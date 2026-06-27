Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

CDB-MCA T10 ක්‍රිකට් අවසන් මහා තරගය ඉරිදා රාත්‍රියේ CCC පිටියේදී රසවත් ලෙස පැවැත්වේ

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
CDB-MCA T10 ක්‍රිකට් අවසන් මහා තරගය ඉරිදා රාත්‍රියේ CCC පිටියේදී රසවත් ලෙස පැවැත්වේ

සිටිසන්ස් ඩිවෙලොප්මන්ට් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (CDB) ආයතනය අනුග්‍රාහකත්වය දරන මර්කන්ටයිල් ක්‍රිකට් සංගමයේ T10 ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2026 හි අවසන් මහා තරගය මෙම ඉරිදා කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජ (CCC) පිටියේදී පැවැත්වීමට නියමිත වීමත් සමඟ ක්‍රිකට් රසිකයන්ට ආකර්ෂණීය සන්ධ්‍යාවක් බලාපොරොත්තු විය හැකිය.

Tier A සහ Tier B යන දෙඅංශයේම ශූරතා තරග රාත්‍රී ආලෝකය යටතේ පැවැත්වීමට කාලසටහන් කර ඇති අතර, තරගාවලිය සිය උච්චස්ථානයට ළඟා වන මෙම අවස්ථාවේ ක්‍රීඩකයන්ටත් දර්ශකයන්ටත් අපූරු පරිසරයක් අත්විඳීමට හැකි වනු ඇත.

ද්විත්ව අවසන් මහා තරග උත්සවය

සන්ධ්‍යාව පුරාවටම තරගාවලියේ තරගකාරී අංශ දෙකෙහිම අවසන් මහා තරග අඛණ්ඩව පැවැත්වීමට නියමිත වන අතර, එමගින් මර්කන්ටයිල් ක්‍රිකට් රසිකයන්ට දැඩි T10 ක්‍රියාදාමයෙන් පිරි රාත්‍රියක් රස විඳීමට අවස්ථාව සැලසේ. වේගවත් සහ ප්‍රහාරාත්මක ක්‍රිකට් රටාවකට ප්‍රසිද්ධ කෙටි T10 ආකෘතිය, රටේ ප්‍රමුඛ ආයතනික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් ශූරතා ගරුත්වය වෙනුවෙන් සටන් වදිනු ද නරඹමින් ආකර්ෂණීය අවසන් මහා තරගයක් සඳහා වේදිකාව සකස් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ආයතනික ක්‍රිකට් සඳහා වේදිකාවක්

MCA T10 තරගාවලිය ශ්‍රී ලාංකේය මර්කන්ටයිල් ක්‍රිකට් දිනදර්ශනයේ වඩාත් අපේක්ෂාවෙන් බලාසිටින ඉසව් අතරින් එකක් බවට පත්ව ඇති අතර, ආයතනික කණ්ඩායම්වලට ඔවුන්ගේ දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා තරගකාරී හා හොඳින් සංවිධානගත වේදිකාවක් සලසා දෙයි. CDB ශීර්ෂ අනුග්‍රාහකයා ලෙස ලබා දුන් සහාය, මෑත වසරවලදී තරගාවලියේ කීර්තිය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමට හේතු වී ඇත.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා රසිකයන් සහ තරගකරු කණ්ඩායම්වල සුහදයන්, 2026 සංස්කරණයේ අමතක නොවන නිමාවකට සාක්ෂි දැරීම සඳහා ඉරිදා සන්ධ්‍යාවේ CCC පිටිය කරා පැමිණෙන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

T20 ලෝක කුසලානයේ ස්කොට්ලන්තය පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය ජීවත් කරවූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

T20 ලෝක කුසලානයේ ස්කොට්ලන්තය පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය ජීවත් කරවූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

2026 කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට ළඟා වීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විසින් ගනු ලැබූ අතර, ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව ලබා…

27 Jun 2026 Discuss
කාලීන ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කළ නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි Sinhala

කාලීන ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කළ නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි

ගෝලීය වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් වෙනස් වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේදීත්, දිගුකාලීන ප්‍රසම්පාදන ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සති අන්ත සූර්ය විදුලි නිෂ්පාදනය අත්හිටුවීමට ඉල්ලීමක් කරයි; වහල සූර්ය පද්ධති සඳහා දුරස්ථ විසන්ධි මොඩම් අනිවාර්ය කිරීමට සැලසුම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සති අන්ත සූර්ය විදුලි නිෂ්පාදනය අත්හිටුවීමට ඉල්ලීමක් කරයි; වහල සූර්ය පද්ධති සඳහා දුරස්ථ විසන්ධි මොඩම් අනිවාර්ය කිරීමට සැලසුම්

ජාතික විදුලි පද්ධතියට අතිරික්ත විදුලිය අවශෝෂණය කර ගැනීමේ දුෂ්කරතා මතුවෙමින් පවතින බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අධිකාරීන් ගෘහස්ථ හා ව්‍යාපාරික වහල සූර්ය පද්ධති…

27 Jun 2026 Discuss