ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම මැඬලීමට ශ්රී ලංකාව හමුදා බලකා යොදවයි
ශ්රී ලංකාව පුරා වේගයෙන් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ වසංගතය මැඬලීම සඳහා රජය සිය හමුදා බලකා කැඳවා ඇති අතර, තත්ත්වය පාලනය යටතේ ගැනීමට සෞඛ්ය බලධාරීන් දැඩි උත්සාහයක නිරත වෙති.
පොදු සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවට හමුදාව සංවිධානය කෙරේ
අර්බුදයේ බරපතලකම පිළිබිඹු කරන අසාමාන්ය පියවරක් ලෙස, ශ්රී ලංකා රජය ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ප්රයත්නයට සහාය වීම සඳහා හමුදා නිලධාරීන් යොදවා ඇත. රෝගය ව්යාප්ත කරන මදුරු බිහිවන ස්ථාන හඳුනාගැනීම හා ඉවත් කිරීම ඇතුළු භූමි මට්ටමේ මෙහෙයුම්වලට සහාය වීමට සෙබළුන් කටයුතු කරති.
සන්නද්ධ හමුදාව සම්බන්ධ කර ගැනීමේ තීරණය රටේ සෞඛ්ය පද්ධතිය කෙරෙහි දැඩි බරක් පටවා ඇති මෙම වසංගතයේ විශාලත්වය ඉස්මතු කරන අතර, එය පොදු සෞඛ්ය නිලධාරීන් අතර බරපතල කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.
ඉහළ යන පොදු සෞඛ්ය අර්බුදයක්
Aedes මදුරුවන්ගේ දෂ්ටනය හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ ශ්රී ලංකාවේ ස්වදේශික රෝගයක් වන අතර, සාමාන්යයෙන් තද වර්ෂාපතනයෙන් පසු වසංගත තත්ත්ව උග්ර වේ. කෙසේ වෙතත්, වර්තමාන රෝගාබාධ ඉහළ යාම විශේෂයෙන් දරුණු බැවින් බලධාරීන්ට සිය ප්රතිචාරය සාමාන්ය සෞඛ්ය ක්රියාමාර්ගවලින් ඔබ්බට දීර්ඝ කිරීමට සිදු වී ඇත.
පළාත් කිහිපයක ප්රජාවන් මෙයින්打击 පීඩාවට පත්ව ඇති අතර, රෝහල් වාර්තා කරන අනුව දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය, මාංශ පේශි වේදනාව සහ වඩාත් බරපතල අවස්ථාවන්හිදී කඩිනමින් ප්රතිකාර නොකළහොත් මාරාන්තික විය හැකි රක්ත වහනය ඇතිවිය හැකි සංකූලතා ඇති රෝගීන් රෝහල්ගත වීම වැඩිවෙමින් පවතී.
ක්ෂණික ක්රියාමාර්ග ගැනීමට රජයට බලකෙරේ
සෞඛ්ය නිලධාරීන් ජනතාවට තම නිවාස හා කාර්යාල අවට මදුරු බිහිවීම අවම කිරීමට ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගැනීමට උපදෙස් දී ඇත. ප්රධාන නිර්දේශ අතර:
- මල් පාත්ති, බාල්දි සහ ජල ගබඩා ටැංකි වැනි එකතු වන ජලය ඇති භාජන හිස් කිරීම හා සෝදාපිරිසිදු කිරීම
- ජලය එකතු නොවන පරිදි ජල පාලුවන් හා ජල පහර නිරන්තරයෙන් පිරිසිදු කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක භාවිතා කිරීම සහ මදුරුවන් වඩාත් ක්රියාකාරී වන වේලාවන්හිදී ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
- ඩෙංගු ආසාදනයේ ප්රථම සලකුණු දිස්වූ විගස වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
බලධාරීන් ස්ථානීය රාජ්ය සංවිධාන හා ප්රජා සංවිධානවලටද ඔවුන්ගේ ප්රදේශවල විය හැකි මදුරු බිහිවන ස්ථාන ඉලක්ක කරගත් පිරිසිදු කිරීමේ ව්යාපාරවලට සක්රීයව සහභාගි වන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත.
දූපත් රාජ්යයට නිතර මතුවන අභියෝගයක්
ශ්රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ කාලීය ඩෙංගු වසංගතවලට මුහුණ දී ඇති නමුත්, හමුදාව සම්බන්ධ කර ගැනීම මෙårets වසරේ තත්ත්වයට සුවිශේෂී ජාතික සම්බන්ධීකරණයක් හා සම්පත් යෙදවීමක් අවශ්ය බව පෙන්නුම් කරයි. සිවිල් හා හමුදා ඒකාබද්ධ ප්රයත්නයෙන් මදුරු ජනගහනය මැඬලීමට හා තත්ත්වය තවදුරටත් දිරාපත් වීමට පෙර වසංගතය පාලනය යටතේ ගැනීමට හැකි වනු ඇතැයි නිලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.
ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ප්රවේශම් සහගතව සිටීමටත්, ඔවුන්ගේ අසල්වැසි ප්රදේශවල පරීක්ෂණ හා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර ක්රියාත්මක කරන සෞඛ්ය හා හමුදා නිලධාරීන් සමඟ පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමටත් ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.