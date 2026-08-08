වත්තල誕生දින සාදයේ මාරාන්තික වෙඩි තැබීම සම්බන්ධයෙන් තවත් සැකකරුවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට — කියන ලද වෙඩි තැබූ පුද්ගලයා ද ඇතුළත්ව
වත්තල ප්රදේශයේ උපන්දින සමරුවක් ඛේදවාචකයකට හේතු වූ මාරාන්තික වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණයේ දී පොලිසිය සැලකිය යුතු ජයග්රහණයක් ලබා ගෙන ඇති අතර, දැන් සැකකරුවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත — ඔවුන් අතරට වෙඩි තැබූ බව කියන පුද්ගලයා ද ඇතුළත් වේ.
නව අත්අඩංගුවට ගැනීම් ප්රධාන සිදුවීමක් ලෙස සලකුණු කෙරේ
වත්තල ප්රදේශයේ උත්සවකාරී උපන්දින රැස්වීමකදී වෙඩි හඬ නැඟී අවම වශයෙන් එක් ජීවිතයක් බිලිගත් මාරාන්තික ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂකයන් විසින් තවත් සැකකරුවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම් හමුවේ, මෙම කම්පනකාරී සිද්ධිය සඳහා වගකිව යුතු බව සැලකෙන පුද්ගලයන්ගේ ජාලය බිඳ දැමීමට බලධාරීන් සැලකිය යුතු තරම් ළඟා වී ඇත.
විශේෂ වැදගත්කමක් දරන්නේ කියන ලද වෙඩි තැබූ පුද්ගලයාම අත්අඩංගුවට ගැනීමයි. ඔහු අල්ලා ගැනීම, ප්රචණ්ඩ සිදුවීම කෙසේ හා මන්ද ඇති වූයේ දැයි යන සම්පූර්ණ චිත්රය ගොඩනැඟීමේ දී ඉතා තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් ලෙස පරීක්ෂකයෝ සලකති.
සැමරුමක් අපරාධ දර්ශනයක් බවට පත් විය
පෞද්ගලික උපන්දින සාදයක් ලෙස ආරම්භ වූ රැස්වීමකදී වෙඩි ප්රහාර එල්ල වී මරණයක් සිදු වීමෙන් ප්රාදේශීය ප්රජාව දැඩි කම්පනයට පත් කරමින් මෙම සිද්ධිය ව්යාකූලත්වයකට හේතු විය. සමාජ රැස්වීමකට ඉලක්ක කළ ප්රහාරයේ නිර්භීත ස්වභාවය පුළුල් මහජන කනස්සල්ලක් ඇති කළ අතර, ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වන ලෙස පොලිසියට බලකෙරිණි.
ඉක්මන් ප්රතිඵල ලබා දෙන ලෙස බලධාරීන් කෙරෙහි වැඩෙන පීඩනයක් තිබූ අතර, නව අත්අඩංගුවට ගැනීම් තිනෙන් පරීක්ෂණය වේගයෙන් ඉදිරි ගමන් කරන බව ඉස්මතු වේ.
පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව ගෙන යයි
ප්රහාරය පිටුපස ඇති චේතනාව සහ තවත් පුද්ගලයන් කිසිවකු කාර්යභාරයක් ඉටු කළේ දැයි යන කරුණු ඇතුළුව, වෙඩි තැබීමට අදාළ සම්පූර්ණ තත්ත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා පරීක්ෂකයන් කටයුතු කරන බව සඳහන් කරමින්, සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන තවමත් කඩිනමින් ගෙන යන බව පොලිසිය පෙන්වා දී ඇත.
- කියන ලද වෙඩිතබන්නා ඇතුළු නව සැකකරුවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත
- වත්තලේ උපන්දින සාදයකදී මාරාන්තික වෙඩි තැබීම සිදු විය
- නඩුවේ සියලු ඉඟි හඹා යෑම බලධාරීන් විසින් අඛණ්ඩව ගෙන යයි
වත්තල ප්රදේශයේ වාසිකයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් සහනයක් ප්රකාශ කරන අතරම, වගකිව යුතු සියලු දෙනා ප්රමාදයකින් තොරව අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන ඒමට බලධාරීන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිති. පරීක්ෂණය ඉදිරි ගමන් කරත්ම, නඩුව ළඟදීම දැඩි මහජන අවධානයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.