CDB-MCA T10 ක්රිකට් අවසන් මහා තරගය ඉරිදා රාත්රියේ CCC පිටියේදී රසවත් ලෙස පැවැත්වේ
සිටිසන්ස් ඩිවෙලොප්මන්ට් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (CDB) ආයතනය අනුග්රාහකත්වය දරන මර්කන්ටයිල් ක්රිකට් සංගමයේ T10 ක්රිකට් තරගාවලිය 2026 හි අවසන් මහා තරගය මෙම ඉරිදා කොළඹ ක්රිකට් සමාජ (CCC) පිටියේදී පැවැත්වීමට නියමිත වීමත් සමඟ ක්රිකට් රසිකයන්ට ආකර්ෂණීය සන්ධ්යාවක් බලාපොරොත්තු විය හැකිය.
Tier A සහ Tier B යන දෙඅංශයේම ශූරතා තරග රාත්රී ආලෝකය යටතේ පැවැත්වීමට කාලසටහන් කර ඇති අතර, තරගාවලිය සිය උච්චස්ථානයට ළඟා වන මෙම අවස්ථාවේ ක්රීඩකයන්ටත් දර්ශකයන්ටත් අපූරු පරිසරයක් අත්විඳීමට හැකි වනු ඇත.
ද්විත්ව අවසන් මහා තරග උත්සවය
සන්ධ්යාව පුරාවටම තරගාවලියේ තරගකාරී අංශ දෙකෙහිම අවසන් මහා තරග අඛණ්ඩව පැවැත්වීමට නියමිත වන අතර, එමගින් මර්කන්ටයිල් ක්රිකට් රසිකයන්ට දැඩි T10 ක්රියාදාමයෙන් පිරි රාත්රියක් රස විඳීමට අවස්ථාව සැලසේ. වේගවත් සහ ප්රහාරාත්මක ක්රිකට් රටාවකට ප්රසිද්ධ කෙටි T10 ආකෘතිය, රටේ ප්රමුඛ ආයතනික ක්රිකට් කණ්ඩායම් ශූරතා ගරුත්වය වෙනුවෙන් සටන් වදිනු ද නරඹමින් ආකර්ෂණීය අවසන් මහා තරගයක් සඳහා වේදිකාව සකස් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ආයතනික ක්රිකට් සඳහා වේදිකාවක්
MCA T10 තරගාවලිය ශ්රී ලාංකේය මර්කන්ටයිල් ක්රිකට් දිනදර්ශනයේ වඩාත් අපේක්ෂාවෙන් බලාසිටින ඉසව් අතරින් එකක් බවට පත්ව ඇති අතර, ආයතනික කණ්ඩායම්වලට ඔවුන්ගේ දක්ෂතා ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා තරගකාරී හා හොඳින් සංවිධානගත වේදිකාවක් සලසා දෙයි. CDB ශීර්ෂ අනුග්රාහකයා ලෙස ලබා දුන් සහාය, මෑත වසරවලදී තරගාවලියේ කීර්තිය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමට හේතු වී ඇත.
ක්රිකට් ක්රීඩා රසිකයන් සහ තරගකරු කණ්ඩායම්වල සුහදයන්, 2026 සංස්කරණයේ අමතක නොවන නිමාවකට සාක්ෂි දැරීම සඳහා ඉරිදා සන්ධ්යාවේ CCC පිටිය කරා පැමිණෙන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.