Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් ඉහළ දමා නැත, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි — වැඩි ආදායම පිටුපස ඉන්ධන දීමනා සංශෝධනය

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් ඉහළ දමා නැත, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි — වැඩි ආදායම පිටුපස ඉන්ධන දීමනා සංශෝධනය

ආර්ථික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිශාන්ත ජයවීර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට වැඩි ආදායමක් ලැබෙන බවට වාර්තා වීම සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති මහජන සැලකිල්ල සංසිඳුවනු වස් ඉදිරිපත් වෙමින්, පාර්ලිමේන්තු වැටුප් ඉහළ දමා නොමැති බව තහවුරු කළේය.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැහැදිලි කළේ, මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආදායම ඉහළ ගිය බව පෙනෙන්නේ ඔවුන්ගේ ඉන්ධන දීමනාව සංශෝධනය කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වන අතර, එය වැටුප් වැඩිවීමක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය නොකළ යුතු බවයි.

වැටුප් වැඩිවීමක් නොව, දීමනා සංශෝධනයක්

ජයවීර මහතා මූලික වැටුප් සහ අතිරේක දීමනා අතර පැහැදිලි වෙනසක් ඇති කරමින්, මැතිවරණයෙන් තේරී පත් ජනතා නියෝජිතයන්ගේ සමස්ත ආදායම ඇගයීමේදී මෙම දෙක එකිනෙකට සමාන කොට නොගත යුතු බව අවධාරණය කළේය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් ඉහළ දමා නොමැත. වෙනස් වී ඇත්තේ ඉන්ධන දීමනාව වන අතර, එය වෙනම අයිතිවාසිකමක් ලෙස ඊට අදාළව සංශෝධනය කෙරිණ.

මෙම පැහැදිලි කිරීම ඉදිරිපත් වී ඇත්තේ, රටේ මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසුව ඇති වූ ආර්ථික පීඩනයන් මැද ජීවත්වන බොහෝ ශ්‍රී ලාංකික පවුල් තවමත් දිනෙන් දින ගෙවා ගෙන යන කාලවකවානුවක දේශපාලනඥයන්ගේ වැටුප් හා ආශ්‍රිත ප්‍රතිලාභ සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව අතර ඉහළ සංවේදිතාවක් පවතින අවස්ථාවකය.

දේශපාලන ආදායම සම්බන්ධ මහජන විමර්ශනය

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් භුක්ති විඳින ප්‍රතිලාභ ඉහළ ගිය බවක් ජනතාවට දැනෙන ඕනෑම අවස්ථාවක, පුරවැසියන් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන වෙතින් ක්ෂණික විවේචන එල්ල වන බැවින්, එවැනි වෙනස්කම් විනිවිදභාවයෙන් යුතුව ජනතාවට පැහැදිලි කිරීම රජයට දේශපාලනිකව වැදගත් කාරණාවකි.

වැඩි ආදායම් අගය ආරෝපණය කෙරෙන්නේ නිතිමය වැටුප් සංශෝධනයකට නොව ඉන්ධන දීමනා ගැලපීමකට බව ප්‍රකාශ කිරීමෙන්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ජනතාව සහතික කිරීමට උත්සාහ කළේ, ව්‍යවස්ථාදායකය හරහා මන්ත්‍රීවරුන්ට කිසිදු විශේෂ වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා දී නොමැති බවයි.

ඉන්ධන දීමනා සංශෝධනයේ පරිමාණය සහ එය ගණනය කළ පදනම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් මහජනතාව වෙත නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss