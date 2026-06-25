Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ 2026 ශ්‍රී ලංකා සංචාරය: සම්පූර්ණ කාර්යසාධන වගුව

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ 2026 ශ්‍රී ලංකා සංචාරය: සම්පූර්ණ කාර්යසාධන වගුව

2026 වර්ෂයේ ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය උපමහාද්වීපය පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානය ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර, කාර්යසාධන වගුව නැගී එන මෙම කණ්ඩායම් දෙක අතර ප්‍රතිරෝධී ස්වභාවය මනාව පිළිබිඹු කරයි.

මෙම සංචාරය දෙරට නියෝජනය කරන හොඳිහැටි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ජ්‍යෙෂ්ඨ ජාත්‍යන්තර දෙකකල් ලබා ගැනීම සඳහා තම හැකියාව ඔප්නැංවීමේ ඉතා වැදගත් වේදිකාවක් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර, දෙරටෙහිම ජාතික තේරීම්කරුවන් කාර්යසාධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරයි.

කාර්යසාධන වගු දළ විශ්ලේෂණය

2026 ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ කාර්යසාධන වගුව මඟින් දෙකාර්ශ ශ්‍රේණිය පුරා ක්‍රීඩා කළ තරඟ හරහා දෙකණ්ඩායමේ ස්ථාන නිරීක්ෂණය කෙරෙන අතර, ජය, පරාජය සහ ප්‍රතිඵලයකින් තොරව අවසන් වූ ඕනෑම තරඟයක් සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ.

  • සංචාරය පුරා තරඟ ප්‍රතිඵල අනුව ලකුණු ප්‍රදානය කෙරේ
  • අදාළ ස්ථානවලදී ශුද්ධ දිවීම් අනුපාතය තිරකය ලෙස භාවිතා වේ
  • කණ්ඩායම් දෙකෙහිම තම ජ්‍යෙෂ්ඨ ජාතික කණ්ඩායම් ආසන්නයේ සිටින ක්‍රීඩකයන් ඇතුළත් ය

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම සඳහා, ගෙදර ශ්‍රේණිය ජාතික ක්‍රිකට් සැකැස්ම තුළ ගැඹුර වර්ධනය කර ගැනීමේ වැදගත් අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි. ප්‍රබල ඉන්දියා A කණ්ඩායමකට එරෙහිව හොඳ ක්‍රීඩාසාධනයක් දැක්වීම ඉදිරි ජාත්‍යන්තර කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා ජාතික තේරීම්කරුවන්ට ධනාත්මක සංඥාවක් ලබා දෙනු ඇත.

ඉන්දියා A කණ්ඩායම, ඒ අතරම, සාම්ප්‍රදායිකව ජ්‍යෙෂ්ඨ ටෙස්ට් සහ සුදු බෝල කණ්ඩායම් සමීපව ප්‍රතිබිම්භ කරන ඉතා තරඟකාරී කණ්ඩායමක් ක්‍රීඩාවට ගොනු කරන අතර, එය ශ්‍රී ලංකා බලාපොරොත්තු ළඳුන්ට දැඩි පරීක්ෂාවක් ලෙස සංචාරය ගොඩනැඟේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයන් නිර්දේශිත තරඟ හරහා සංචාරය ඉදිරියට ගෙන යන විට සජීවී යාවත්කාලීන තොරතුරු සහ විකාශනය වන කාර්යසාධන වගු ස්ථාන අනුගමනය කිරීමට දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ මිලියන ගණනක් වූ අරමුදල් ඊශ්‍රායල් නීතිමය ආරවුලකට හසුවෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ මිලියන ගණනක් වූ අරමුදල් ඊශ්‍රායල් නීතිමය ආරවුලකට හසුවෙයි

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන් සහ වෙනත් විදේශ ජාතිකයන්ට අයත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.9ක් පමණ වූ මුදලක් ඊශ්‍රායලයේ ක්‍රියාත්මක නීතිමය ආරවුලක් හේතුවෙන් තවමත්…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන මැයි මාසයේ දී සියයට 8කට ආසන්නව ඉහළ යෑමට එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම හේතු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන මැයි මාසයේ දී සියයට 8කට ආසන්නව ඉහළ යෑමට එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම හේතු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන අංශය මැයි මාසයේ දී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළෙන් ලැබෙන ප්‍රබල ඉල්ලුම මූලික හේතුව කරගනිමින් අපනයන…

25 Jun 2026 Discuss
හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නේ යැයි ප්‍රේමදාස පවසයි Sinhala

හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නේ යැයි ප්‍රේමදාස පවසයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, සමගි ජන බලවේගය (එස්.ජේ.බී.) හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට එරෙහිව විධිමත් විනය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බව නිවේදනය කර ඇත.…

25 Jun 2026 Discuss