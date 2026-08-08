ගාල්ල සහ කොළඹ පිහිටි ක්රීඩාංගනවල පැවැත්වෙන ශ්රී ලංකා එදිරිව ඉන්දීය ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා නොමිලේ ප්රවේශය නිවේදනය කෙරේ
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් (එස්එල්සී) ආයතනය විසින් ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරග දෙකේ තරගාවලිය සඳහා, ක්රීඩාංගනවල නිශ්චිත කොටස්වලට නොමිලේ ප්රවේශ වීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන බව නිවේදනය කර ඇති අතර, ඒ හරහා දේශීය රසිකයන්ට ගාස්තුවක් නොගෙවා මෙම ඉතා අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි තරග නැරඹීමේ හැකියාව ලැබේ.
කුමන ක්රීඩාංගන සහ කොටස් ඇතුළත් වේද?
නොමිලේ ප්රවේශය ලබා දෙන්නේ සුප්රසිද්ධ ක්රීඩාංගන දෙකක තණකොළ තටාක ප්රදේශ සඳහා වන අතර, ඒවා නම් දකුණු පළාතේ ගාල්ල ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩාංගනය (ජීඅයිසීඑස්) සහ කොළඹ පිහිටි සිංහල ක්රීඩා සමාජය (එස්එස්සී) ක්රීඩාංගනය යි. මහජනතාවට මෙම ප්රදේශවලට කිසිදු ගාස්තුවකින් තොරව ප්රවේශ විය හැකි අතර, ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයන්ගේ පුළුල් පිරිසකට මෙම තරගාවලිය නැරඹීමේ අවස්ථාව සලසා දෙයි.
දේශීය රසිකයන්ට ලැබෙන ජවය
ඉන්දියාවට එරෙහිව ගෙදර පිටියේ පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරගාවලියක් ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම සැමරිය යුතු තරගාවලිවලින් එකක් බැවින්, ක්රීඩාංගන දෙකටම විශාල පිරිස් රැස් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිය චිත්රාකාර කොටසේ බලකොටුව පසුතලය නිසා ප්රසිද්ධ ගාල්ල ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩාංගනය මෙන්ම කොළඹ හදවතේ පිහිටි ඓතිහාසික ක්රීඩාංගනයක් වන එස්එස්සී ද, දේශීය ක්රිකට් රසිකයන් අතර ඉතා ආදරයෙන් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ස්ථාන දෙකකි.
තණකොළ තටාක ප්රදේශ මහජනතාවට නොමිලේ විවෘත කිරීමෙන්, ටිකට් මිල දී ගත නොහැකි නමුත් ක්රිකට් සඳහා දැඩි ආශාවක් ඇති රසිකයන්ට ඉහළ මට්ටමේ ටෙස්ට් ක්රිකට් සජීවීව නැරඹීමේ සැබෑ අවස්ථාවක් එස්එල්සී ලබා දෙයි.
ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් සඳහා මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
නොමිලේ මහජන ප්රවේශය වැනි මුලපිරීම් ක්රීඩාව සඳහා මූලික ජනතා උද්යෝගය පෝෂණය කිරීමට ඉතා ඇදහිය නොහැකි තරම් වැදගත් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. කෙටි ආකෘතිවලින් ටෙස්ට් ක්රිකට්වලට වැඩෙන තරඟකාරිත්වය මධ්යයේ, ක්රීඩාංගනවලට විශාල හා විවිධ ජන පිරිස් ගෙනාවිම ශ්රී ලාංකික සහාය දක්වන්නන්ගේ තරුණ පරම්පරාවන් අතර ආකෘතියේ ආකර්ෂණය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.
තරග කාලසටහන්, ආසන වෙන් කිරීමේ ටිකට් සහ ක්රීඩාංගන රෙගුලාසි සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.