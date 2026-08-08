Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අගමැති හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය පේරා ඉංජිනේරුවන්ගේ දිනය පිනකල් 2026 හිදී ඉංජිනේරුවන්ට සමාජය සේවය කිරීමට ඉල්ලීමක් කරයි

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අගමැති හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය පේරා ඉංජිනේරුවන්ගේ දිනය පිනකල් 2026 හිදී ඉංජිනේරුවන්ට සමාජය සේවය කිරීමට ඉල්ලීමක් කරයි

ගුණාත්මක ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ සැබෑ ලාංඡනය වන්නේ සමාජයේ සියලු පිරිස් සමානව සේවය කිරීමේ හැකියාව බව අගමැති ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

අගමැතිවරිය මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කළේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිභාවත් ඉංජිනේරු මනස් රැසක් එක් රැස් කරමින් ක්ෂේත්‍රයේ ජයග්‍රහණ හා නව්‍යකරණය සමරන පේරා ඉංජිනේරුවන්ගේ දිනය පිනකල් 2026 ඉංජිනේරු විශිෂ්ටතා උත්සවය අමතමිනි.

සමාවිෂ්ටී ඉංජිනේරු විද්‍යාව සඳහා ඇරයුමක්

එහිදී දේශනා කළ ආචාර්ය අමරසූරිය මහත්මිය අවධාරණය කළේ, ඉංජිනේරු විශිෂ්ටතාව තාක්ෂණික ප්‍රවීණතාව තනිකින් මැනිය නොහැකි බවයි. ඉංජිනේරු විෂය ගැඹුරු සමාජ වගකීමක් දරන බවත්, වෘත්තිකයන් කිසිදු පක්ෂග්‍රාහිත්වයකින් හෝ බැහැර කිරීමකින් තොරව සමාජයේ සෑම පිරිසකටම ලොව දෙනු පිණිස තම කුසලතා කැප කළ යුතු බවත් ඇය අවධාරණය කළාය.

ගුණාත්මක ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ පදනම වන්නේ කිසිදු වෙනස්කමකින් තොරව සමාජයේ සෑම සාමාජිකයෙකුටම සේවය කිරීමේ හැකියාවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කලාප හා සමාජ-ආර්ථික විෂමතා අවම කිරීමේ ජාතික සංවර්ධන ප්‍රයත්නයන්හිදී ඉංජිනේරු විද්‍යාව හා යටිතල පහසුකම් ඉතා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන හෙයින්, ඇගේ පණිවිඩය එම සන්දර්භය තුළ දැඩි ලෙස ප්‍රතිරාව දුන්නේය.

ඉංජිනේරු විශිෂ්ටතාව හඳුනා ගැනීම

පේරා ඉංජිනේරුවන්ගේ දිනය පිනකල් 2026 උත්සවය, ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ අංශ නියෝජනය කරන ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන්ගේ කැපී පෙනෙන දායකත්වය ගෞරව කිරීමේ අගනා වේදිකාවක් ලෙස ක්‍රියා කළේය. දේශීය දක්ෂතා පෝෂණය කිරීමේ හා ඉදිරි පරම්පරාවේ ඉංජිනේරුවන් තාක්ෂණික ප්‍රමිතීන් මෙන්ම සදාචාරාත්මක වටිනාකම් ද අනුගමනය කිරීමට දිරිගැන්වීමේ වැදගත්කම ද මෙම උත්සවය ඉස්මතු කළේය.

අගමැති අමරසූරිය මහත්මියගේ සහභාගිත්වය, රටේ සමාජ හා ආර්ථික ප්‍රගතියේ ශිලාස්ථම්භයක් ලෙස ඉංජිනේරු ප්‍රජාව රජය විසින් පිළිගන්නා බව ඉස්මතු කළ අතර, ජාතික සංවර්ධනය සඳහා සමාවිෂ්ටී ප්‍රවේශයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට රජය කැපවී සිටින බව නැවත තහවුරු කළේය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss