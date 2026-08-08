Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව 2026/27 ක්‍රිකට් සමය සඳහා තරඟාවලි කාලසටහන තහවුරු කරයි

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව 2026/27 ක්‍රිකට් සමය සඳහා තරඟාවලි කාලසටහන තහවුරු කරයි

ආසියාතික දැවැන්තයන් දෙදෙනා අතර ඉදිරි තරඟාවලිය තහවුරු විය

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දීය උපමහාද්වීපය පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන්ට 2026/27 සමය ගැන සතුටු විය හැකි අවස්ථාවක් උදා වී ඇත. ආසියාවේ වඩාත්ම ගෞරවනීය ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙකක් අතර ඉතාමත් බලාපොරොත්තුවෙන් යුතුව අපේක්ෂා කෙරෙන මෙම තරඟාවලිය තුළ ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර තරඟ පැවැත්වීමට නියමිතය.

2026/27 චක්‍රය සඳහා ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තරඟාවලිය ක්‍රමාංග කිහිපයක් හරහා පාර්ශ්ව දෙකම එකිනෙකට මුහුණ දෙන ආකාරයෙන් සැලසුම් කර ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ අමතකනොවන මතකයන් රාශියක් බිහිකළ දීර්ඝ හා සැමරුම්සහගත තරගාවලි සම්ප්‍රදාය ඒ හරහා ද අඛණ්ඩව ගලා යයි.

ඉතිහාසයේ මුල් බැසගත් තරගාකාරිත්වයක්

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දශක ගණනාවක් පුරා ක්‍රිකට් පිට්ටනිය බෙදාගෙන ඇති අතර, ඉහළම මට්ටමේ ජයග්‍රහණ දෙපාර්ශ්වයටම ලබාගත හැකි ඉතා තරඟකාරී සබඳතාවක් ගොඩනඟා ගෙන ඇත. ලෝක කුසලාන ගැටුම් සිට දැඩි ද්විපාර්ශ්වික තරඟාවලි දක්වා, දෙරට ම සිය උද්යෝගිමත් රසික පිරිස් වෙනුවෙන් සදා සිත් ඇදගන්නා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් නිරන්තරයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික සහයකයන් ජාතික කණ්ඩායම ලොව ඉහළ ශ්‍රේණිගත කණ්ඩායම්වලින් එකක් වන ඉන්දියාවට අභියෝග කරනු දැකීමට ඉතා ආශාවෙන් සිටිනු ඇති අතර, දේශීය ක්‍රීඩකයන්ට ජාත්‍යන්තර රංගනයේ තම ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමට මෙම තරඟාවලිය වැදගත් අවස්ථාවක් සපයයි.

අපේක්ෂා කළ හැකි දේ

  • ක්‍රීඩාවේ ක්‍රමාංග කිහිපයක් හරහා ක්‍රීඩා කෙරෙන තරඟකාරී ගැටුම්
  • ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන දක්ෂතාවන් ඉන්දියාවේ ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් අතර පරීක්ෂා කර ගැනීමේ අවස්ථාව
  • ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීම් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇතිකළ හැකි ඉහළ වගකීම් සහිත ගැටුම්

නිශ්චිත ස්ථාන, දිනයන් සහ කණ්ඩායම් නිවේදන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ අදාළ ක්‍රිකට් මණ්ඩල විසින් තහවුරු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. 2026/27 සමය ළඟා වන විට ශ්‍රී ලාංකික රසිකයන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිල යාවත්කාලීන කිරීම් පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමට දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss