Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික පිරිවැය සහ පතිත වන වී මිල ගැන විරෝධය පළ කරමින් දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් වීදිවලට

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික පිරිවැය සහ පතිත වන වී මිල ගැන විරෝධය පළ කරමින් දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් වීදිවලට

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දහස් ගණන් ගොවීන් විරෝධතාවල නිරත වී ඇති අතර, ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික නෂ්ඨාංග පිරිවැය සහ තම වී අස්වැන්නට ලැබෙන අඛණ්ඩව පහත් මිල ගැන ගැඹුරු කෝපය ප්‍රකාශ කරමින් සිටිති. මෙම තත්ත්වය ග්‍රාමීය ගොවි ප්‍රජාවන් මූල්‍යමය විනාශයේ අද්දරට තල්ලු කරන බව බොහෝ දෙනා පවසයි.

වී අංශයේ අර්බුදය

මෙම විරෝධතා ශ්‍රී ලංකාවේ වී ගොවි ප්‍රජාවන් අතර වර්ධනය වන බලාපොරොත්තු සුන්වීම පිළිබිඹු කරයි. ගොවීන් තර්ක කරන්නේ, අස්වැන්නක් නෙලා ගැනීම සඳහා දැරීමට සිදු වන ඉහළ යන පිරිවැය හා සසඳන විට, ගොවි පොළේදී ලැබෙන වී මිල කිසිදු සාධාරණ සම්බන්ධයක් නොදක්වන බවයි. පොහොර, කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය, ශ්‍රම හා යන්ත්‍රෝපකරණ සම්බන්ධ වියදම් සියල්ල තියුණු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බැවින්, ගොවීන් බොහෝ දෙනකු තමන්赤字 කෙරෙන් ක්‍රියාත්මක වන බව වාර්තා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටක, වී වගාව ආර්ථික කටයුත්තක් පමණක් නොව සංස්කෘතික අනන්‍යතාවේ හා ග්‍රාමීය ජීවිතයේ ශිලා ස්ථම්භයක් වන බැවින්, මෙම තත්ත්වය කෘෂිකාර්මික අංශයට ඔබ්බෙන් ගිය ගැඹුරු සමාජීය ඇඟවීම් දරයි.

රජයේ මැදිහත්වීම ඉල්ලා ගොවීන්ගේ හඬ

විරෝධකාරීන් රජයෙන් ඵලදායී ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, නිෂ්පාදන සැබෑ පිරිවැය පිළිබිඹු කරන සාධාරණ හා සහතිකගත වී මිල යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වා දීම ඒ අතර ප්‍රධාන ඉල්ලීමකි. ගොවි ප්‍රජාවන් මතු කරන ප්‍රධාන ගැටලු අතර:

  • අස්වැන්නෙන් ලැබෙන ආදායමට සාපේක්ෂව පොහොර හා අනෙකුත් කෘෂිකාර්මික නෂ්ඨාංගවල ඉහළ මිල
  • නිෂ්පාදන වියදම් පියවා ගැනීමට නොහැකි, අඩු හා අනියත ගොවි පොළ වී මිල
  • කුඩා ගොවීන් සඳහා ප්‍රමාණවත් රාජ්‍ය සහාය ව්‍යුහයක් නොමැතිකම
  • ගොවීන්ට ඉදිරි සැලසුම් කිරීමට නොහැකි වන කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තිවල අවිනිශ්චිතතාව

පුළුල් ආර්ථික පීඩනය

මෙම විරෝධතා සිදු වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික දුෂ්කරතාවන්ගේ පසුබිම තුළය. මෑත වසරවලදී රට පුරා ජීවන වියදම සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇත. විකල්ප ආදායම් මාර්ගවලට සීමිත ප්‍රවේශයක් ඇති ග්‍රාමීය ගොවි පවුල්, උද්ධමනීය පීඩනයෙන් වඩාත්ම打击 ලද පිරිස් අතර වේ.

අවශ්‍ය සෑම දෙයකම මිල ඉහළ යමින් ඇති අතරතුර, සෑම අස්වැන්නකදීම赤字 දරා ගත නොහැකි බව ගොවීන් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරයි.

කෘෂිකාර්මික අංශය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා රාමුවේ තීරණාත්මක කොටසක් ලෙස පවතී. විශේෂයෙන් වී, ජාතියේ ප්‍රධාන ආහාරය ලෙස උපාය මාර්ගික වැදගත්කමක් දරන බැවින්, වී ගොවිතැනේ ස්ථාවරත්වය හා ශක්‍යතාව කේවල අංශ ගැටලුවක් නොව ජාතික සැලකිල්ලක් වේ.

හදිසි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිචාරයක් සඳහා ඉල්ලීම

විශාල ගොවි ජනකොටස් සිය ගැටලු වීදිවලට රැගෙන ඒමට සූදානමින් සිටින බැවින්, ඉල්ලා සිටින ඉල්ලීම් සම්බන්ධව බලධාරීන් බරපතළ ලෙස සම්බන්ධ විය යුතු බවට පීඩනය වැඩිවෙමින් ඇත. කෘෂිකාර්මික සංගම් හා ගොවි සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ, කෙටිකාලීන හෝ අර්ධ ප්‍රතිචාර ලබා දෙනවා වෙනුවට, දීර්ඝකාලීන සහනයක් ලබා දෙන ව්‍යුහාත්මක ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කරමින් සැබෑ සංවාදයක් ආරම්භ කරන ලෙසයි.

විරෝධතා අඛණ්ඩව ඉදිරියට යත්ම, ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවි ප්‍රජාවන් මුහුණ දෙන මූලික ආර්ථික පීඩනය විසඳීමට අපොහොසත් වුවහොත්, තවදුරටත් නොසන්සුන්කම් ඇති වී දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනයේ ගැඹුරු අර්බුදයකට මග පාදනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බොදු බල සේනා මහලේකම් ඥානසාර හිමිට එරෙහි මාස නවයක සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය තහවුරු කරයි Sinhala

බොදු බල සේනා මහලේකම් ඥානසාර හිමිට එරෙහි මාස නවයක සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය තහවුරු කරයි

කොළඹ මහාධිකරණය විසින් බොදු බල සේනා (බීබීඑස්) මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, කොළඹ මහේස්ත්‍රාත්…

24 Jun 2026 Discuss
PTA නීතිය පිළිගත හැකි නීති මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය නොකළහොත් GSP+ වෙළඳ වරප්‍රසාද අහිමිවිය හැකිය — ජී.එල්. පීරිස් අනතුරු අඟවයි Sinhala

PTA නීතිය පිළිගත හැකි නීති මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය නොකළහොත් GSP+ වෙළඳ වරප්‍රසාද අහිමිවිය හැකිය — ජී.එල්. පීරිස් අනතුරු අඟවයි

හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්, වත්මන් ජාතික ජනබලවේගය රජය, මතභේදාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල…

24 Jun 2026 Discuss
අධිකරණ පුරප්පාඩු අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ විරෝධතාවයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් අත්හිටුවයි Sinhala

අධිකරණ පුරප්පාඩු අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ විරෝධතාවයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් අත්හිටුවයි

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය යන දෙකෙහිම පුරප්පාඩු පිරවීමේ දිගුකාලීන අසාර්ථකත්වය පිළිබඳ හදිසි විවාදයක් ඉල්ලා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු මහලේ声高に…

24 Jun 2026 Discuss