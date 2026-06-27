මාතර–තංගල්ල මාර්ගයේ බස් රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටී 38 දෙනෙකු තුවාල ලබයි
පෙරේදා උදෑසන මාතර–තංගල්ල මාර්ගයේ තලල්ල වජිරවංශ මාවතේදී පෞද්ගලික බස් රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් තිස් අට දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.
මගීන් රෝහල් වෙත ගෙන යයි
26 වැනිදා සිදු වූ මෙම අනතුරෙන් සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් වූ මගීන්ට හදිසි වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදු විය. තුවාල ලැබූ පුද්ගලයින් 38 දෙනා සියලු දෙනාම ප්රතිකාර සඳහා අවට රෝහල් වෙත ගෙන යන ලද අතර, ඔවුන් අතරින් 25 දෙනෙකු තවදුරටත් ප්රතිකාර සඳහා රෝහල් ගත කරන ලදී.
කාර්යබහුල දකුණු මාර්ග කොරිඩෝවේ බරපතළ අනතුරක්
මාතර–තංගල්ල මාර්ගය ශ්රී ලංකාවේ දකුණු වෙරළාබද තීරයේ කාර්යබහුල මාර්ග කොටස් අතරින් එකකි. කලාපයේ ප්රධාන නගර අතර ගමන් කරන දිනපතා මගීන් සහ සංචාරකයින් මෙම මාර්ගය නිතර යොදා ගනී. එවැනි මාර්ගයක මගී බස් රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටීම, දකුණු අධිවේගී මාර්ගවල රිය ධාවන ආරක්ෂාව සහ රියදුරන්ගේ හැසිරීම පිළිබඳව නැවත වරක් බරපතළ ප්රශ්න මතු කරයි.
සිදුවීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව, එනම් අදාළ වාහනවල වේගය සහ රියදුරන්ගේ නොසැලකිලිමත්කම කිසිදු කාර්යභාරයක් ඉටු කළේ දැයි යන්න ඇතුළුව, පොලීසිය දැනට විමර්ශන පවත්වමින් සිටී.
මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ වඩා හොඳ අවධානයක් ඉල්ලා
පෞද්ගලික බස් රථ සම්බන්ධ මාර්ග අනතුරු ශ්රී ලංකාව පුරා බරපතළ මහජන ආරක්ෂා අභියෝගයක් ලෙස දිගටම පවතී. ගහනය වැඩි ග්රාමීය හා වෙරළාබද මාර්ගවල අධික කලවම් කිරීම හා අධිවේගයෙන් රිය ධාවනය කිරීම ස්ථිර අන්තරායන් ලෙස පවතින බැවින්, බස් රථ ක්රියාකරුවන් සහ රියදුරන් දෙපාර්ශවයම රථවාහන නීතිරීතිවලට දැඩි ලෙස අනුගත වන ලෙස බලධාරීන් නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත.
පොලිස් විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.