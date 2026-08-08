Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නාඩු සහල් මිල උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොළොන්නරුව සහල් මිලේ රුපියල් මිලියන 1ක දඩයක්

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නාඩු සහල් මිල උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොළොන්නරුව සහල් මිලේ රුපියල් මිලියන 1ක දඩයක්

2022 වර්ෂයේ නාඩු සහල් සඳහා රජය විසින් නියම කරන ලද මිල පාලන රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කළ බවට වරදකරු කරමින් පොළොන්නරුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ප්‍රමුඛ සහල් මිල් ක්‍රියාකරුවෙකුට රුපියල් මිලියන 1ක දඩයක් ගෙවන ලෙස නියෝග කර ඇත.

මිල උල්ලංඝන නඩුවේදී සැපයුම්කරුට එරෙහිව අධිකරණ තීන්දුව

සහල් සැපයුම්කරුවන් පාරිභෝගිකයන් සූරාකෑම සම්බන්ධයෙන් වගවිය යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ගෙන යන අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයේ සැලකිය යුතු නෛතික ජයග්‍රහණයක් ලෙස මෙම තීන්දුව සලකනු ලැබේ. 2022 ආර්ථික අර්බුදය රට පුරා පවුල්වල මූල්‍ය බරට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කළ අතර, එම පසුබිම තුළ සහල් වැනි ප්‍රධාන ආහාර ද්‍රව්‍ය සඳහා මිල පාලනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතාමත් තීරණාත්මක කාර්යයක් වූයේය.

ශ්‍රී ලාංකික පවුල් අතර වඩාත් පුළුල් ලෙස පරිභෝජනය වන සහල් වර්ගයක් වන නාඩු සහල්, උද්ධමනය අහස උසට 치솟ීම හා සැපයුම් දාමයේ බාධා මධ්‍යයේ ආහාර දැරීමේ හැකියාව සහතික කිරීම සඳහා ගනු ලැබූ පුළුල් පියවරවල කොටසක් ලෙස එම කාලය තුළ දැඩි රජයේ මිල සීමාවන්ට යටත් කෙරිණි.

තීරණාත්මක ආර්ථික කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ සිදු වූ උල්ලංඝනය

රාජ්‍ය බලධාරීන් නිගමනය කළේ විමර්ශනයට ලක් වූ සහල් මිල, නිල වශයෙන් නියම කෙරුණු සීමාවන් ඉක්මවා නාඩු සහල් සැපයූ බවත්, එය එකල ක්‍රියාත්මකව තිබූ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ හා සාධාරණ වෙළෙඳ රෙගුලාසිවලට සෘජු ලෙස පටහැනි වූ බවත්ය.

පොළොන්නරුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විධිමත් නෛතික ක්‍රියාවලියකින් අනතුරුව රුපියල් මිලියන 1 දඩය නියම කරමින්, අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල ඉහළ නැංවීම කිසිසේත් ඉවසා නොගන්නා බවට රට පුරා වෙළෙඳුන් හා සැපයුම්කරුවන්ට පැහැදිලි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කළේය.

වෙළඳ ක්ෂේත්‍රයට ලැබෙන පණිවිඩය

පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පෙරට සිටිනු ලබන්නන් මෙම අධිකරණ තීන්දුව සාදරයෙන් පිළිගත් අතර, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් වඩාත්ම අවදානමට ලක්වන ජාතික අර්බුද කාලවලදී විශේෂයෙන් අවමානදායක ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකලාපයන් වැළැක්වීමට එවැනි තීන්දු අත්‍යවශ්‍ය බව ඔවුහු පෙන්වා දුන්හ.

  • වරද සම්බන්ධ වන්නේ රජය විසින් පාලනය කරන ලද මිල සීමාවන් ඉක්මවා නාඩු සහල් සැපයීමයි.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය උච්චස්ථානයට පත් වූ 2022 වර්ෂය තුළ මෙම උල්ලංඝනය සිදු විය.
  • පොළොන්නරුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය සැපයුම්කරු කෙරෙහි රුපියල් මිලියන 1ක දඩයක් පනවා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීති, වෙළඳපල මිල නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ නියාමිත මිල ව්‍යුහයන් කඩ කරන බව හඳුනාගත් අය නඩු පැවරීමට අදාළ බලධාරීන්ට බලය පවරයි. මිලියනයක ජනතාවකගේ දෛනික ජීවිතයට කේන්ද්‍රීය ලෙස සම්බන්ධ සහල් වෙළෙඳාමේ ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂයෙන්, පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට රජයේ කැපවීම තහවුරු කිරීමට මෙම නඩුව දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss