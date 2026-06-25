සමාජ මාධ්ය සංධානය රජයේ යෝජිත මාධ්ය වෘත්තිකයන්ගේ ආයතනයට එරෙහිව නැගී සිටී
ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය වෘත්තිකයන් සඳහා නව නියාමන ආයතනයක් පිහිටුවීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවට විරුද්ධව කැපී පෙනෙන සිවිල් සමාජ සංවිධානයක් තීව්ර ලෙස නැගී සිටින අතර, එම පියවර රටේ අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහසට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරන බවට අනතුරු අඟවා ඇත.
යෝජිත ආයතනයට විරෝධය
සමාජ මාධ්ය ප්රකාශනය සඳහා වූ සාමූහිකය (CSMD) විසින් "ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය වෘත්තිකයන්ගේ ප්රඥප්තිගත ආයතනය" යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන ආයතනයක් පිහිටුවීම ගැසට් කිරීමට රජය ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් ප්රසිද්ධියේ හෙළා දැක ඇත. 2026 ජූනි මාසයේදී නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය, නිදහස් අදහස් ප්රකාශය යටපත් කිරීමට සහ ස්වාධීන මාධ්ය හඬවල් සීමා කිරීමට බලධාරීන් ගත් උත්සාහයක් ලෙස එම යෝජනාව දකින සාමූහිකයෙන් ශීඝ්රව සහ තීක්ෂ්ණ විවේචනයක් ඇද ගෙන ඇත.
CSMD විසින් නිල ප්රකාශය නිකුත් කෙරේ
CSMD විසින් මහජනතාව වෙත නිකුත් කරන ලද නිල ප්රකාශයක, යෝජිත ආයතනය මාධ්ය නිදහසේ ක්ෂේත්රයට රජය ගන්නා පිළිගත නොහැකි මැදිහත් වීමක් නියෝජනය කරන බවට තම සාමූහිකයේ ස්ථාවරය පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත. විශේෂයෙන් සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල ක්රියාත්මක වන විකල්ප හඬවල් නිහඬ කිරීමේ මෙවලමක් ලෙස එවැනි නියාමන රාමුවක් යොදා ගනු ඇති බවට සාමූහිකය ගැඹුරු කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
සමාජ මාධ්ය ප්රකාශනය සඳහා වූ සාමූහිකය, අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහස සීමා කිරීමේ සෘජු උත්සාහයක් ලෙස සලකමින්, ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය වෘත්තිකයන්ගේ යෝජිත ප්රඥප්තිගත ආයතනයට සිය දැඩිතම විරෝධය මෙයින් ප්රකාශ කරයි.
මාධ්ය නිදහස පිළිබඳ පුළුල් සැකසුම්
CSMD ගේ විරෝධතා ශ්රී ලංකාවේ රජයේ මාධ්ය ප්රතිපත්තියේ දිශාව සම්බන්ධයෙන් සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ මාධ්ය පෙනී සිටින්නන් අතර පවතින පුළුල් කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි. ප්රඥප්තිගත ආයතනයක් හරහා මාධ්ය නියාමනය ආයතනගත කිරීම ස්වාධීන මාධ්යවේදීන් සහ සමාජ මාධ්ය විචාරකයන්ට ප්රවේශ වීමේ බාධා ඇති කළ හැකි අතර, ඵලදායී ලෙස කතුවරයාගේ පාලනය රාජ්යයේ අතට පත් කරනු ඇතැයි විචාරකයෝ තර්ක කරති.
ශ්රී ලංකාවට මාධ්ය නිදහස සම්බන්ධයෙන් සංකීර්ණ ඉතිහාසයක් ඇති අතර, මාධ්ය කටයුතුවලට රජය මැදිහත් වීමක් ලෙස සලකනු ලබන පියවර ස්ථිරවම දේශීය හා ජාත්යන්තර විමර්ශනයට ලක්ව ඇත. CSMD ගේ ප්රකාශය රටේ විකාශනය වෙමින් පවතින ඩිජිටල් මාධ්ය භූ දර්ශනය තුළ නියාමනය සහ වාරණය අතර සීමා පිළිබඳ විවාදය නැවත දල්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ක්රමයෙන් වැඩිවන විරෝධතා රැළිය හමුවේ රජය කෙසේ ප්රතිචාර දක්වනු ඇත්දැයි සහ මහජන පීඩනයට අනුව ගැසට් නිවේදනය යෝජිත පරිදිම ඉදිරියට යනු ඇත්දැයි හෝ සංශෝධනයකට ලක් වනු ඇත්දැයි තවම නොදනී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.