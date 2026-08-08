Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලාංකික මව් කෙනෙක් ණය බරින් හා නීතිමය ගැටලු වලින් පවුල් ජීවිතය කඩාවැටෙද්දී උදව් ඉල්ලා හඬ නඟයි

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලාංකික මව් කෙනෙක් ණය බරින් හා නීතිමය ගැටලු වලින් පවුල් ජීවිතය කඩාවැටෙද්දී උදව් ඉල්ලා හඬ නඟයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පදිංචිව සිටින ශ්‍රී ලාංකික මවක් ජනතාව ඉදිරියේ සිය දුක හඬලා ප්‍රකාශ කරමින් හදවත් කම්පා කරවන ආයාචනයක් සිදු කර ඇත. ඉහළ යන ණය බරක් සහ නීතිමය ගැටලු රාශියක් ඇයගේ පවුල බිඳ වැටීමේ අවධාරයට තල්ලු කර ඇති අතර, ඒ නිසා දරුවන්ට දරාගත නොහැකි ඉරනමකට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති බව ඇය හෙළිදරව් කරයි.

අර්බුදයකට ලක් වූ පවුලක්

සම්පූර්ණ අනන්‍යතාවය හෙළිදරව් නොකළ එම කාන්තාව, විදේශ රටකදී මූල්‍ය දුෂ්කරතා හා විසඳා නොගත් නීතිමය සංකූලතා එකිනෙකට එකතු වී සිය සංසාරය ද්විත්ව ලෙස ছিндා දමා ඇති ආකාරය ගැන කතා කළාය. ඇයගේ හදවතින් නැගුණු පැමිණිල්ල, ගල්ෆ් රටවල රැකියා කරමින් ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික පවුල් මුහුණ දෙන බොහෝ විට නොසලකා හරින ලද දුක්ගැනවිලිවලට අවධානය යොමු කර ඇත.

"අපේ දරුවන් දුක් විඳිනවා," යැයි කම්පාවෙන් මෙරට ඒ මව් කෙනා පැවසුවාය. ඇයට පාලනය කළ නොහැකි තත්ත්වයන් නිසා සිය පවුල ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගිලෙනු දකිමින් දරාගත නොහැකි වේදනාව ඒ වචන කිහිපයෙන් ම ගෝලාකාරව ප්‍රකාශ විය.

ණය ගැටලු හා නීතිමය අවුල් ගොඩ ගැසෙයි

වාර්තාවලට අනුව, ගෙවී නොයන ණය ගැටලු සහ පවතිනා නීතිමය දුෂ්කරතා යන දෙකම එකතු වී ඇති නිසා, සිය දරුවන්ට ස්ථාවරත්වයක් හා ආරක්ෂාවක් ලබා දීමට ඇය සතු හැකියාව දරුණු ලෙස සීමා වී ඇත. නීතිමය ගැටලුවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන් ම ස්පෂ්ට කර නොමැති නමුත්, එම තත්ත්වය නිසා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නීතිමය හා මූල්‍ය රාමුව තුළ ඔවුන් ඉතා අවදානම් තත්ත්වයකට පත් වී ඇති බව ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ගේ දුක්ගැනවිලි

මෙම සිදුවීම ගල්ෆ් කලාපයේ ශ්‍රී ලාංකික ආවාස ජනතාව මුහුණ දෙන පුළුල් අභියෝග කෙරෙහි නැවත ජාතික අවධානය යොමු කරවයි. ඉහළ ආර්ථික අවස්ථා සොයා බොහෝ පවුල් විදේශ ගත වන නමුත්, ශේෂ කළ නොහැකි ණය වලලු හා නීතිමය සංකූලතා තුළ හිරු වී ගොස් නිදහස් වීමට ඉතා දුෂ්කර බව පසු කාලයේ දී ය ග්‍රහණය කරගන්නා අවස්ථා නිරන්තර ය. එවැනි පවුල්වලට බලපාන ප්‍රධාන ගැටලු අතර:

  • සංක්‍රමණ වියදම් සඳහා අධික ලෙස ණය ලබා ගැනීම, දිගු කාලීන ණය බරට තුඩු දීම
  • සත්කාරක රටවල නීතිමය සහාය සහ කොන්සියුලර් ආධාර ලබා ගැනීමේ සීමාව
  • විදේශයේ දෙමාපියන් අර්බුදවලට ලක් වූ විට ප්‍රමාණවත් රැකවරණයකින් හෝ ස්ථාවරත්වයකින් තොරව දරුවන් ඉතිරි වීම
  • ගල්ෆ් රටවල නුහුරු නීතිමය ක්‍රමයන් සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේ දුෂ්කරතා

මැදිහත්වීමේ ඉල්ලීම

ඒ මවගේ ආයාචනය, ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් සහ සුභසාධන සංවිධාන ඉදිරිපත් ව හදිසි සහාය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටීම් ඇති කිරීමට හේතු විය. සංක්‍රමණික කම්කරු අයිතිවාසිකම් සඳහා වකාල ත කරන නියෝජිතයන්, ශ්‍රී ලාංකික රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ කොන්සියුලර් සේවා ශක්තිමත් කරන ලෙස ද, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ හා පුළුල් මැද පෙරදිග කලාපය පුරා සමාන දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දෙන පවුල් සඳහා වඩාත් ශක්තිමත් ආධාරක ක්‍රමවේද ස්ථාපිත කරන ලෙස ද ය.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා කාර්යාංශය සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අදාළ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මෙහෙවරන් මෙම නිශ්චිත සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ි තවමත් නිල ප්‍රසිද්ධ ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නොමැත. කෙසේ වෙතත්, විදේශ රටවල ජීවත් වී රැකියා කරන අවදානම් ශ්‍රී ලාංකික පවුල් වඩා හොඳින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වෙනස් කිරීම් ඉල්ලා අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් පීඩනය ආදේශ කරගෙන ය.

ඒ මවගේ ආයාචනය දිගින් දිගටම සංසරණය වන විට, ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල සංක්‍රමණික කම්කරු ප්‍රජාවේ ආර්ථික සංඛ්‍යාලේඛන පිටිපස සැඟවී ඇති මානව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss