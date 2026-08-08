Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාමේශ්වරම් ජලයේ දී බේරාගත් ඉන්දීය ධීවරයන් ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය විසින් රිමාන්ඩ් කෙරේ

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රාමේශ්වරම් ජලයේ දී බේරාගත් ඉන්දීය ධීවරයන් ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය විසින් රිමාන්ඩ් කෙරේ

රාමේශ්වරම් හි ඉන්දීය ධීවරයන් පිරිසක් සමුද්‍රයේ දී බේරාගෙන ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කළ අතර, දූපත් රාජ්‍යයේ නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වීමත් සමඟ ඔවුන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලදී.

බේරාගැනීමෙන් පසු ධීවරයන් අත්අඩංගුවට

දෙමළ නාඩු ප්‍රාන්තයේ රාමේශ්වරම් හි සිට පැමිණි මෙම ධීවරයන්, එම ප්‍රදේශයේ ජලයෙන් බේරාගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන ලදී. මුහුදේ දී ඇති වූ දුෂ්කරතාවලින් මිදීමෙන් පසු නිදහස් කිරීමට ඉඩ නොදී, අධිකරණය විසින් ඔවුන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ අතර, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාදේශීය සමුද්‍ර සීමාවට ඇතුළු වන ඉන්දීය ධීවරයන් සම්බන්ධ දිගු කලක් පැවති ගැටලුව මත නැවත සැකය දල්වා ඇත.

රිමාන්ඩ් නියෝගය අනුව, ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ ඔවුන්ට එරෙහිව ගොනු කෙරෙන නඩු කටයුතු නිමාවන තෙක් ධීවරයන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටිනු ඇති අතර, පාල්ක් සමුද්‍ර සන්ධිය අසළ ක්‍රියාත්මක වන ඉන්දීය ධීවර ප්‍රජාවන්ට මෙය ඉතා සාමාන්‍ය ඉරණමක් බවට පත්ව ඇත.

දිගු කලක් පැවති දේශසීමා ගැටලුව

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ඉන්දීය ධීවරයන් රඳවා ගැනීම හුදකලා සිදුවීමක් නොවේ. වසර ගණනාවක් තිස්සේ, රාමේශ්වරම්, මන්ඩපම් සහ නාගපට්ටිනම් වැනි නගරවල ඉන්දීය ධීවරයන්, පාල්ක් බොක්ක ප්‍රදේශයේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාදේශීය ජලයට ඇතුළු වූ බවට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් කරනු ලැබ ඇත.

මෙම සිදුවීම් නිසා ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව යන දෙරට අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා නැවත නැවතත් ආතතියට පත් වී ඇති අතර, ඉන්දීය නිලධාරීන් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මාර්ග ඔස්සේ මෙම කාරණාව නිරන්තරයෙන් මතු කරමින් රඳවා ගෙන සිටින ධීවරයන්ට මානවීය සැලකීමක් හා ඉක්මන් නිදහස් කිරීමක් ඉල්ලා සිටිති.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මැදිහත්වීමට ඉල්ලීම්

නවතම රිමාන්ඩ් නියෝගය නිසා රඳවා ගෙන සිටින ධීවරයන් නිදහස් කිරීම සඳහා ඉක්මන් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මැදිහත්වීමක් ඉල්ලා ඉන්දීය ධීවර සංගම් සහ දෙමළ නාඩු දේශපාලන නායකයින් නැවත හඬ නඟනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම, ධීවරයන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් කනස්සල්ලෙන් පුවත් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිති.

ධීවර ආරවුලට දිගු කාලීන විසඳුමක් සෙවීම සඳහා දෙරට රජයන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ කතාබාහ් වාරණ කිහිපයක් පවත්වා ඇත. එහෙත් සර්වාංගීණ එකඟතාවයකට තවමත් එළඹීමට නොහැකි වී ඇති අතර, සංකීර්ණ භූ දේශපාලනික හා ජීවනෝපාය අර්බුදයක් මැද අනාරක්ෂිත ධීවර ප්‍රජාවන් ගොදුරු බවට පත්ව ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss