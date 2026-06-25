හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නේ යැයි ප්රේමදාස පවසයි
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස, සමගි ජන බලවේගය (එස්.ජේ.බී.) හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට එරෙහිව විධිමත් විනය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බව නිවේදනය කර ඇත.
ප්රේමදාස මහතා එම ප්රකාශය සිදු කළේ ප්රසිද්ධියේ වන අතර, ප්රධාන විපක්ෂ පක්ෂය, සංවිධානය තුළ ඔවුන්ගේ තත්ත්වය කෙසේ වෙතත්, සිය සාමාජිකයන් වගවීමට යොමු කිරීමේ අභිප්රාය ඇති බව ඒ හරහා ප්රකාශ විය. මෙම පියවර, අභ්යන්තර විනය රකිමින් පක්ෂයේ හැසිරීම් ප්රමිතීන් අඛණ්ඩව තෙහෙට්ටු නොවී ඉසිලීමේ නායකත්වයේ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
හොරණ මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ එස්.ජේ.බී. සංවිධායක ලෙස කටයුතු කරන චරිත් අබේසිංහ, ප්රේමදාස මහතාගේ නිවේදනයෙන් අනතුරුව, තමන්ගේම පක්ෂය විසින් ගෙන ඒමට නියමිත ක්රියාමාර්ගයට දැන් මුහුණ දෙයි. විනය කටයුතු සඳහා පදනම් වන නිශ්චිත හේතු, විපක්ෂ නායකවරයා විසින් විස්තරාත්මකව ප්රකාශ කරනු ලැබුවේ නැත.
මෙම තීරණය, ඉදිරි මැතිවරණ තරගවලදී පාලන පක්ෂයට විශ්වාසදායක විකල්පයක් ලෙස පිහිටා ගනිමින් ඉදිරියට යන පක්ෂය, ශක්තිමත් අභ්යන්තර පාලනයක් පිළිබිඹු කිරීමේ එස්.ජේ.බී. නායකත්වයේ පුළුල් ප්රයත්නය අවධාරණය කරයි.
මෙවැනි අභ්යන්තර විනය පියවර ප්රසිද්ධියට පත් කිරීම, අනෙකුත් පක්ෂ සාමාජිකයන් සඳහා වළකවනයක් ලෙසද, ඡන්දදායක මහජනයාට විනිවිදභාවයේ ප්රදර්ශනයක් ලෙසද ක්රියා කළ හැකි බව දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති. අබේසිංහට එරෙහිව ගෙනයනු ලබන කටයුතු ඉදිරියේ දී රට පුරා දේශපාලන කවයන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.