Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ නගරයේ ජලාපවාහන පද්ධතිය රුපියල් බිලියන 36ක් වැයකර යාවත්කාලීන කෙරේ

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ නගරයේ ජලාපවාහන පද්ධතිය රුපියල් බිලියන 36ක් වැයකර යාවත්කාලීන කෙරේ

කොළඹ නගරයේ ජලාපවාහන ජාලය සම්පූර්ණයෙන් නවීකරණය කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, ප්‍රාග්ධනයේ පැරණි භූගත යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමට සහ පුළුල් කිරීමට කොළඹ නගරාධිපති Vraie Cally Balthazaar මහත්මිය රුපියල් බිලියන 36කට ආසන්න ආයෝජනයක් සිදුකිරීම ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

අගනගරයේ බොහෝ කලක සිට අවශ්‍ය වූ නවීකරණය

නගරයේ වර්ධනය වෙමින් පවතින නාගරික ජනගහනය සහ සංවර්ධන අවශ්‍යතාවලට දශක ගණනාවක් තිස්සේ ගැළපීමට අපොහොසත් වූ ජලාපවාහන පද්ධතිය ඉලක්ක කරගනිමින්, මෑත වසරවලදී කොළඹ සඳහා ගනු ලැබූ වඩාත් සැලකිය යුතු යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිශ්‍රුතීන්ගෙන් එකක් ලෙස මෙම ප්‍රකාශය සැලකේ.

නගරාධිපති Balthazaar මහත්මිය තහවුරු කළේ, මෙම විශාල අරමුදල් වෙන් කිරීම දැනට ප්‍රමාණවත් සනීපාරක්ෂක ජාල නොමැති නගරයේ ප්‍රදේශ හරහා පවතින ජලාපවාහන යටිතල පහසුකම් උසස් කිරීමටත්, ජාලය පුළුල් කිරීමටත් යොමු කෙරෙන බවයි.

ආයෝජනයෙන් අපේක්ෂිත ඉලක්ක

මෙම මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතිය කොළඹ නාගරික පරිසරයට ප්‍රධාන වැඩිදියුණු කිරීම් කිහිපයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒවා අතර:

  • නගරය පුරා යල්පැන ගිය ජලාපවාහන යටිතල පහසුකම් නවීකරණය
  • කොළඹ තුළ සේවා අඩු ප්‍රදේශවලට ජාලය පුළුල් කිරීම
  • නේවාසිකයන් හා ව්‍යාපාරිකයන් සඳහා වැඩිදියුණු කළ සනීපාරක්ෂක ප්‍රමිතීන්
  • දිරාපත්වන ජලාපවාහන පද්ධති හා සම්බන්ධ පාරිසරික අන්තරායන් අවම කිරීම

කොළඹේ නාගරික අනාගතය සඳහා වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ අගනගරය සහ වඩාත්ම ඝනව ජනාකීර්ණ නගරය වන කොළඹ, විශේෂයෙන් තදබල වර්ෂාපතන සමයන්හිදී ජලාපවාහන සහ ජලාපහරණ පද්ධති සම්බන්ධ නිරන්තර අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇත. ගංවතුර හා සනීපාරක්ෂා අකාර්යක්ෂමතාවය නිවාසිකයන් දහස් ගණනකගේ දෛනික ජීවිතය නැවත නැවතත් අඩාල කර ඇත.

නගරාධිපති Vraie Cally Balthazaar මහත්මිය රුපියල් බිලියන 36ක ආයෝජනය වඩාත් ශක්තිමත් හා ජීවත්වීමට සුදුසු කොළඹ නගරයක් ගොඩනැගීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස ඉස්මතු කර ඇත.

නාගරික සංවර්ධන විශේෂඥයන් සහ සිවිල් කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ කොළඹේ සනීපාරක්ෂක යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක රජයේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ඉල්ලා සිටි අතර, නූතන ජලාපවාහන ජාලයක් නගරයේ ආර්ථික වර්ධනය පවත්වාගෙන යාමටත්, නේවාසිකයන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නැංවීමටත් අත්‍යවශ්‍ය බව ඔවුහු තර්ක කරති.

ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ කාල නිර්ණය, කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සහ අදියරෙන් අදියර ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ කොළඹ මහනගර සභාව විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජැන්ගූගේ පළමු ටෙස්ට් සියය වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු ඉනිංසයේ රන් 48ක වාසියක් අත්කර දේ Sinhala

ජැන්ගූගේ පළමු ටෙස්ට් සියය වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු ඉනිංසයේ රන් 48ක වාසියක් අත්කර දේ

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරු ජැන්ගූ, සිය පළමු ටෙස්ට් සියය සටහන් කරමින් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් රඟදැල්ලට සංවේදී ලෙස පිවිසෙමින්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පවත්වනු ලබන ටෙස්ට් තරඟයේ 3…

27 Jun 2026 Discuss
පොල් සහ ආහාර හා පාන කර්මාන්ත අපනයන ඩොලර් බිලියන 3ක ඉලක්කය සපුරාලීමට කර්මාන්ත නායකයින් සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවක Sinhala

පොල් සහ ආහාර හා පාන කර්මාන්ත අපනයන ඩොලර් බිලියන 3ක ඉලක්කය සපුරාලීමට කර්මාන්ත නායකයින් සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවක

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සිකුරාදා දහවල් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් කර්මාන්ත හා ආහාර හා පාන නිෂ්පාදන අංශයන්හි ප්‍රමුඛ කර්මාන්තකරුවන්…

27 Jun 2026 Discuss
ග්‍රාම නිලධාරී නිලධරයින් ජූනි 30 සිට දිවයිනපුරා වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට තර්ජනය කරයි Sinhala

ග්‍රාම නිලධාරී නිලධරයින් ජූනි 30 සිට දිවයිනපුරා වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට තර්ජනය කරයි

ග්‍රාම නිලධාරී වෘත්තීය සමිති, ජූනි 30 දින සිට දිවයිනපුරා වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග දියත් කිරීමට නිවේදනය කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ප්‍රාදේශීය පරිපාලන…

27 Jun 2026 Discuss