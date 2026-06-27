Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ හෘදයාබාධ තත්ත්වයක් හේතුවෙන් රෝහල් ගත වෙයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ හෘදයාබාධ තත්ත්වයක් හේතුවෙන් රෝහල් ගත වෙයි

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා (SIS) අධ්‍යක්ෂ මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) සුරේෂ් සල්ලේ මහතා කොළඹ ජාතික රෝහලේ හෘද රෝග ඒකකයට ඇතුළත් කර ඇති බව මූලාශ්‍ර තහවුරු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම බුද්ධි අංශයේ හිටපු ප්‍රධානියා වන සල්ලේ මහතා දැනට හෘද සම්බන්ධිත රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටී. ඔහුගේ රෝගී තත්ත්වයේ නිශ්චිත ස්වභාවය රෝහල් බලධාරීන් විසින් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

හෘද රෝග සඳහා රටේ ප්‍රමුඛතම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය වන ජාතික රෝහලේ හෘද රෝග ඒකකය දැනට එම විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරියාට ප්‍රතිකාර සපයමින් සිටී.

මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) සුරේෂ් සල්ලේ මහතා රටේ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා බුද්ධි තොරතුරු රැස් කිරීම හා විශ්ලේෂණය කිරීමේ වගකීම දරන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ජාතික ආරක්ෂක ආයතනයක් වන රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස සේවය කළේය. ඔහුගේ සේවා කාලය තුළ, ඉතා වැදගත් කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ රටේ ආරක්ෂක යන්ත්‍රණයේ කේන්ද්‍රීය ස්ථානයක ඔහු විය.

ඔහුගේ රෝගී තත්ත්වය සහ රෝහල්ගත කාලය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු මේ වන විට ලබා ගත නොහැකි අතර, ඔහුගේ වෛද්‍ය තත්ත්වය වර්ධනය වන ආකාරය අනුව යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම වර්ධනය වන කතාව අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරමින්, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේ රු. මිලියන 300ක් වැය කළ AI තාක්ෂණයෙන් සමන්විත හෘද කැතීටරීකරණ රසායනාගාරයක් එළිදැක්වේ Sinhala

යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේ රු. මිලියන 300ක් වැය කළ AI තාක්ෂණයෙන් සමන්විත හෘද කැතීටරීකරණ රසායනාගාරයක් එළිදැක්වේ

උතුරට උසස් හෘද වෛද්‍ය සේවා ගෙන එන ඓතිහාසික වෛද්‍ය පහසුකම කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතයෙන් සමන්විත අතිනවීන හෘද කැතීටරීකරණ රසායනාගාරයක් යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේදී නිළ වශයෙන්…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුවම සම්බන්ධ කරමින් Vietjet ගුවන් සේවය ඓතිහාසික කෙළින්ම පියාසර කිරීම් ඇරඹයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුවම සම්බන්ධ කරමින් Vietjet ගුවන් සේවය ඓතිහාසික කෙළින්ම පියාසර කිරීම් ඇරඹයි

අයවැය ගුවන් සේවා සමාගමක් වන Vietjet, ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර මේ දක්වා කිසිවිටෙකත් සිදු නොවූ ප්‍රථම සෘජු ගුවන් සේවය සඳහා ආසන වෙන් කිරීම් ආරම්භ කර ඇති අතර,…

27 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ දිග්ගජයා Zydus, ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 20ක් වටිනා ශ්‍රී ලංකා නිෂ්පාදන ගිවිසුමකින් Sunshine Healthcare සමඟ හවුල් වෙයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ දිග්ගජයා Zydus, ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 20ක් වටිනා ශ්‍රී ලංකා නිෂ්පාදන ගිවිසුමකින් Sunshine Healthcare සමඟ හවුල් වෙයි

දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කිරීමට විශාල ඖෂධ ආයෝජනයක් ඉන්දීය ඖෂධ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබල සමාගමක් වන Zydus, ශ්‍රී ලංකාවේ Sunshine Healthcare සමාගම සමඟ එක්ව ශ්‍රී…

27 Jun 2026 Discuss