සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය සුවිශේෂී 2026 ආයෝජන සමුළුව පිළිබඳව අග්රාමාත්ය අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි
ශ්රී ලංකාවේ මෑත වසරවල වඩාත් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටින ආර්ථික සිදුවීම්වලින් එකක් සඳහා සූදානම් වෙමින්, සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානයේ නියෝජිතයන් බදාදා දින පාර්ලිමේන්තු භූමියේදී අග්රාමාත්ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ හමුවිය.
ආයෝජන සමුළුව මධ්යස්ථානයට
ජූනි 24 වැනිදා පැවති මෙම ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීමේදී, SLEIS 2026 යනුවෙන් බහුලව හඳුන්වනු ලබන ශ්රී ලංකා ආර්ථික හා ආයෝජන සමුළුව 2026 සම්බන්ධ කටයුතු සාකච්ඡා කිරීමට චේම්බර් නිලධාරීන් හා අග්රාමාත්යවරිය එක්ව රැස් වූහ.
විදේශ ප්රත්යක්ෂ ආයෝජන誘ආකර්ෂණය කර ගැනීම සහා ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම හා අනාගත හැකියාවන් ගෝලීය පාර්ශ්වකරුවන්ට ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා මෙම සමුළුව තීරණාත්මක වේදිකාවක් ලෙස සේවය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කාලෝචිත සම්බන්ධතාවයක්
මෙම සාකච්ඡාව, රටේ ආර්ථික න්යාය පත්රය ඉදිරියට ගෙන යාමේ ප්රධාන හවුල්කරුවෙකු ලෙස පෞද්ගලික අංශය සමඟ සම්බන්ධ වීමේ රජයේ අඛණ්ඩ උත්සාහය පිළිබිඹු කරයි. ශ්රී ලංකාවේ පැරණිතම හා ප්රමුඛතම ව්යාපාරික සංවිධානවලින් එකක් වශයෙන්, සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය, රටේ වාණිජ පරිසරය හැඩ ගැස්වීමෙහිලා හා පුළුල් ව්යාපාරික ප්රජාවේ අවශ්යතා නියෝජනය කිරීමෙහිලා කේන්ද්රීය භූමිකාවක් ඉටු කරයි.
SLEIS 2026 සමුළුව, ජාත්යන්තර ආයෝජකයින්, ප්රතිපත්ති立立 立නිර්මාතෘන් හා ව්යාපාරික නායකයින්ගේ සහභාගිත්වය誘ආකර්ෂණය කර ගනිමින්, ඉදිරි වසරවල තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය සඳහා ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව ස්ථානගත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සමුළුවේ න්යාය පත්රය හා තහවුරු කළ සහභාගිවන්නන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි මාසවලදී නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.