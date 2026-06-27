හිටපු රාජ්ය බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ හෘදයාබාධ තත්ත්වයක් හේතුවෙන් රෝහල් ගත වෙයි
හිටපු රාජ්ය බුද්ධි සේවා (SIS) අධ්යක්ෂ මේජර් ජෙනරාල් (විශ්රාමික) සුරේෂ් සල්ලේ මහතා කොළඹ ජාතික රෝහලේ හෘද රෝග ඒකකයට ඇතුළත් කර ඇති බව මූලාශ්ර තහවුරු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම බුද්ධි අංශයේ හිටපු ප්රධානියා වන සල්ලේ මහතා දැනට හෘද සම්බන්ධිත රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබමින් සිටී. ඔහුගේ රෝගී තත්ත්වයේ නිශ්චිත ස්වභාවය රෝහල් බලධාරීන් විසින් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
හෘද රෝග සඳහා රටේ ප්රමුඛතම ප්රතිකාර මධ්යස්ථානය වන ජාතික රෝහලේ හෘද රෝග ඒකකය දැනට එම විශ්රාමික හමුදා නිලධාරියාට ප්රතිකාර සපයමින් සිටී.
මේජර් ජෙනරාල් (විශ්රාමික) සුරේෂ් සල්ලේ මහතා රටේ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා බුද්ධි තොරතුරු රැස් කිරීම හා විශ්ලේෂණය කිරීමේ වගකීම දරන ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම ජාතික ආරක්ෂක ආයතනයක් වන රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ අධ්යක්ෂ ලෙස සේවය කළේය. ඔහුගේ සේවා කාලය තුළ, ඉතා වැදගත් කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ රටේ ආරක්ෂක යන්ත්රණයේ කේන්ද්රීය ස්ථානයක ඔහු විය.
ඔහුගේ රෝගී තත්ත්වය සහ රෝහල්ගත කාලය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු මේ වන විට ලබා ගත නොහැකි අතර, ඔහුගේ වෛද්ය තත්ත්වය වර්ධනය වන ආකාරය අනුව යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම වර්ධනය වන කතාව අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරමින්, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.