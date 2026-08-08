Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ඇතුළු SDIG නිලධාරීන්ට මාරුවීම් — ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවයේ විශාල වෙනසක්

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ඇතුළු SDIG නිලධාරීන්ට මාරුවීම් — ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවයේ විශාල වෙනසක්

섬 전체에 걸쳐 고위 경찰 관리들이 재배치되었습니다 — දිවයිනේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් නැවත සකස් කෙරේ

නවතම වාර්තාවලට අනුව, ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක පොලිස් මහාධිකාරීවරුන් (SDIG) කිහිප දෙනෙකු ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් නව තනතුරුවලට පත් කරමින්, ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවයේ ඉහළ නිලධාරී මට්ටමේ සැලකිය යුතු මාරුවීම් රැල්ලක් ඇති වී තිබේ.

ඉහළ මට්ටමේ පුළුල් නැවත සකස් කිරීමක්

පොලිස් ධුරාවලියේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකුට බලපාන මෙම මාරුවීම්, රටේ නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන සේවයේ විධාන මට්ටමේ පුළුල් පරිපාලන ප්‍රතිසංවිධානයක් ඇඟවුම් කරයි. එවැනි ඉහළ මට්ටමේ නැවත සකස් කිරීම් සාමාන්‍යයෙන් ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව විසින් සිදු කරනු ලබන අතර, එය විවිධ අංශ හා කලාප හරහා ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකත්වය යෙදවීම සම්බන්ධ උපායමාර්ගික තීරණ පිළිබිඹු කරයි.

SDIG නිලධාරීන් තීරණාත්මක මෙහෙයුම් අංශ හා පළාත් විධාන අධීක්ෂණය කරන බැවින්, ඔවුන්ගේ නැවත පත් කිරීම් දිවයිනේ සමස්ත නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමුඛතාවන්ට විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.

පොලිස් මෙහෙයුම් කෙරෙහි බලපෑම

මෙම මට්ටමේ මාරුවීම් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කවයන් හා සාමාන්‍ය ජනතාව යන දෙඅංශයෙන්ම දැඩි අවධානයට ලක් වෙයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ විධාන තනතුරුවල නායකත්ව වෙනස්කම් ප්‍රධාන විමර්ශන, පොදු සාමය ආරක්ෂා කිරීමේ මෙහෙයුම් හා පොලිස් සේවය තුළ පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා දිශානතිය ඔස්සේ බලපෑ හැකිය.

සම්බන්ධිත නිලධාරීන් කවුරුන්ද, ඔවුන් පත් කරනු ලැබූ තනතුරු මොනවාද, සහ නැවත සකස් කිරීම පිළිබඳ හේතු යනාදිය ඉදිරි දිනවල රාජකීයව නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අඛණ්ඩ රජයන් හා ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පොලිස් සේවය තුළ කාර්යක්ෂමතාව, වගවීම හා මෙහෙයුම් ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමට ප්‍රයත්න දරමින්, ශ්‍රී ලංකාව කාලීනව සිය පොලිස් නායකත්වය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම් දැක ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss