රාමේශ්වරම් ජලයේ දී බේරාගත් ඉන්දීය ධීවරයන් ශ්රී ලංකා අධිකරණය විසින් රිමාන්ඩ් කෙරේ
රාමේශ්වරම් හි ඉන්දීය ධීවරයන් පිරිසක් සමුද්රයේ දී බේරාගෙන ශ්රී ලංකා අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කළ අතර, දූපත් රාජ්යයේ නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වීමත් සමඟ ඔවුන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලදී.
බේරාගැනීමෙන් පසු ධීවරයන් අත්අඩංගුවට
දෙමළ නාඩු ප්රාන්තයේ රාමේශ්වරම් හි සිට පැමිණි මෙම ධීවරයන්, එම ප්රදේශයේ ජලයෙන් බේරාගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකා අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන ලදී. මුහුදේ දී ඇති වූ දුෂ්කරතාවලින් මිදීමෙන් පසු නිදහස් කිරීමට ඉඩ නොදී, අධිකරණය විසින් ඔවුන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ අතර, ශ්රී ලංකා ප්රාදේශීය සමුද්ර සීමාවට ඇතුළු වන ඉන්දීය ධීවරයන් සම්බන්ධ දිගු කලක් පැවති ගැටලුව මත නැවත සැකය දල්වා ඇත.
රිමාන්ඩ් නියෝගය අනුව, ශ්රී ලංකා අධිකරණ ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඔවුන්ට එරෙහිව ගොනු කෙරෙන නඩු කටයුතු නිමාවන තෙක් ධීවරයන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටිනු ඇති අතර, පාල්ක් සමුද්ර සන්ධිය අසළ ක්රියාත්මක වන ඉන්දීය ධීවර ප්රජාවන්ට මෙය ඉතා සාමාන්ය ඉරණමක් බවට පත්ව ඇත.
දිගු කලක් පැවති දේශසීමා ගැටලුව
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ඉන්දීය ධීවරයන් රඳවා ගැනීම හුදකලා සිදුවීමක් නොවේ. වසර ගණනාවක් තිස්සේ, රාමේශ්වරම්, මන්ඩපම් සහ නාගපට්ටිනම් වැනි නගරවල ඉන්දීය ධීවරයන්, පාල්ක් බොක්ක ප්රදේශයේ ශ්රී ලංකා ප්රාදේශීය ජලයට ඇතුළු වූ බවට ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් කරනු ලැබ ඇත.
මෙම සිදුවීම් නිසා ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව යන දෙරට අතර රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතා නැවත නැවතත් ආතතියට පත් වී ඇති අතර, ඉන්දීය නිලධාරීන් රාජ්යතාන්ත්රික මාර්ග ඔස්සේ මෙම කාරණාව නිරන්තරයෙන් මතු කරමින් රඳවා ගෙන සිටින ධීවරයන්ට මානවීය සැලකීමක් හා ඉක්මන් නිදහස් කිරීමක් ඉල්ලා සිටිති.
රාජ්යතාන්ත්රික මැදිහත්වීමට ඉල්ලීම්
නවතම රිමාන්ඩ් නියෝගය නිසා රඳවා ගෙන සිටින ධීවරයන් නිදහස් කිරීම සඳහා ඉක්මන් රාජ්යතාන්ත්රික මැදිහත්වීමක් ඉල්ලා ඉන්දීය ධීවර සංගම් සහ දෙමළ නාඩු දේශපාලන නායකයින් නැවත හඬ නඟනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය ක්රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම, ධීවරයන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් කනස්සල්ලෙන් පුවත් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිති.
ධීවර ආරවුලට දිගු කාලීන විසඳුමක් සෙවීම සඳහා දෙරට රජයන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ කතාබාහ් වාරණ කිහිපයක් පවත්වා ඇත. එහෙත් සර්වාංගීණ එකඟතාවයකට තවමත් එළඹීමට නොහැකි වී ඇති අතර, සංකීර්ණ භූ දේශපාලනික හා ජීවනෝපාය අර්බුදයක් මැද අනාරක්ෂිත ධීවර ප්රජාවන් ගොදුරු බවට පත්ව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.