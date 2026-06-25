Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නීතිඥයෙකු හා එස්.ජේ.බී. සංවිධායකයෙකු සම්බන්ධ කාන්දු වූ දුරකථන පටිගත කිරීමක් අල්ලස් මතභේදයකට තුඩු දෙයි

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නීතිඥයෙකු හා එස්.ජේ.බී. සංවිධායකයෙකු සම්බන්ධ කාන්දු වූ දුරකථන පටිගත කිරීමක් අල්ලස් මතභේදයකට තුඩු දෙයි

අල්ලස් නඩුවකට සම්බන්ධ සංවාද ඇතැයි කියනු ලබන දුරකථන පටිගත කිරීමක් මෑත දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක් විසින් විකාශය කිරීමෙන් අනතුරුව, එය රට පුරා වෛරස් ලෙස ව්‍යාප්ත වී ඇත.

එම පටිගත කිරීම සම්බන්ධ වන්නේ හොරණ මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ සමගි ජන බලවේගය (එස්.ජේ.බී.) සංවිධායකවරයා ලෙස ද කටයුතු කරන නීතිඥ රක්ඛිත රාජපක්ෂ සමඟ බව කියැවෙන අතර, එමඟින් මෙම සිද්ධිය නෛතික මෙන්ම දේශපාලන අවධානයට ද ලක් වී ඇත.

පටිගත කිරීම මාධ්‍ය වේදිකා හරහා ව්‍යාප්ත වෙයි

කියනු ලබන දුරකථන සංවාදය ප්‍රවෘත්ති ආයතන කිහිපයක් විසින් පුළුල් ලෙස විකාශය කිරීම හේතුවෙන් සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් හා සාකච්ඡාවක් ඇති විය. ස්වාධීනව සත්‍යාපනය කර නොමැති ඒ ශ්‍රව්‍ය පටය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා ද ඉතා වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වී, එහි අන්තර්ගතය පිළිබඳ විමර්ශනය තවත් තීව්‍ර කර ඇත.

නෛතික හා දේශපාලන මාන

ප්‍රමුඛ විපක්ෂ දේශපාලන පක්ෂයක ඉහළ තනතුරක් දරන ක්‍රියාශීලී නීතිඥයෙකුගේ සම්බන්ධතාව, නෛතික නිරීක්ෂකයන් හා දේශපාලන විචාරකයන් අතර ද කටකතාවට තුඩු දී ඇත. රාජපක්ෂගේ නෛතික වෘත්තිකයෙකු හා පක්ෂ සංවිධායකයෙකු යන ද්විත්ව භූමිකාව, මතු වෙමින් තිබෙන මෙම මතභේදයට තවත් සංකීර්ණ මානයක් එක් කර ඇත.

මේ වන විට, එස්.ජේ.බී. නායකත්වයෙන් හෝ රාජපක්ෂ මහතා විසින් ම මෙම චෝදනාවලට ප්‍රතිචාර දක්වමින් නිල ප්‍රකාශයක් මහජනතාව වෙත නිකුත් කර නොමැත. මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ කිසිදු විමර්ශනයක් පිළිබඳව බලධාරීන් ද තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

මහජන ප්‍රතිචාරය

පටිගත කිරීම වෛරස් ලෙස ව්‍යාප්ත වීම, කියනු ලබන අල්ලස් සම්බන්ධ සංවාද පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිමින් පුළුල් මහජන ප්‍රතිචාරයක් අවුලුවා ඇත. නීති ශිෂ්ටාචාරයේ සාමාජිකයෙකු මෙම නඩුව සම්බන්ධයෙන් නම් කර ඇති හෙයින්, ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ සංගමය ද මෙම සිදුවීම් ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

කතාව දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙද්දී, තවත් විස්තර ඉදිරියේ දී අනාවරණය වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ මිලියන ගණනක් වූ අරමුදල් ඊශ්‍රායල් නීතිමය ආරවුලකට හසුවෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ මිලියන ගණනක් වූ අරමුදල් ඊශ්‍රායල් නීතිමය ආරවුලකට හසුවෙයි

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන් සහ වෙනත් විදේශ ජාතිකයන්ට අයත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.9ක් පමණ වූ මුදලක් ඊශ්‍රායලයේ ක්‍රියාත්මක නීතිමය ආරවුලක් හේතුවෙන් තවමත්…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන මැයි මාසයේ දී සියයට 8කට ආසන්නව ඉහළ යෑමට එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම හේතු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන මැයි මාසයේ දී සියයට 8කට ආසන්නව ඉහළ යෑමට එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම හේතු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන අංශය මැයි මාසයේ දී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළෙන් ලැබෙන ප්‍රබල ඉල්ලුම මූලික හේතුව කරගනිමින් අපනයන…

25 Jun 2026 Discuss
හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නේ යැයි ප්‍රේමදාස පවසයි Sinhala

හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නේ යැයි ප්‍රේමදාස පවසයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, සමගි ජන බලවේගය (එස්.ජේ.බී.) හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට එරෙහිව විධිමත් විනය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බව නිවේදනය කර ඇත.…

25 Jun 2026 Discuss