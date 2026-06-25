Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නේ යැයි ප්‍රේමදාස පවසයි

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නේ යැයි ප්‍රේමදාස පවසයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, සමගි ජන බලවේගය (එස්.ජේ.බී.) හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට එරෙහිව විධිමත් විනය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බව නිවේදනය කර ඇත.

ප්‍රේමදාස මහතා එම ප්‍රකාශය සිදු කළේ ප්‍රසිද්ධියේ වන අතර, ප්‍රධාන විපක්ෂ පක්ෂය, සංවිධානය තුළ ඔවුන්ගේ තත්ත්වය කෙසේ වෙතත්, සිය සාමාජිකයන් වගවීමට යොමු කිරීමේ අභිප්‍රාය ඇති බව ඒ හරහා ප්‍රකාශ විය. මෙම පියවර, අභ්‍යන්තර විනය රකිමින් පක්ෂයේ හැසිරීම් ප්‍රමිතීන් අඛණ්ඩව තෙහෙට්ටු නොවී ඉසිලීමේ නායකත්වයේ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

හොරණ මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ එස්.ජේ.බී. සංවිධායක ලෙස කටයුතු කරන චරිත් අබේසිංහ, ප්‍රේමදාස මහතාගේ නිවේදනයෙන් අනතුරුව, තමන්ගේම පක්ෂය විසින් ගෙන ඒමට නියමිත ක්‍රියාමාර්ගයට දැන් මුහුණ දෙයි. විනය කටයුතු සඳහා පදනම් වන නිශ්චිත හේතු, විපක්ෂ නායකවරයා විසින් විස්තරාත්මකව ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ නැත.

මෙම තීරණය, ඉදිරි මැතිවරණ තරගවලදී පාලන පක්ෂයට විශ්වාසදායක විකල්පයක් ලෙස පිහිටා ගනිමින් ඉදිරියට යන පක්ෂය, ශක්තිමත් අභ්‍යන්තර පාලනයක් පිළිබිඹු කිරීමේ එස්.ජේ.බී. නායකත්වයේ පුළුල් ප්‍රයත්නය අවධාරණය කරයි.

මෙවැනි අභ්‍යන්තර විනය පියවර ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම, අනෙකුත් පක්ෂ සාමාජිකයන් සඳහා වළකවනයක් ලෙසද, ඡන්දදායක මහජනයාට විනිවිදභාවයේ ප්‍රදර්ශනයක් ලෙසද ක්‍රියා කළ හැකි බව දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති. අබේසිංහට එරෙහිව ගෙනයනු ලබන කටයුතු ඉදිරියේ දී රට පුරා දේශපාලන කවයන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ මිලියන ගණනක් වූ අරමුදල් ඊශ්‍රායල් නීතිමය ආරවුලකට හසුවෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ මිලියන ගණනක් වූ අරමුදල් ඊශ්‍රායල් නීතිමය ආරවුලකට හසුවෙයි

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන් සහ වෙනත් විදේශ ජාතිකයන්ට අයත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.9ක් පමණ වූ මුදලක් ඊශ්‍රායලයේ ක්‍රියාත්මක නීතිමය ආරවුලක් හේතුවෙන් තවමත්…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන මැයි මාසයේ දී සියයට 8කට ආසන්නව ඉහළ යෑමට එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම හේතු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන මැයි මාසයේ දී සියයට 8කට ආසන්නව ඉහළ යෑමට එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම හේතු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන අංශය මැයි මාසයේ දී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළෙන් ලැබෙන ප්‍රබල ඉල්ලුම මූලික හේතුව කරගනිමින් අපනයන…

25 Jun 2026 Discuss
නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව ගොනු කළ ක්‍රිෂ් නඩුවේ ඉන්දියානු සාක්ෂිකරුවන් සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ප්‍රශ්නාවලි නිකුත් කිරීමට නියෝග කරයි Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව ගොනු කළ ක්‍රිෂ් නඩුවේ ඉන්දියානු සාක්ෂිකරුවන් සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ප්‍රශ්නාවලි නිකුත් කිරීමට නියෝග කරයි

හිටපු ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව ගොනු කර ඇති අධිතක්සේරු ක්‍රිෂ් ගනුදෙනු නඩුව සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවේ සිටින සාක්ෂිකරුවන් දෙදෙනෙකු වෙත ප්‍රශ්නාවලි නිකුත් කරන ලෙස…

25 Jun 2026 Discuss