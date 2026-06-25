Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යද්දී නාමල් 'පිරිසිදු ශ්‍රී ලංකා' වැඩසටහන ගැන ප්‍රශ්න කරයි

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යද්දී නාමල් 'පිරිසිදු ශ්‍රී ලංකා' වැඩසටහන ගැන ප්‍රශ්න කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (එස්එල්පීපී) මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, රට පුරා ඩෙංගු රෝගය උත්සන්න වෙමින් පවතින මධ්‍යයේ ජාතික ජනබලවේගයේ (එන්පීපී) රජය විසින් ප්‍රමුඛ වැඩසටහනක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන 'පිරිසිදු ශ්‍රී ලංකා' මුලපිරීමේ ඵලදායිතාව පිළිබඳව තීව්‍ර ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇත.

පරීක්ෂණයට ලක් වූ ව්‍යාපාරයක්

මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදය හසුරුවාලීමේ රජයේ ක්‍රියාකලාපයට එරෙහිව කථා කරමින්, රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රශ්න කළේ, එන්පීපී රජය විසින් විශාල ආඩම්බරයකින් ප්‍රවර්ධනය කරන ලද 'පිරිසිදු ශ්‍රී ලංකා' වැඩසටහන හිස් දේශපාලන උපක්‍රමයකට වඩා වැඩි දෙයක් දැයි යන්නයි. මදුරු වාර්ජනය සහ ඩෙංගු ජ්වරය පැතිරීම වළකාලීම සඳහා සනීපාරක්ෂක තත්ත්වයන් පවත්වා ගෙන යාමේ මූලික පොරොන්දුව ඉටු කිරීමට මෙම ව්‍යාපාරය පැහැදිලිවම අසමත් වී ඇතැයි විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා තර්ක කළේය.

ජනතාව එන්පීපීට ප්‍රබල බලයක් ලබා දුන්නා

ශ්‍රී ලංකාවේ ඡන්දදායකයන් එන්පීපී කෙරෙහි අති විශාල විශ්වාසයක් තබා, පාර්ලිමේන්තුව සහ පළාත් පාලන ආයතන යන දෙකෙහිම පාලනය ඒ පක්ෂයට ලබා දී ඇති බව රාජපක්ෂ මහතා රජයට මතක් කර දෙන ලදී. එවැනි පුළුල් බලයක් අතේ ඇති විට, ඩෙංගු තර්ජනය ඇතුළු මහජන සෞඛ්‍ය කරුණු පිළිබඳ තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ බලය සහ වගකීම යන දෙකම රජය සතු බව ඔහු තර්ක කළේය.

ඩෙංගු පරිමාණය සැලකිලිමත් වීමට හේතු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු තත්ත්වය බරපතල සැලකිල්ලට හේතු වී ඇති අතර, දිස්ත්‍රික් කිහිපයකම රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ. ඵලදායි දෛශික පාලනයක් සඳහා ස්ථාවර ප්‍රජා මට්ටමේ පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු, නිසි අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සහ එකතු වී ඇති ජලය ඉවත් කිරීම අවශ්‍ය බව මහජන සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇති අතර, 'පිරිසිදු ශ්‍රී ලංකා' ආමන්ත්‍රණය කිරීමට පොරොන්දු වූ ක්ෂේත්‍ර ලෙස මේ සියල්ල ඍජුවම හඳුනාගත හැකිය.

රජයේ බහුලව ප්‍රචාරය කරන ලද පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපාරයට මැනිය හැකි වෙනසක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය සම්පත් සහ මූලික මට්ටමේ සම්බන්ධීකරණය කිසි දිනෙක ලැබී ද යන්න විපක්ෂය ප්‍රශ්න කර ඇත.

රජය කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙයි

රාජපක්ෂ මහතාගේ විවේචනය, එන්පීපී රජයේ පරිසර හා මහජන සෞඛ්‍ය වැඩසටහන්වලින් ස්පර්ශ කළ හැකි ප්‍රතිඵල ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් වැඩිවෙමින් පවතින පීඩනයට ඔස්සේ එක් වේ. දිවයිනේ සිවිල් ජනතාව ඩෙංගු රෝගයෙන් 苦ළලෙ pele ව, ඩෙංගු රෝගය ක්‍රමාගතව පවිත්‍ර ජීව...රජයේ ප්‍රතිපත්ති මුලපිරීම් භූමි මට්ටමේ සැබෑ ප්‍රතිඵල බවට පරිවර්තනය කළ හැකි ද යන්නෙහි හදිසි පරීක්ෂණයකට රජය මුහුණ දෙන බව නිරීක්ෂකයෝ පවසති.

ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම මැඩලීමේ රජයේ වගකීම පිළිබඳ විවාදය පාර්ලිමේන්තුවේ ද ගිලිහෙමින් පවතින අතරතුර, නිවස අවට එකතු වූ ජලය නිතිපතා ඉවත් කිරීම ඇතුළු පෞද්ගලික ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ජනතාවට ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මිලියන ගණනක් අතරමග: ඊශ්‍රායල් නෛතික ආරවුලකින් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසකගේ ඉපැයීම් අවහිර වෙයි Sinhala

මිලියන ගණනක් අතරමග: ඊශ්‍රායල් නෛතික ආරවුලකින් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසකගේ ඉපැයීම් අවහිර වෙයි

ඊශ්‍රායල් මූල්‍ය ආරවුලකට ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයන් හසුවෙයි ඊශ්‍රායලයේ සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දී…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව කාර්යබහුලම දුම්රිය මාර්ග සඳහා ඓතිහාසික දුම්රිය විද්‍යුත්කරණ ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය ලබාදෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කාර්යබහුලම දුම්රිය මාර්ග සඳහා ඓතිහාසික දුම්රිය විද්‍යුත්කරණ ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය ලබාදෙයි

නවීන දුම්රිය ගමනාගමනය කරා තීරණාත්මක පියවරක් ශ්‍රී ලංකාව, රටේ කාර්යබහුලම හා මගීන් වැඩිම ගනුදෙනු ඇති දුම්රිය මාර්ග ඉලක්ක කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන වඩාත්…

25 Jun 2026 Discuss
සිලෝන් චේම්බර් ආයතනය 2026 සඳහා ESG හා තිරසාර සංවර්ධන අවධානයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාපිත ආයතනික සම්මාන ක්‍රමවේදය යළි සකස් කරයි Sinhala

සිලෝන් චේම්බර් ආයතනය 2026 සඳහා ESG හා තිරසාර සංවර්ධන අවධානයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාපිත ආයතනික සම්මාන ක්‍රමවේදය යළි සකස් කරයි

සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් ආයතනය, 2026 වර්ෂයේ තරඟාවලිය ඉදිරිපිට, සිය බහුකාලීන හොඳම ආයතනික පුරවැසි තිරසාරතා සම්මාන (Best Corporate Citizen Sustainability…

25 Jun 2026 Discuss