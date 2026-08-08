ශ්රී ලංකා පරීක්ෂණ මාලාවට පෙර වෝම්-අප් තරගයේ පළමු දිනයේ ශක්තිමත් SLC XI කණ්ඩායමට එරෙහිව ඉන්දියාව අරගල කරයි
දෘඪ ශ්රී ලංකා XI කණ්ඩායමට එරෙහිව ඉන්දීය පිතිකරුවන්ට රිද්මය සොයා ගැනීමට අපොහොසත් වෙයි
දෙරට අතර පැවැත්වෙන පරීක්ෂණ තරග දෙකේ මාලාවට පෙර SLC XI කණ්ඩායම දිරිමත් හා විනයගරුක දක්ෂතාවයක් දක්වද්දී, ඉන්දියාව තම වෝම්-අප් තරගයේ මුල් දිනය SLC XI කණ්ඩායම හමුවේ කලකිරීමෙන් අවසන් කළේය.
පුහුණු තරගයේ ආධිපත්යය දරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වූ ඉන්දීය ඉහළ පෙළ පිතිකරුවන්, පහසු ලකුණු ලබා දීම ප්රතික්ෂේප කළ දැඩි SLC XI පන්දු යැවීමේ ප්රහාරය හමුවේ ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යාමට අපොහොසත් විය. දවස පුරාම ඉන්දියාවේ ක්රීඩා ශෛලිය අතිශය සරු ලෙස පෙනී ගිය අතර, ඉහළ අවදානමකින් යුත් පරීක්ෂණ මාලාවකට පෙර රසිකයන් හා තේරීම් කාරකසභාව බලාපොරොත්තු වූ ආධිපත්යයක් දැක්වීමට සංචාරක කණ්ඩායම අසමත් විය.
SLC XI පන්දු යවන්නන් අවස්ථාවට සාධාරණ ලෙස ප්රතිචාර දක්වති
ජාතික තේරීම්කරුවන් ඉදිරියේ තම හැකියාවන් ඔප්නැංවීමට උත්සාහ කළ දක්ෂ දේශීය ක්රීඩකයන්ගෙන් සමන්විත ශ්රී ලංකා ක්රිකට් මණ්ඩලයේ තේරීම් XI කණ්ඩායම, ඉහළ විනයක් සහිතව පන්දු යවා ඉන්දියාවේ ස්ථාපිත පිතිකරු පෙළ අසහනකාරී තත්ත්වයකට පත් කළේය. ඔවුන්ගේ මෙම ප්රයත්නය, ඉන්දියාව සිතූ ආකාරයේ එක් පාර්ශ්වයකට ඒකාකාරී සූදානම් වීමේ අවස්ථාවක් නොව, සමාන ලෙස අභියෝගාත්මක තරගාවලියක් බවට මෙය පත් කළේය.
ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව පරීක්ෂණ මාලා දෙකකට ඉදිරියෙන් ඉන්දියාව සූදානම් කිරීමේ කොටසක් ලෙස මෙම තරගය පැවැත්වෙන අතර, සංචාරක කණ්ඩායමට දේශීය තත්ත්වයන්ට අනුගත වීමට, තරග ශාරීරික සුදානම ගොඩ නගා ගැනීමට සහ වඩාත් තීරණාත්මක ක්රීඩා ආරම්භ වීමට පෙර කණ්ඩායම් සංයෝජන සියුම් ලෙස සකස් කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබේ.
සංචාරකයින්ට කාලෝචිත මතක් කිරීමක්
දවසේ ක්රීඩාව ඉන්දීය කඳවුරට කාලෝචිත මතක් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කළේය — ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වයන් අභියෝගාත්මක විය හැකි බවත්, ජාත්යන්තර නොවන මට්ටමේ දේශීය ක්රීඩකයන් පවා ලෝකයේ ප්රමුඛ පෙළේ ප්රතිවාදීන්ට දුෂ්කරතා ඇති කිරීමට සමත් බවත්ය. SLC XI කණ්ඩායමේ දක්ෂතාවය නිසැකවම ශ්රී ලංකා ක්රිකට් කුලකවල ආත්මශක්තිය ඇවිළවීමට හා පරීක්ෂණ තරග ඉදිරියේ දිරිය ලබා දීමට හේතු වනු ඇත.
- වෝම්-අප් තරගයේ පළමු දිනයේ ඉන්දියාව SLC XI කණ්ඩායමෙන් දැඩි ප්රතිරෝධයකට මුහුණ දුන්නේය
- සංචාරක කණ්ඩායමේ පිතිකරු ක්රීඩාව සරු ලෙස පෙනී ගිය අතර ගමන් ජවය ගොඩ නගා ගැනීමට අපොහොසත් විය
- ශ්රී ලංකාවේ ඉදිරි පරීක්ෂණ මාලා දෙකට ඉන්දියාව සූදානම් කිරීමේ කොටසක් ලෙස මෙම තරගය පැවැත්වේ
- SLC XI පන්දු යවන්නන් විනයගරුක හා තරඟකාරී දක්ෂතාවයන්ගෙන් හොඳ හැඟීමක් ඇති කළහ
දැන් සියලු දෙනාගේ දෑස් යොමු වන්නේ වෝම්-අප් තරගයේ ඉතිරි දිනවලදී ඉන්දියාව නැවත කොහොම පිළිගනීදැයි යන්නටය; පරීක්ෂණ මාලාව ආරම්භ වීමට පෙර කණ්ඩායම ප්රශස්ත මට්ටමට ළඟා වෙතැයි කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය සහ සහාය දක්වන්නන් දෙකම 간절ව බලාපොරොත්තු වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.