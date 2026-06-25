Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය සුවිශේෂී 2026 ආයෝජන සමුළුව පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය සුවිශේෂී 2026 ආයෝජන සමුළුව පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත වසරවල වඩාත් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටින ආර්ථික සිදුවීම්වලින් එකක් සඳහා සූදානම් වෙමින්, සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානයේ නියෝජිතයන් බදාදා දින පාර්ලිමේන්තු භූමියේදී අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ හමුවිය.

ආයෝජන සමුළුව මධ්‍යස්ථානයට

ජූනි 24 වැනිදා පැවති මෙම ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීමේදී, SLEIS 2026 යනුවෙන් බහුලව හඳුන්වනු ලබන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික හා ආයෝජන සමුළුව 2026 සම්බන්ධ කටයුතු සාකච්ඡා කිරීමට චේම්බර් නිලධාරීන් හා අග්‍රාමාත්‍යවරිය එක්ව රැස් වූහ.

විදේශ ප්‍රත්‍යක්ෂ ආයෝජන誘ආකර්ෂණය කර ගැනීම සහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම හා අනාගත හැකියාවන් ගෝලීය පාර්ශ්වකරුවන්ට ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා මෙම සමුළුව තීරණාත්මක වේදිකාවක් ලෙස සේවය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

කාලෝචිත සම්බන්ධතාවයක්

මෙම සාකච්ඡාව, රටේ ආර්ථික න්‍යාය පත්‍රය ඉදිරියට ගෙන යාමේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවෙකු ලෙස පෞද්ගලික අංශය සමඟ සම්බන්ධ වීමේ රජයේ අඛණ්ඩ උත්සාහය පිළිබිඹු කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම හා ප්‍රමුඛතම ව්‍යාපාරික සංවිධානවලින් එකක් වශයෙන්, සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය, රටේ වාණිජ පරිසරය හැඩ ගැස්වීමෙහිලා හා පුළුල් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවේ අවශ්‍යතා නියෝජනය කිරීමෙහිලා කේන්ද්‍රීය භූමිකාවක් ඉටු කරයි.

SLEIS 2026 සමුළුව, ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින්, ප්‍රතිපත්ති立立 立නිර්මාතෘන් හා ව්‍යාපාරික නායකයින්ගේ සහභාගිත්වය誘ආකර්ෂණය කර ගනිමින්, ඉදිරි වසරවල තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය සඳහා ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ස්ථානගත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සමුළුවේ න්‍යාය පත්‍රය හා තහවුරු කළ සහභාගිවන්නන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි මාසවලදී නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ මිලියන ගණනක් වූ අරමුදල් ඊශ්‍රායල් නීතිමය ආරවුලකට හසුවෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ මිලියන ගණනක් වූ අරමුදල් ඊශ්‍රායල් නීතිමය ආරවුලකට හසුවෙයි

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන් සහ වෙනත් විදේශ ජාතිකයන්ට අයත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.9ක් පමණ වූ මුදලක් ඊශ්‍රායලයේ ක්‍රියාත්මක නීතිමය ආරවුලක් හේතුවෙන් තවමත්…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන මැයි මාසයේ දී සියයට 8කට ආසන්නව ඉහළ යෑමට එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම හේතු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන මැයි මාසයේ දී සියයට 8කට ආසන්නව ඉහළ යෑමට එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම හේතු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන අංශය මැයි මාසයේ දී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළෙන් ලැබෙන ප්‍රබල ඉල්ලුම මූලික හේතුව කරගනිමින් අපනයන…

25 Jun 2026 Discuss
හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නේ යැයි ප්‍රේමදාස පවසයි Sinhala

හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නේ යැයි ප්‍රේමදාස පවසයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, සමගි ජන බලවේගය (එස්.ජේ.බී.) හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට එරෙහිව විධිමත් විනය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බව නිවේදනය කර ඇත.…

25 Jun 2026 Discuss