ඩෙලොයිට් ශ්රී ලංකාව අsuthor ඩිරෙක්ටර් සමිට් 2026 හරහා අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ප්රතිසංස්කරණයට කැඳවීමක්
ඩෙලොයිට් ශ්රී ලංකාව, වේගයෙන් විකාශනය වන ව්යාපාරික පරිසරයේ අභියෝගවලට දිනෙ සූදානම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ගොඩනැගීමට ශ්රී ලාංකික සංවිධානවලට උනන්දු කරවමින්, ශක්තිමත් හා අනුවර්තනීය ආයතනික පාලනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේදී ඩිරෙක්ටර් සමිට් 2026 වේදිකාව ප්රධාන ස්ථානයක් ලෙස භාවිතා කළේය.
미래 සූදානම් නායකත්වයක් සඳහා පෙළඹවීමක්
ශ්රී ලංකාවේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල අද මුහුණදෙන හදිසි අභියෝග විමර්ශනය කිරීමට ජ්යෙෂ්ඨ ආයතනික නායකයින්, අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් සහ පාලන වෘත්තිකයින් සමිතිය එක් රැස් කළේය. ශ්රී ලංකාවේ ඩෙලොයිට් ආයතනය, මෙම අවස්ථාව ශාලාවේ දී, ක්රමෝපාය වශයෙන් ශක්තිමත් පමණක් නොව, ඔරොත්තු දෙන, ඩිජිටල් දැනුවත්භාවයෙන් යුතු, සහ ක්රමයෙන් සංකීර්ණ වෙමින් යන ගෝලීය පරිසරය හරහා ගමන් කිරීමට සූදානම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල අවශ්යතාව ශක්තිමත් ලෙස ප්රකාශ කිරීමට යොදා ගත්තේය.
සාම්ප්රදායික අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ව්යුහයන්, තාක්ෂණික කඩාකප්පල්කාරිත්වය, නියාමන වෙනස්කම් සහ පරිණාමය වෙමින් පවතින පාර්ශ්වකරු අපේක්ෂාවන් ඇතුළු නැගී එන අවදානම් හැසිරවීමට ප්රමාණවත් නොවිය හැකි බවට ශ්රී ලාංකික ආයතනික ක්ෂේත්රය තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින ං෯ශ්වාස ශ්රී ලංකාවේ ඩෙලොයිට් ආයතනය, මෙම අවස්ථාව ශාලාවේ දී, ක්රමෝපාය වශයෙන් ශක්තිමත් පමණක් නොව, ඔරොත්තු දෙන, ඩිජිටල් දැනුවත්භාවයෙන් යුතු, සහ ක්රමයෙන් සංකීර්ණ වෙමින් යන ගෝලීය පරිසරය හරහා ගමන් කිරීමට සූදානම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල අවශ්යතාව ශක්තිමත් ලෙස ප්රකාශ කිරීමට යොදා ගත්තේය.
සාම්ප්රදායික අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ව්යුහයන්, තාක්ෂණික කඩාකප්පල්කාරිත්වය, නියාමන වෙනස්කම් සහ පරිණාමය වෙමින් පවතින පාර්ශ්වකරු අපේක්ෂාවන් ඇතුළු නැගී එන අවදානම් හැසිරවීමට ප්රමාණවත් නොවිය හැකි බවට ශ්රී ලාංකික ආයතනික ක්ෂේත්රය තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ කනස්සල්ල මෙම සමිතිය ඉස්මතු කළේය.
න්යාය පත්රයේ ප්රධාන තේමාවන්
- නූතන ව්යාපාරික යථාර්ථය පිළිබිඹු කිරීම සඳහා අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සංයුතීන් තුළ විවිධ කුසලතා සමූහයක් අවශ්ය බව
- ඩිජිටල් පරිවර්තනයට මුහුණදෙමින් අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ ශක්තිමත් කිරීම
- ආයතනික පාලන රාමු ජාත්යන්තර හොඳම ක්රමවේදයන් සමඟ සමගිකරණය කිරීම
- දිගුකාලීන තිරසාරත්වය සඳහා අධ්යක්ෂ මණ්ඩල වගවීම සහ විනිවිදභාවය ඉහළ නැංවීම
පාලන ප්රමිතීන් හැඩ ගැස්වීමේ ඩෙලොයිට්හි භූමිකාව
ඩෙලොයිට් ශ්රී ලංකාව, රටේ ආයතනික පාලන සංවාදයේ ප්රධාන හඬක් ලෙස තමන් ස්ථානගත කරගෙන ඇති අතර, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලවල ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා විවිධ ක්ෂේත්රවල සංවිධාන සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් සිටී. ඩිරෙක්ටර් සමිට් 2026 එම කැපවීම තහවුරු කළ අතර, අද පරිසරයේ වගකීමෙන් නායකත්වය දැරීමෙහි සැබෑ අර්ථය කුමක්ද යන්න පිළිබඳ අවංක සංවාදයක් සඳහා වේදිකාවක් සැකසීය.
සමිතියේ සිට පැමිණි පණිවිඩය පැහැදිලිය — ශ්රී ලාංකික අධ්යක්ෂ මණ්ඩල, ඉදිරියේ පවතින අභියෝග හරහා තම සංවිධාන මෙහෙයවීමට නම්, සාම්ප්රදායික චින්තනය ඉක්මවා ගොස් අනාගතය දෙස යොමු වූ ප්රවේශයක් වැළඳ ගත යුතුය.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සහ ගෝලීය වෙළඳපොළ සමඟ නැවත ඒකාබද්ධ වීම දිගටම සිදු වෙත්ම, ආයෝජන誘引 කිරීමට සහ දිගුකාලීන වර්ධනය පවත්වා ගැනීමට ශක්තිමත් ආයතනික පාලනය තීරණාත්මක කුළුණක් වනු ඇති බව සමිතියේ විශේෂඥයෝ අවධාරණය කළෝය. ඩිරෙක්ටර් සමිට් 2026, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය හුදෙක් පරිපාලන ආයතනයක් නොව,
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.