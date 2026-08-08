අධික කඳවුරු පිරවීම හා නොසැලකිලිමත්කම: ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යාමට හේතු වූ අර්බුදය
පීඩාවට පත් ක්රමවේදයක්
රටේ ප්රතිසංස්කරණ පහසුකම් තුළ පවතින තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් බරපතළ කනස්සල්ල මතු කරමින් බන්ධනාගාරගත පුද්ගලයන් මියෑදීමේ සිදුවීම් මාලාවක් අනුව ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමවේදය දැඩි විමර්ශනයට ලක්ව තිබේ. අධික කඳවුරු පිරවීම, ප්රමාණවත් නොවන වෛද්ය සේවා සහ ක්රමවේදගත නොසැලකිලිමත්කම නිසා සිරගෙවල් තුළ ජීවිත අවදානමට ලක්වන බවට පෙනී කළමනාකරණ කණ්ඩායම් සහ මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.
මරණ සිදුවීම් වගවීමට ඉල්ලීම් අවුලුවයි
ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරවල සිරකරුවන් මියෑදීම දේශීය හා ජාත්යන්තර අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, දශක ගණනාවක් පුරා මූලික මානවීය ප්රමිතීන් සපුරාලීමට ගැටලු ඇති ව ඇති ප්රතිසංස්කරණ යටිතල පහසුකම් කෙරෙහි විවේචකයෝ අවධානය යොමු කරති. මිය ගිය සිරකරුවන්ගේ පවුලේ අය බන්ධනාගාර බලධාරීන්ගෙන් විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටින අතර, නිසි වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා දුන්නේ දැයි සහ අනතුරු ලකුණු නොසලකා හරිනු ලැබුවේ දැයි යන්න ප්රශ්න කරති.
අධික කඳවුරු පිරවීම මූලික ගැටලුව ලෙස
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඒවායේ නිර්මාණාත්මක ධාරිතාවට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි සිරකරුවන් රඳවාගෙන සිටින බව වාර්තා වන අතර, එය සම්පත් ඉක්මවා දිවෙන නිදන්ගත ගැටලුවකි. ප්රධාන කනස්සල්ල අතර:
- නිර්මාණ ධාරිතාව ඉතා දැඩි ලෙස ඉක්මවා ක්රියාත්මක වන දැඩි ලෙස අධික ලෙස පිරී ඇති පහසුකම්
- ප්රමාණවත් සෞඛ්ය සේවා සහ වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩලයට සීමිත ප්රවේශය
- සිරකරුවන් සඳහා දුර්වල සනීපාරක්ෂා හා ජීවන තත්ත්වයන්
- හදිසි අවස්ථාවලදී අධීක්ෂණය කර ප්රතිචාර දැක්වීමට ප්රමාණවත් නොවන කාර්ය මණ්ඩලය
මානව හිමිකම් සම්බන්ධ කනස්සල්ල
ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් ප්රමිතීන් අනුව, නිදහස අහිමි කරනු ලැබූ සියලු දෙනා ඔවුන්ගේ වරද කුමක් වුවත්, ඔවුන්ගේ타고난 ගෞරවය ගරු කරමින් මානවීය ලෙස සැලකිය යුතු ය.
ස්වල්ප වරදවල් සඳහා රිමාන්ඩ් රඳවා ගැනීමට විකල්ප හරහා අධික ලෙස පිරවීම අඩු කිරීමේ ක්රියාමාර්ග සහ දිගු කාලයක් නඩු විභාගය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින රිමාන්ඩ් සිරකරුවන් සඳහා ත්වරිත නඩු ඇසීම් ඇතුළු අර්ථවත් බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවට නැංවීමට ශ්රී ලංකා රජයට දිගින් දිගටම බල කිරීම් කර ඇත.
රජය තවමත් සමස්ත ප්රතිචාරයක් දී නැත
බන්ධනාගාර බලධාරීන් හුදකලා සිදුවීම් පිළිගෙන ඇතත්, සිරකරු මරණ පිළිබඳ මූලික ව්යුහාත්මක ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ආමන්ත්රණය කරන සමස්ත රජයේ ප්රතිචාරයක් තවම ප්රකාශයට පත්ව නොමැත. හදිසි මැදිහත්වීමකින් තොරව ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තුළ ඇති තත්ත්වය වැඩිදියුණු වීමට ඉඩ නොමැති බවත්, වැළැක්විය හැකි තවත් මරණ සිදු වීමේ සැබෑ හා ආසන්න අනතුරක් පවතින බවත් නිරීක්ෂකයෝ පවසති.
ඉදිරි මාසවලදී ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් වාර්තාව නිරීක්ෂණය කරන සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ජාත්යන්තර ආයතනවලින් ද්විත්ව පීඩනය ඇදී ආ ගැනීමට ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.