් අතරින් එකක් වන බැවින්, මෙම ඒකාබද්ධතාවය ජාත්යන්තර නිෂ්පාදන ශක්තිය සහ ශක්තිමත් දේශීය වෙළෙඳපොළ දැනුම අතර ගැළපෙන සහකාරිත්වයක් ලෙස ගොඩ නැගේ.
ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා ක්ෂේත්රයට වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙනයමින් ප්රධාන කර්මාන්ත ක්ෂේත්රවලට විදේශ සෘජු ආයෝජන誘致 කිරීමට සක්රීයව කටයුතු කරන තීරණාත්මක මොහොතක මෙම ආයෝජනය ලැබී ඇත. ශ්රී ලංකාවේ ආනයනික ඖෂධ මත ඓතිහාසික ව යැපීම සැලකිල්ලට ගනිමින් ඖෂධ ක්ෂේත්රය ප්රමුඛ ක්ෂේත්රයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
මෙවැනි පරිමාණයේ දේශීය නිෂ්පාදන පහසුකමකින් පහත සඳහන් දෑ සඳහා දායකත්වය සැලසිය හැකිය:
- ශ්රී ලංකාවේ ආනයනික ඖෂධ නිෂ්පාදන කෙරෙහි ඇති යැපීම අඩු කිරීම
- සෞඛ්ය සේවා හා නිෂ්පාදන ක්ෂේත්රවල දක්ෂ රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීම
- ශ්රී ලාංකික රෝගීන් සඳහා අත්යවශ්ය ඖෂධවල ලබාගැනීමේ පහසුව හා දැරිය හැකි මිල ගණන් වැඩිදියුණු කිරීම
- ශ්රී ලංකාව ප්රාදේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදන කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීම
ඉන්දු-ශ්රී ලංකා ව්යාපාරික සහයෝගිතාවයේ වර්ධනය වන ප්රවණතාවක්
මෙම ඒකාබද්ධ ව්යාපාරය, දිගුකාලීන වර්ධන හැකියාවක් ඇති ක්ෂේත්රවල විශේෂයෙන් ඉන්දීය ව්යාපාරවලින් ශ්රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු වාණිජ සම්බන්ධතා ගොඩනඟා ගැනීමේ වර්ධනය වන ප්රවණතාවකට එකතු වේ. ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම වෙළෙඳ හවුල්කරුවන් සහ විදේශ ආයෝජනයේ මූලාශ්රයන් අතරින් ස්ථිරවම ඉදිරිපසින් ම සිටින අතර, මෙවැනි ගිවිසුම් ඒ සම්බන්ධතාවය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි.
Zydus ගේ ගෝලීය නිෂ්පාදන ප්රමිතීන් සහ ශ්රී ලංකාව තුළ Sunshine Healthcare ගේ ස්ථාපිත පැවැත්ම හා බෙදාහැරීමේ ජාලය එකිනෙකට ප්රයෝජනයට ගනිමින් නව කර්මාන්ත ශාලාව ක්රියාත්මක වීමට නියමිත බැවින්, කර්මා
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.