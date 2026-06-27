Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාතර–තංගල්ල මාර්ගයේ බස් රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටී 38 දෙනෙකු තුවාල ලබයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාතර–තංගල්ල මාර්ගයේ බස් රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටී 38 දෙනෙකු තුවාල ලබයි

පෙරේදා උදෑසන මාතර–තංගල්ල මාර්ගයේ තලල්ල වජිරවංශ මාවතේදී පෞද්ගලික බස් රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් තිස් අට දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.

මගීන් රෝහල් වෙත ගෙන යයි

26 වැනිදා සිදු වූ මෙම අනතුරෙන් සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් වූ මගීන්ට හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදු විය. තුවාල ලැබූ පුද්ගලයින් 38 දෙනා සියලු දෙනාම ප්‍රතිකාර සඳහා අවට රෝහල් වෙත ගෙන යන ලද අතර, ඔවුන් අතරින් 25 දෙනෙකු තවදුරටත් ප්‍රතිකාර සඳහා රෝහල් ගත කරන ලදී.

කාර්යබහුල දකුණු මාර්ග කොරිඩෝවේ බරපතළ අනතුරක්

මාතර–තංගල්ල මාර්ගය ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු වෙරළාබද තීරයේ කාර්යබහුල මාර්ග කොටස් අතරින් එකකි. කලාපයේ ප්‍රධාන නගර අතර ගමන් කරන දිනපතා මගීන් සහ සංචාරකයින් මෙම මාර්ගය නිතර යොදා ගනී. එවැනි මාර්ගයක මගී බස් රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටීම, දකුණු අධිවේගී මාර්ගවල රිය ධාවන ආරක්ෂාව සහ රියදුරන්ගේ හැසිරීම පිළිබඳව නැවත වරක් බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරයි.

සිදුවීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව, එනම් අදාළ වාහනවල වේගය සහ රියදුරන්ගේ නොසැලකිලිමත්කම කිසිදු කාර්යභාරයක් ඉටු කළේ දැයි යන්න ඇතුළුව, පොලීසිය දැනට විමර්ශන පවත්වමින් සිටී.

මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ වඩා හොඳ අවධානයක් ඉල්ලා

පෞද්ගලික බස් රථ සම්බන්ධ මාර්ග අනතුරු ශ්‍රී ලංකාව පුරා බරපතළ මහජන ආරක්ෂා අභියෝගයක් ලෙස දිගටම පවතී. ගහනය වැඩි ග්‍රාමීය හා වෙරළාබද මාර්ගවල අධික කලවම් කිරීම හා අධිවේගයෙන් රිය ධාවනය කිරීම ස්ථිර අන්තරායන් ලෙස පවතින බැවින්, බස් රථ ක්‍රියාකරුවන් සහ රියදුරන් දෙපාර්ශවයම රථවාහන නීතිරීතිවලට දැඩි ලෙස අනුගත වන ලෙස බලධාරීන් නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත.

පොලිස් විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

T20 ලෝක කුසලානයේ ස්කොට්ලන්තය පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය ජීවත් කරවූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

T20 ලෝක කුසලානයේ ස්කොට්ලන්තය පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය ජීවත් කරවූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

2026 කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට ළඟා වීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විසින් ගනු ලැබූ අතර, ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව ලබා…

27 Jun 2026 Discuss
කාලීන ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කළ නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි Sinhala

කාලීන ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කළ නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි

ගෝලීය වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් වෙනස් වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේදීත්, දිගුකාලීන ප්‍රසම්පාදන ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සති අන්ත සූර්ය විදුලි නිෂ්පාදනය අත්හිටුවීමට ඉල්ලීමක් කරයි; වහල සූර්ය පද්ධති සඳහා දුරස්ථ විසන්ධි මොඩම් අනිවාර්ය කිරීමට සැලසුම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සති අන්ත සූර්ය විදුලි නිෂ්පාදනය අත්හිටුවීමට ඉල්ලීමක් කරයි; වහල සූර්ය පද්ධති සඳහා දුරස්ථ විසන්ධි මොඩම් අනිවාර්ය කිරීමට සැලසුම්

ජාතික විදුලි පද්ධතියට අතිරික්ත විදුලිය අවශෝෂණය කර ගැනීමේ දුෂ්කරතා මතුවෙමින් පවතින බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අධිකාරීන් ගෘහස්ථ හා ව්‍යාපාරික වහල සූර්ය පද්ධති…

27 Jun 2026 Discuss