අතින් වියන කර්මාන්තය ප්රධාන අපනයන වර්ධන සාධකයක් ලෙස ස්ථානගත කෙරේ — නියෝජ්ය අමාත්යවරයා
කොළඹදී මෑතකදී පැවති කර්මාන්ත උත්සවයකදී ඉහළ මට්ටමේ රජයේ අනුමැතිය ලැබීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාවේ අතින් වියන කර්මාන්තය බරපතල අපනයන වර්ධන අංශයක් ලෙස ජාතික සංවාදයට එක් වී තිබේ.
සාම්ප්රදායික කලාවට එළිය විහිදු වූ වැඩමුළුව
"Art of Weaving" වැඩමුළුව සහ විලාසිතා ප්රදර්ශනය, ශ්රී ලංකාවේ පොහොසත් අතින් වියන උරුමයේ වාණිජමය විභවය සමරන්නට සහ විමර්ශනය කරන්නට කලාකරුවන්, කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් එකතු කළේය. සියවස් ගණනාවක් පැරණි මෙම ශිල්පය ජාත්යන්තර වෙළඳපොළේ තරඟකාරී ස්ථානයකට නැඟිය හැකි ආකාරය ඉස්මතු කිරීමේ වේදිකාවක් ලෙස මෙම උත්සවය ක්රියා කළේය.
උත්සවයට සහභාගි වූ නියෝජ්ය අමාත්යවරයා මෙම අංශය වෙනුවෙන් රජයේ සහාය ප්රකාශ කළ අතර, රට තම අපනයන ප්රමාණය විවිධාංගීකරණය කර ව්යාප්ත කිරීමට ප්රයත්න ගන්නා මෙම අවස්ථාවේ, අතින් වියන නිෂ්පාදනය සඳහා වැඩි උපායමාර්ගික අවධානයක් හිමිවිය යුතු බවට සංඥාවක් ලබා දුන්නේය.
විභවයෙන් පිරුණු අංශයක්
ශ්රී ලංකාවේ අතින් වියන සම්ප්රදාය දිවයිනේ සංස්කෘතික රටාවට ගැඹුරින් ගෙතී ඇති අතර, දක්ෂ රෙදිවියන්නන් විශේෂිත ගුණාත්මකභාවයකින් හා කලාත්මකභාවයකින් යුත් රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය කරති. නිසි ආයෝජනය, සන්නාම කිරීම සහ වෙළඳපොළ ප්රවේශය හිමිවුවහොත්, විශේෂයෙන් යුරෝපය, උතුරු ඇමෙරිකාව සහ ආසියා-පැසිෆික් කලාපය වැනි විදේශ වෙළඳපොළවල මෙම නිෂ්පාදන ඉහළ මිලකට යොදවා ගත හැකි බව කර්මාන්ත ආධාරකරුවන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.
- අතින් වියන රෙදිපිළි, 윤리적 වශයෙන් දැනුවත් ගෝලීය පාරිභෝගිකයන් ආකර්ෂණය කරගන්නා අනන්ය හා စစ්පහළ ශ්රී ලාංකික අනන්යතාවයක් ඉදිරිපත් කරයි
- මෙම අංශය, ගොඩක්ම ගම්බද ප්රජාවන්හි ජීවත්වන දහස් ගණනක් කලාකරුවන්ට ජීවනෝපාය සලසා දෙයි
- තිරසාර හා අතින් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ සඳහා ජාත්යන්තරව ක්රමයෙන් ඉහළ යන ඉල්ලුම, සැලකිය යුතු වෙළඳපොළ අවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කරයි
රජයේ සහාය転換点 ලෙස සලකනු ලැබේ
නියෝජ්ය අමාත්යවරයාගේ සාර්වජනික අනුමැතිය, අතින් වියන නිෂ්පාදකයින් සඳහා ආධාරක ව්යුහයන් විධිමත් කිරීම සඳහා, ඇතුළු සාර්ථකාංශ ප්රోත්සාහ, අපනයන සහජීවන පියවර සහ කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් ඇතුළු ශ්රේෂ්ඨ දිරිගැන්වීමේ පියවරක් ලෙස කර්මාන්ත අභ්යන්තර ප්රභවයන් විසින් සලකා බලනු ලැබේ.
අතින් වියන කර්මාන්තය නියෝජනය කරන්නේ සංස්කෘතික සම්පතක් පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාවට තම අපනයන ආදායම් ශක්තිමත් කිරීමට උපයෝගී කරගත හැකි සහ ගත යුතු ස්පර්ශ විය හැකි ආර්ථික අවස්ථාවකි.
රජයේ අලුත් වූ අවධානය ප්රායෝගික ක්රියාවලට පෙරළෙනු ඇතැයි පාර්ශ්වකරුවන් බලාපොරොත්තු වන අතර, ඒ යටතේ කුඩා පරිමාණ රෙදිවියන්නන් සඳහා මූල්යකරණ ප්රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම, සුදුසු ස්ථානවලදී නිෂ්පාදනය නූතනීකරණය කිරීමට ආයෝජනය සහ ගෝලීය වේදිකාවේ ශ්රී ලාංකික අතින් වියන භාණ්ඩ ප්රවර්ධනය කිරීමට කැප වූ අලෙවිකරණ ප්රයත්නයන් ඇතුළත් වේ.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ යෙදෙන මෙම අවස්ථාවේ, සංස්කෘතික සත්යතාව සහ අපනයන ශක්යතාව එකට ගෙතෙන අතින් වියන කර්මාන්තය වැනි අංශ, වඩාත් ප්රත්යස්ථ සහ විවිධාංගීකෘත ජාතික ආර්ථිකයක ඉතා වැදගත් දායකයන් ලෙස ක්රමයෙන් සලකනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.