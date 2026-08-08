මන්ත්රීවරුන්ගේ වැටුප් ඉහළ දමා නැත, නියෝජ්ය අමාත්යවරයා පවසයි — වැඩි ආදායම පිටුපස ඉන්ධන දීමනා සංශෝධනය
ආර්ථික සංවර්ධන නියෝජ්ය අමාත්ය නිශාන්ත ජයවීර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ට වැඩි ආදායමක් ලැබෙන බවට වාර්තා වීම සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති මහජන සැලකිල්ල සංසිඳුවනු වස් ඉදිරිපත් වෙමින්, පාර්ලිමේන්තු වැටුප් ඉහළ දමා නොමැති බව තහවුරු කළේය.
නියෝජ්ය අමාත්යවරයා පැහැදිලි කළේ, මන්ත්රීවරුන්ගේ ආදායම ඉහළ ගිය බව පෙනෙන්නේ ඔවුන්ගේ ඉන්ධන දීමනාව සංශෝධනය කිරීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස වන අතර, එය වැටුප් වැඩිවීමක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය නොකළ යුතු බවයි.
වැටුප් වැඩිවීමක් නොව, දීමනා සංශෝධනයක්
ජයවීර මහතා මූලික වැටුප් සහ අතිරේක දීමනා අතර පැහැදිලි වෙනසක් ඇති කරමින්, මැතිවරණයෙන් තේරී පත් ජනතා නියෝජිතයන්ගේ සමස්ත ආදායම ඇගයීමේදී මෙම දෙක එකිනෙකට සමාන කොට නොගත යුතු බව අවධාරණය කළේය.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ගේ වැටුප් ඉහළ දමා නොමැත. වෙනස් වී ඇත්තේ ඉන්ධන දීමනාව වන අතර, එය වෙනම අයිතිවාසිකමක් ලෙස ඊට අදාළව සංශෝධනය කෙරිණ.
මෙම පැහැදිලි කිරීම ඉදිරිපත් වී ඇත්තේ, රටේ මූල්ය අර්බුදයෙන් පසුව ඇති වූ ආර්ථික පීඩනයන් මැද ජීවත්වන බොහෝ ශ්රී ලාංකික පවුල් තවමත් දිනෙන් දින ගෙවා ගෙන යන කාලවකවානුවක දේශපාලනඥයන්ගේ වැටුප් හා ආශ්රිත ප්රතිලාභ සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව අතර ඉහළ සංවේදිතාවක් පවතින අවස්ථාවකය.
දේශපාලන ආදායම සම්බන්ධ මහජන විමර්ශනය
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් භුක්ති විඳින ප්රතිලාභ ඉහළ ගිය බවක් ජනතාවට දැනෙන ඕනෑම අවස්ථාවක, පුරවැසියන් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන වෙතින් ක්ෂණික විවේචන එල්ල වන බැවින්, එවැනි වෙනස්කම් විනිවිදභාවයෙන් යුතුව ජනතාවට පැහැදිලි කිරීම රජයට දේශපාලනිකව වැදගත් කාරණාවකි.
වැඩි ආදායම් අගය ආරෝපණය කෙරෙන්නේ නිතිමය වැටුප් සංශෝධනයකට නොව ඉන්ධන දීමනා ගැලපීමකට බව ප්රකාශ කිරීමෙන්, නියෝජ්ය අමාත්යවරයා ජනතාව සහතික කිරීමට උත්සාහ කළේ, ව්යවස්ථාදායකය හරහා මන්ත්රීවරුන්ට කිසිදු විශේෂ වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා දී නොමැති බවයි.
ඉන්ධන දීමනා සංශෝධනයේ පරිමාණය සහ එය ගණනය කළ පදනම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් මහජනතාව වෙත නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.