ශ්රී ලංකා රජය VAT ලියාපදිංචි සීමාව අඩු කිරීමේ සැලැස්ම අතහැර දමයි — ප්රතිපත්ති මාරුවක්
ශ්රී ලංකා රජය තීරණාත්මක බදු ප්රතිසංස්කරණ පියවරක් වන එකතු කළ අගය මත බදු (VAT) ලියාපදිංචි සීමාව අඩු කිරීමට පෙර නිවේදනය කළ සැලැස්ම කල් දමා ඉවත් වී ඇති අතර, විශ්ලේෂකයන් මෙය සැලකිය යුතු දේශපාලනික හා ආර්ථික ප්රතිවිරුද්ධ හැරීමක් ලෙස හඳුන්වා දෙති.
මුලින් සැලසුම් කෙරුණේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස, වැඩිකුරු ව්යාපාර ආදායම් ජාලයට ඇතුළත් කිරීමටත්, රටේ ආදායම් පදනම පුළුල් කිරීමටත් අරමුණින් VAT ලියාපදිංචි සීමාව අඩු කිරීමට බලධාරීන් යෝජනා කර තිබුණි. ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) බේරා ගැනීමේ වැඩසටහනට බැඳුණු රාජ්ය මූල්ය ඒකාබද්ධ කිරීමේ ඉලක්ක සපුරාලීම සඳහා මෙම ප්රතිසංස්කරණය ඉතා වැදගත් පියවරක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබීය.
ප්රතිලෝම තීරණය ගත්තේ ඇයි?
දේශපාලනික පීඩන හා වෙනස් වෙමින් පවතින ආර්ථික සලකා බැලීම් ඉදිරිපත් කරමින් රජය දැන් සීමාව අඩු කිරීමෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇත. දේශීය පාර්ශ්වකරුවන්ටත් ජාත්යන්තර ණය දෙන්නන්ටත් දන්වා සිටි ප්රතිසංස්කරණ මාර්ග සිතියමෙන් මෙය සැලකිය යුතු ලෙස බැහැරවීමකි.
කුඩා හා මධ්යම පරිමාණ ව්යවසායකයන් යෝජිත වෙනසට දැඩි විරෝධය දක්වා, සීමාව අඩු කිරීම මගින් ශ්රී ලංකාවේ මෑත කාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් සකස් වී නැවත ගොඩ ගැනීමට මෙහෙයෙන ව්යාපාරවලට දැඩි අනුකූලතා බරක් පැමිණෙනු ඇතැයි අනතුරු ඇඟවූහ. වෙළෙඳ හා කුඩා ව්යාපාරික ප්රජාවන් සමඟ සමීප සම්බන්ධතා ඇති දේශපාලන නියෝජිතයන් මෙම උත්සුකයන් රජය තුළ තීව්ර කළ බව වාර්තා වේ.
VAT සීමාව යනු කුමක්ද?
VAT ලියාපදිංචි සීමාව යනු ව්යාපාරයකට VAT සඳහා නෛතිකව ලියාපදිංචි වීමට හා තම භාණ්ඩ හා සේවා මත බද්ද අය කිරීමට අවශ්ය වන අවම වාර්ෂික පිරිවැටුම් ප්රමාණයයි. මෙම සීමාව අඩු කිරීමෙන් කුඩා ව්යාපාර VAT පද්ධතිය තුළට ඇද ගෙන, ලියාපදිංචි බදු ගෙවන්නන් සංඛ්යාව වැඩි කර, න්යායාත්මකව රජයේ ආදායම් ඉහළ නංවනු ලැබෙතැයි අපේක්ෂා කෙරිණි.
- IMF ආධාරිත රාජ්ය මූල්ය ප්රතිසංස්කරණවල කොටසක් ලෙස සිදු කළ වැඩිවීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාවේ වර්තමාන VAT අනුපාතිකය සියයට 18 කි.
- අඩු සීමාවක් මඟින් VAT ජාලය පුළුල් කිරීම, එම අනුපාතික වැඩිවීමට අනුපූරක පියවරක් ලෙස සැලකිණි.
- මෙම ප්රතිලෝම තීරණය විවේචනය කරන්නන් තර්ක කරන්නේ එය බදු ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයේ සමස්ත අඛණ්ඩතාව දුර්වල කරන බවයි.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනට ඇති ඇඟවුම්
මෙම පියවර කල් දැමීම, IMF දීර්ඝ අරමුදල් පහසුකම් ඇතිව ක්රියාත්මක ශ්රී ලංකාවේ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සඳහා රජය දක්වන කැපවීම පිළිබඳ නැවුම් ප්රශ්න මතු කරයි. රාජ්ය මූල්ය විනය හා ආදායම් බලමුළු ගැන්වීම ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතිය ලාභ උපාය මාර්ගයේ මධ්යම කුළු ගල් ලෙස පවතින අතර, ප්රතිසංස්කරණ උත්සාහයන් දුර්වල වීමක් ලෙස දැකිය හැකි ඕනෑම ක්රියාවක් ජාත්යන්තර ණය දෙන්නන්ගේ හා ශ්රේණිගත කිරීමේ ආයතනවල දෙනෙත් ආකර්ෂණය කර ගත හැකිය.
දැනටමත් බදු ගෙවන්නන් මත අනුපාතිකයන් ඉහළ නැංවීමට වඩා බදු පදනම පුළුල් කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මූල්ය කටයුතු තිරසාර මඟකට ගෙනඒමට අත්යාවශ්ය බව ආර්ථික විද්යාඥයන් ස්ථිරව ප්රකාශ කර ඇත.
ඒ සමඟම, මෙම තීරණයේ සහාය දක්වන්නෝ පවසන්නේ, ගෘහස්ථ ආදායම් හා පාරිභෝගික වියදම් තවමත් පීඩනයට ලක්ව ඇති විට, කුඩා ව්යාපාරිකයන් ඉතිරි පරිපාලනමය හා මූල්ය භාරවලින් ආරක්ෂා කිරීම නිදහස් ප්රතිපත්තිමය සැලකිල්ලක් බවයි.
ඉදිරියේදී කුමක් සිදු වේද?
රජය පසු කාලයකදී VAT
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.