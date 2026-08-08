Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දෙකක එකවර කැරලි පුපුරා ගිය අතර තිදෙනෙකු මරුට

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දෙකක එකවර කැරලි පුපුරා ගිය අතර තිදෙනෙකු මරුට

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනම බන්ධනාගාර දෙකක පුපුරා ගිය ප්‍රචණ්ඩ කැරලිවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

රැඳවුම් පහසුකම් දෙකක් තුළ එකවර ඇති වූ මෙම නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය, දිවයිනේ රැඳවුම් ක්‍රමය පුරා ආරක්ෂක තත්ත්වයන් සහ බන්ධනාගාර කළමනාකරණය පිළිබඳ බරපතළ සැකසැකිලි මතු කර ඇත.

මිනිස් ජීවිත앗ගෙන ගිය කුටි තුළ නොසන්සුන්තාව

මෙම කැරලිවලදී තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලංකාව අත්විඳි බරපතළ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩ සිද්ධීන් අතර මෙය ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී. ස්ථාන දෙකෙහිම නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය ඇති කළ නිශ්චිත සාධක සම්බන්ධ තොරතුරු, විමර්ශන ආරම්භ වෙමින් පවතිද්දී තවමත් අනාවරණය වෙමින් තිබේ.

බලපෑමට ලක් වූ පහසුකම්වල තත්ත්වය පාලනය කර සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා බන්ධනාගාර බලධාරීන් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් ක්ෂේත්‍රයට යොමු කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ ඇති අධික ජනාකීර්ණ බව, රැඳවියන්ගේ සුභසාධනය සහ සමස්ත තත්ත්වයන් පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මෙම සිද්ධීන් ඉස්මතු කර ඇත.

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ පුළුල් සැකිලි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දිගු කලක් තිස්සේ දරුණු අධික ජනාකීර්ණ බව හේතුවෙන් දැඩි විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර, රට පුරා රැඳවුම් පහසුකම් නිරන්තරයෙන් ඒවායේ නිර්දේශිත ධාරිතාවට වඩා සිරකරුවන් රඳවා ගනිමින් පවතී. රැඳවියන් අතර ආතතිය හා නොසන්සුන්තාවට දායක වන මූලික ගැටළු විසඳීමට බලධාරීන්ට බල කරන ලෙස මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් වාරයෙන් වාරය ඉල්ලා සිටිඇත.

බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩ සිද්ධියක් තුළ එකවර ජීවිත තිනක් අහිමි වීම, දඬුවම් ක්‍රමය තුළ අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණවල හදිසි අවශ්‍යතාව ඉස්මතු කරයි. මූල හේතු තීරණය කිරීම සහ වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීම සඳහා බන්ධනාගාර දෙකෙහිම සිද්ධීන් සම්බන්ධව විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට නිලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.

විමර්ශන ඉදිරියට ගෙන යෑමත් සමඟ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සහ අදාළ රජයේ බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss