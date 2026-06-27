Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වධ හිංසා සම්මුතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වගවිය යුතු බව ඉල්ලා සිවිල් සමාජ සංවිධාන එක්සත් වෙයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වධ හිංසා සම්මුතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වගවිය යුතු බව ඉල්ලා සිවිල් සමාජ සංවිධාන එක්සත් වෙයි

වධ හිංසාවට සහ අනෙකුත් කෲර, අමානුෂික හෝ අවමන් සහගත සැලකිලිවලට එරෙහි සම්මුතිය කඩ කිරීම යැයි කියනු ලබන ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වගවිය යුතු බව ඉල්ලා සිවිල් සමාජ සංවිධානවල සන්ධානයක් එක්සත් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර ඇති අතර, එමඟින් එම දිවයිනේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය තීව්‍ර වී තිබේ.

වගවීම සඳහා සම්බන්ධීකරණය කළ ඉල්ලීමක්

ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම සඳහා වූ ගෝලීය මධ්‍යස්ථානය හරහා සම්බන්ධීකරණය කරන ලද මෙම ප්‍රකාශය, ශ්‍රී ලංකාව සිය අත්සන් තබා ඇති ජාත්‍යන්තර වධ හිංසා විරෝධී සම්මුතිය යටතේ පැවරී ඇති වගකීම් ඉටු කිරීමට ප්‍රමාණවත් ලෙස කටයුතු කර නොමැති බව තර්ක කරන සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් කිහිපයක් එක්සත් කරයි.

එකතු ප්‍රකාශනයට සම්බන්ධ සංවිධාන, රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් සිදු කළ යැයි කියනු ලබන වධ හිංසා සහ අනෙකුත් දුර්වත්ම ලෙස සැලකීමේ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසනීය විමර්ශන පැවැත්වීම ඇතුළුව, ශ්‍රී ලංකාව තම නීතිමය කොන්දේසි ඉෂ්ට කිරීම සහතික කිරීම සඳහා අදාළ ජාත්‍යන්තර ආයතන තීරණාත්මක පියවර ගන්නා ලෙස 촉구 කර ඇත.

දිගු කලක් තිස්සේ පවතින කනස්සල්ල

ශ්‍රී ලංකාව තුළ රඳවා ගනු ලබන පුද්ගලයින්ට සහ අත්අඩංගුවේ සිටින්නන්ට කෙරෙන සැලකිල්ල පිළිබඳව, විශේෂයෙන් යුද්ධයෙන් පසු වගවීම සහ සිදුවෙමින් පවතින නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පිළිවෙත් සන්දර්භය තුළ, මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන් දිගු කලක් තිස්සේ කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත. වධ හිංසා සිදු කළ බවට සැකෙන් සිටින්නන්ට ලැබෙන දඬුවමෙන් ගැලවීම දිගටම පවතින, ඉතා කලකිරීම් ජනක ගැටලුවක් බව විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.

ගෙවී ගිය ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශය, ගෘහස්ථ යාන්ත්‍රණයන් හරහා වින්දිතයින්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට යුක්තිය ලබා දීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිඵල ලබා ගත නොහැකි වූ බව සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් අතර ගොඩ නඟා ගත් කලකිරීම උද්දීපනය කරන අතර, ශක්තිමත් ජාත්‍යන්තර මැදිහත්වීමක් සඳහා නැවුම් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරයි.

ජාත්‍යන්තර බැඳීම් අවධානයට ලක් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව 1994 දී වධ හිංසාවට එරෙහි සම්මුතියට අත්සන් තැබූ අතර, ඒ හරහා වධ හිංසා වැළැක්වීමට, චෝදනා සියලාසේ විමර්ශනය කිරීමට, අපරාධකරුවන් නඩු විභාගයට ලක් කිරීමට සහ වින්දිතයින්ට වන්දි ලබා දීමට නීත්‍යානුකූල බැඳීම් පැවරී ඇත. ​මෙම බැඳීම් ස්ථාවර ලෙස ඉටු කර නොමැති බව සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් තර්ක කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මුතිය ඉෂ්ට කිරීමේ ඉතිහාසය දැඩිව විමර්ශනය කරන ලෙසත්, ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා සංයුක්ත, කාල නිශ්චිත කොන්දේසි ඉදිරිපත් කරන ලෙස රජය මත ඒ ඒ එක්සත් ජාතීන්ගේ ගිවිසුම් ආයතනය විසින් බලපෑම් කරන ලෙසත් ප්‍රකාශය ඉල්ලා සිටියි.

රජය තවම ශ්‍රිත ලෙස ප්‍රතිචාර දක්වා නැත

ප්‍රකාශනය කරන විට, ශ්‍රී ලංකා රජය එකාබද්ධ සිවිල් සමාජ ප්‍රකාශයට ශ්‍රිත රජයේ ප්‍රතිචාරයක් නිකුත් කර නොතිබිණි. ප්‍රතිඥා ගත් ආයතන ද්‍රවශීලත්වයෙන් ක්‍රියාවලියට සහභාගී වී, ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් බැඳීම් ඉෂ්ට කිරීමේ අව්‍යාජ කැමැත්තක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට රජය කටයුතු කරනු ඇතැයි ඉල්ලීම් ගොනු කළ ආයතන ප්‍රකාශ කරති.

ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් යාන්ත්‍රණ සහ වගවීම සම්බන්ධ මැනිය හැකි ප්‍රගතිය සමඟ සහාය බැඳ ඇති දායකත්ව රටවල් සමඟ කොළඹ දිගින් දිගටම සිදු කරන සංකීර්ණ සබඳතා ගෙනයාම මෙම තත්ත්වය විසින් තවදුරටත් පීඩනයට ලක් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

T20 ලෝක කුසලානයේ ස්කොට්ලන්තය පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය ජීවත් කරවූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

T20 ලෝක කුසලානයේ ස්කොට්ලන්තය පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය ජීවත් කරවූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

2026 කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට ළඟා වීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විසින් ගනු ලැබූ අතර, ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව ලබා…

27 Jun 2026 Discuss
කාලීන ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කළ නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි Sinhala

කාලීන ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කළ නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි

ගෝලීය වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් වෙනස් වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේදීත්, දිගුකාලීන ප්‍රසම්පාදන ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සති අන්ත සූර්ය විදුලි නිෂ්පාදනය අත්හිටුවීමට ඉල්ලීමක් කරයි; වහල සූර්ය පද්ධති සඳහා දුරස්ථ විසන්ධි මොඩම් අනිවාර්ය කිරීමට සැලසුම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සති අන්ත සූර්ය විදුලි නිෂ්පාදනය අත්හිටුවීමට ඉල්ලීමක් කරයි; වහල සූර්ය පද්ධති සඳහා දුරස්ථ විසන්ධි මොඩම් අනිවාර්ය කිරීමට සැලසුම්

ජාතික විදුලි පද්ධතියට අතිරික්ත විදුලිය අවශෝෂණය කර ගැනීමේ දුෂ්කරතා මතුවෙමින් පවතින බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අධිකාරීන් ගෘහස්ථ හා ව්‍යාපාරික වහල සූර්ය පද්ධති…

27 Jun 2026 Discuss