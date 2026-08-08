Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තොම්සන්ගේ කඩුලු අටක් ඉදිරියේ බංග්ලාදේශය රන් 54කට කඩාවැටේ — ඕස්ට්‍රේලියා තරගාවලිය ඉදිරියේ අනතුරු සංඥා

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තොම්සන්ගේ කඩුලු අටක් ඉදිරියේ බංග්ලාදේශය රන් 54කට කඩාවැටේ — ඕස්ට්‍රේලියා තරගාවලිය ඉදිරියේ අනතුරු සංඥා

ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහි ඉදිරි ටෙස්ට් තරග මාලාවට සූදානම් වෙමින් සිටි බංග්ලාදේශයට දරුණු පසුබෑමක් සිදුවී ඇති අතර, ඩාවිනයේදී CA XI කණ්ඩායමට එරෙහිව ඉනිංස් 38 දිවුරුම් පරාජයකට ලක්වෙමින් දෙවරු රන් 54කට පමණක් දිග හැරී ඇත.

සූදානම් තරගයේ තෙවන දින උදෑසන අවසන් වූ මෙම දැඩි පරාජය, ඊළඟ සතියේ පැවැත්වීමට නියමිත පළමු ටෙස්ට් තරගය ඉදිරියේ බංග්ලාදේශයේ සූදානම පිළිබඳ දැඩි සැකයක් මතු කර ඇත.

තොම්සන්ගේ කඩුලු අටක් ඇතුළු සුවිශේෂ දස්කම

වම් අත් වේගී පන්දු යවන්නෙකු වන කැම්බල් තොම්සන්, බංග්ලාදේශයේ劇ජාතික කඩාවැටීමේ ප්‍රධාන සූත්‍රධාරයා වූ අතර, ඔහු රන් 25කට කඩුලු 8ක් ලබාගනිමින් සංචාරක කණ්ඩායම ලාභයේ කඩාවැද, Cricket Australia XI කණ්ඩායමට ආධිපත්‍යධාරී ජයග්‍රහණයක් අත්කර දුනි.

ඉහළ සිට පහළ දක්වා බංග්ලාදේශ පිතිකරණ පෙළ හෙළා දමමින් කේෂේත්‍ර තත්ත්වයන් දක්ෂ ලෙස උපයෝගී කරගත් තොම්සන්ගේ දස්කම ඉතා ප්‍රබල ඒකක් විය. ඉතාමත් අවදානම් ස්ථානයක සිට තෙවන දින උදෑසනට ළඟාවූ සංචාරකයන්ට, විනාඩි කිහිපයක් ගාණකින් කඩුලු ඇද වැටෙද්දී කිසිදු ාරු ලෙස ඔරොත්තු දීමට නොහැකි විය.

පළමු ටෙස්ට් ඉදිරියේ ගොඩනැගෙන බරපතළ ප්‍රශ්න

ජාතික ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම නියෝජනය නොකරන පිළකට එරෙහිවත් පිතිකරු කණ්ඩායම සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථක වූ බැවින්, මෙම කඩාවැටීම බංග්ලාදේශ කළමනාකරණ කණ්ඩායම තුළ දැඩි කනස්සල්ලක් ජනිත කරනු ඇත. ටෙස්ට් සූදානම් තරගයක රන් 54ක එකතුවක් ධනාත්මක ලකුණක් ලෙස කිසිදු විටෙකත් නොසැලකෙන අතර, ක්‍රීඩකයන් තෝරාගන්නන්ට සහ පුහුණුකරුවන්ට තරගාත්මක ක්‍රීඩාව ආරම්භ වීමට ප්‍රථම ඒ පැහැදිලි දුර්වලතා ආමන්ත්‍රණය කිරීමට ඉතා සුළු කාලයක් ඉතිරිව ඇත.

ස්වකීය රටේ කේෂේත්‍රයේ සෙල්ලම් කරන ඕස්ට්‍රේලියාව, ඩාවිනයේ හුරුපුරුදු තත්ත්වයන් ද ඇසුරු කරගනිමින්, එකතැන් ගතිය ප්‍රදර්ශනය කළ සූදානම් තරගය අනුව ටෙස්ට් තරග මාලාවට ඉමහත් විශ්වාසයෙන් ඇතුළු වනු ඇත.

බංග්ලාදේශය ඉක්මනින් නැවත පෙළගැසී, පළමු ටෙස්ට් ආරම්භ වීමට ප්‍රථම පිතිකරණ දුර්වලතාවලට පිළිතුරු සෙවීමට අශා කරනු ඇති නමුත්, මෙම සාක්ෂ්‍ය අනුව ඉදිරි ගමන ඉතා දුෂ්කර බව පෙනේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss