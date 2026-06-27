දියතලාව දුම්රිය ස්ථානය අසල SLTB බසයක් පාරෙන් පිටතට වැටී මගීන් හතළිස් දෙනෙකුට තුවාල
බදාදා දියතලාව දුම්රිය ස්ථානය අසල දී ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (SLTB) බසයක් පාරෙන් බැහැර වී පතුලකට කඩා වැටීමෙන් මගීන් අවම වශයෙන් 40 දෙනෙකු තුවාල ලැබූ අතර, මෙම භයානක අනතුර හේතුවෙන් කඳුකර ප්රදේශයේ මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ නැවත වරක් බරපතල සැලකිල්ලක් ඇති වී තිබේ.
සිදුවීමේ සාරාංශය
එකල මගීන් පිරිසක් රැගෙන ගිය එම බස් රථය දියතලාව දුම්රිය ස්ථාන ප්රදේශය අසලදී රියදුරාගේ පාලනය නොලැබී මාර්ගයෙන් ඉවතට ඇද වැටුණේ ය. රථවාහනය පාලනය නැති වීමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් තවම නිල වශයෙන් තහවුරු වී නොමැති අතර, අධිකාරීන් අනතුරේ හේතු සොයා බැලීම සඳහා විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
තුවාල ලැබූ මගීන් රෝහල් වෙත යොමු කෙරේ
අනතුරෙන් පසු හදිසි සේවා කණ්ඩායම් වේගයෙන් සිදුවූ ස්ථානයට ළඟා විය. තුවාල ලැබූ මගීන් ආසන්න වශයෙන් 40 දෙනා ආසන්නතම වෛද්ය පහසුකම් වෙත ප්රතිකාර සඳහා ගෙන යන ලදී. පීඩාවට පත් වූවන්ගේ තුවාල වල බරපතල කම මෙම අවස්ථාව වන විට සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, බෝගිය තුළ සිටි සියලු දෙනාට වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලැබෙන බව සහතික කිරීම සඳහා බේරාගැනීමේ කාර්යමණ්ඩලය කටයුතු කළේ ය.
වැඩි මාර්ග සුරක්ෂිතතාවක් සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම සිදුවීම නැවත වරක් ශ්රී ලංකාවේ කඳුකර ප්රදේශයේ가파르고 වංගු සහිත මාර්ගවලින් ඇති අන්තරායන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, මෙම ප්රදේශවල වසර ගණනාවක් තිස්සේ බස් අනතුරු සිදු වන්නේ කනස්සල්ලක් දනවන ආකාරයෙන් නිතර නිතරය. මාර්ග සුරක්ෂිතතා පෙනී සිටින්නෝ, දිගු කලක් තිස්සේ, එවැනි දුෂ්කර භූමිකාවන්හි ගමන් කරන මහජන ප්රවාහන ක්රියාකරුවන් සඳහා දැඩි වාහන නඩත්තු පරීක්ෂණ හා රියදුරු පුහුණු වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන ලෙස අධිකාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
SLTB ආයතනය අනතුර සම්බන්ධයෙන් තවම නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම අධිකාරීන් වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.