මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරිය යැයි කියන සංවිධිත අපරාධ කල්ලියේ වෙඩිකාරයෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට
මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරීමෙන් පසු බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළට (BIA) පැමිණි සංවිධිත අපරාධ ජාලයක් සමඟ සම්බන්ධතා ඇතැයි සැකපිටින් සිටි පුද්ගලයෙකු පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.
'මාටියා' යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබන සුරංග සංජීව කරුණාරත්න නමැති මෙම සැකකරු, ඊයේ අලුයම ගුවන්තොටුපළට පැමිණීමෙන් පසු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. යාගොඩ, කොටුගොඩ ප්රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු වන කරුණාරත්නට කේහෙල්බද්දර පද්මේ නමැති ප්රකට සංවිධිත අපරාධ නාමයක් ඇති පුද්ගලයා සමඟ සම්බන්ධතා ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.
ගුවන්තොටුපළේදී සිදු වූ අත්අඩංගුවට ගැනීම
සැකකරු ගුවන් යානයෙන් බැස්සේ පොලිස් නිලධාරීන් පිළිගෙන සිටියදී වන අතර, ඔහු රටට ඇතුළු වීමට ප්රථම ඉක්මනින් ම ඔහු රඳවා ගනු ලැබීය. විදේශ රටවලට පළා ගොස් නීතියෙන් ගැලවීමට තැත් කරන අපරාධ චරිත ඇල්ලීම සඳහා ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ගෙන යන අඛණ්ඩ කටයුතුවල කොටසක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වූ බව සඳහන් වේ.
සංවිධිත අපරාධ සමඟ සම්බන්ධතා
ශ්රී ලංකාවේ සංවිධිත අපරාධ කටයුතු සමඟ දිගු කලක් තිස්සේ සම්බන්ධ වී සිටින කේහෙල්බද්දර පද්මේ ආශ්රිත අපරාධ ජාලයක වෙඩිකාරයෙකු ලෙස කරුණාරත්න ක්රියා කර ඇතැයි ආරෝපණය වේ. ඔහුගේ චලනයන් ට්රැක් කළ බලධාරීන්ට, ඔහු මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරීම ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්නේය.
නඩු විභාගයෙන් ගැලවීම සඳහා ජාත්යන්තර දේශ සීමා ප්රයෝජනයට ගන්නා දේශාන්තර අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ පුළුල් ව්යාපාරය පිළිබිඹු කරමින්, විදේශ රටවලින් නෙරපා හැරිය ශ්රී ලාංකික අපරාධ සැකකරුවන් BIA හිදී රඳවා ගනු ලැබූ මෙවැනි සිදුවීම් මාලාවක නවතම සිද්ධිය ලෙස මෙය සැලකේ.
සැකකරුගේ යැයි කියනු ලබන අපරාධ කටයුතු සම්බන්ධ විමර්ශන දැනට ක්රියාත්මක බවත්, ඉදිරියේදී වැඩිදුර චාර්ජ ගොනු කිරීමට නියමිත බවත් පොලිස් මූලාශ්ර සඳහන් කළේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.