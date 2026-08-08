එළුවන් සහ පරෙවියන් ශ්රී ලංකාවට ජාවාරම් කිරීමේ උත්සාහය රේගු නිලධාරීන් විසින් අසාර්ථක කරයි
නීති විරෝධී ලෙස රටට ගෙන ඒමට පෙර සජීවී සතුන් අල්ලා ගනී
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් රටට සජීවී සතුන් ජාවාරම් කිරීමේ උත්සාහයක් සාර්ථකව වැළැක්වීමට සමත් වූ අතර, දේශ සීමාව හරහා නීති විරෝධී ලෙස එළුවන් සහ පරෙවියන් රැගෙන ඒමේ සැලැස්ම අසාර්ථක කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.
රේගු හා දේශ සීමා පාලන නිලධාරීන් විසින් සතුන් ශ්රී ලංකාවට ගෙනඒමට පෙරම මෙම ජාවාරම් තැත හෙළි කරගත් අතර, රටේ දැඩි ජෛව සුරක්ෂිතතා හා සත්ත්ව ආනයන රෙගුලාසි බරපතළ ලෙස උල්ලංඝනය කිරීමකට ඉඩ ලැබෙනු වළකා ගැනිණි.
ජෛව සුරක්ෂිතතාවයට තර්ජනයක්
සජීවී සතුන් නීති විරෝධී ලෙස ප්රවාහනය කිරීම ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශයට සහ දේශීය වනජීවීන්ට සැළකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල කරයි. නියාමනය නොකළ සත්ත්ව ආනයනය හේතුවෙන් දේශීය ගව සම්පදට සහ පක්ෂී කොට්ඨාශවලට ප්රතිශක්තිය නොමැති විදේශීය රෝග, පරපෝෂිතයන් සහ ආසාදන හඳුන්වා දිය හැකි අතර, එය දේශීය ගොවි ප්රජාවන්ට ව්යසනකාරී ලෙස බලපෑ හැකිය.
ශ්රී ලංකාව සජීවී සතුන් ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි පාලනයක් ක්රියාත්මක කරන අතර, ඕනෑම සතෙකු නීතිානුකූලව රටට ඇතුළු කිරීමට ඉඩ ලබා දීමට පෙර පුළුල් පශු වෛද්ය පරීක්ෂණ, නිරෝධායන කාල සීමා සහ නිල ලේඛන අවශ්ය වේ. මෙම නිත්යානුකූල ක්රියාවලීන් මඟ හැරීමේ උත්සාහයන් බරපතළ අපරාධ වශයෙන් සලකනු ලැබේ.
බලධාරීන් විමසිලිමත් වන ලෙස 촉구 කරයි
නිලධාරීන් වනජීවී හා සත්ත්ව ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා දක්වන කැපවීම නැවත අවධාරණය කර ඇති අතර, එවැනි මෙහෙයුම් බොහෝ විට පුළුල් නීති විරෝධී වෙළඳ ජාලයන්ගේ කොටසක් බව පෙන්වා දී ඇත. දේශ සීමා ප්රදේශ හෝ ඇතුළු වන තොටුපළ අසල සතුන් ගෙනයාම සම්බන්ධ ඕනෑම සැකසහිත ක්රියාකාරකමක් වාර්තා කරන ලෙස මහජනතාවට ඉල්ලීමක් කර ඇත.
- අසාර්ථක කරන ලද උත්සාහයේදී අල්ලා ගනු ලැබූ සතුන් අතර එළුවන් සහ පරෙවියන් ද වේ
- ජාවාරම්කරුවන් වළකා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් වගකිව යුතු විය
- නීති විරෝධී සත්ත්ව ආනයනය මෙම දූපත් රාජ්යය සඳහා බරපතළ ජෛව සුරක්ෂිතතා අවදානම් රැගෙන එයි
සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන දිගටම පවතින අතර, වගකිව යුතු බව සොයාගනු ලබන අය පවතින සත්ත්ව ආනයන හා රේගු නීති යටතේ නඩු විභාගයට ලක් කළ හැකි බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.