සිරගෙවල් කලබලකාරී සිදුවීම් පිටුපස සංවිධානාත්මක කුමන්ත්රණයක් ඇතැයි බන්ධනාගාර අමාත්යවරයා අනතුරු අඟවයි
සිරගෙවල් කැළඹීම් සඳහා සම්බන්ධීකෘත කුමන්ත්රණයක් හේතු වී ඇතැයි අමාත්යවරයා පෙන්වා දෙයි
මෑතකදී ශ්රී ලංකාව පුරා ගණනාවක් බන්ධනාගාරවල ව්යාප්ත වූ කැළඹීම් රැල්ල හිතාමතා සිදු කරන ලද, සම්බන්ධීකෘත කුමන්ත්රණකාරී ක්රියාවක ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන අතර, එය පුළුල් කුමන්ත්රණයක කොටසක් විය හැකි බව පොදු ආරක්ෂක අමාත්ය ආනන්ද විජේපාල මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටියේය.
පාර්ලිමේන්තුවට අමතමින් අමාත්යවරයා පැවසුවේ, විවිධ බන්ධනාගාර කිහිපයක සිදු වූ සිදුවීම්වල රටාව හා ඒවා සිදු වූ කාලය ශක්තිමත් ලෙස පෙන්නුම් කරන්නේ එකී කැළඹීම් ස්වයංසිද්ධ නොව, ඒවා ක්රමාණුකූලව සැලසුම් කර සංවිධානාත්මක ආකාරයෙන් ක්රියාත්මක කළ ඒවා බවයි.
එකවර සිදු වූ සිදුවීම් සැකය දනවයි
දිවයින පුරා විවිධ බන්ධනාගාරවල දළ වශයෙන් එකවර වාර්තා වූ කැළඹීම් කෙරෙහි විජේපාල මහතා දැඩි අවධානය යොමු කළ අතර, එසේ සමකාලීනව සිදු වූ බාධා කිරීම් සේවා අහම්බයකට ආරෝපණය කිරීම සාධාරණ නොවේ යැයි ඔහු තර්ක කළේය. බන්ධනාගාර තාප්ප පිටතින් බාහිර බලවේග විසින් මෙම කැළඹීම් සංවිධානය කළ හැකි බවට ඇති සැකය පිළිබඳව බලධාරීන් සක්රීයව විමර්ශනය කරන බව ඔහු පෙන්නුම් කළේය.
මෙම සිදුවීම්වල රටාව හා කාලය සංවිධානාත්මක කුමන්ත්රණයක් හා හැකි කුමන්ත්රණයක් කෙරෙහි දැඩි ලෙස ඇඟිල්ල දිගු කරන බව අමාත්යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.
විමර්ශනය ආරම්භ වී ඇත
වගකිව යුතු යැයි සැලකෙන නිශ්චිත පුද්ගලයින් හෝ කණ්ඩායම් නම් කිරීමෙන් අමාත්යවරයා වැළකී සිටි නමුත්, ආරක්ෂක බලධාරීන් මෙම කරුණ ඉතාමත් බැරෑරුම් ලෙස සලකන බව ඔහු පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය. කුමන්ත්රණය පිළිබඳව සඳහන් කරන ලද සිදුවීම් සඳහා වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීමටත්, ඔවුන් නීතිය ඉදිරියට ගෙන ඒමටත් 철저한 විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට සහතික කළේය.
මෙම අනාවරණය ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය බාහිර මැදිහත්වීමට ගොදුරු වීමේ අවදානම පිළිබඳව නැවුම් කනස්සල්ල මතු කර ඇති අතර, විශේෂයෙන් දැනට රටේ විවිධ බන්ධනාගාරවල රඳවා සිටින, සංවිධානාත්මක අපරාධ ජාලවලට සම්බන්ධ රිමාන්ඩ් සිරකරුවන් හා ද sentence ලත් පුද්ගලයින් විශාල ප්රමාණයක් සිටීම එයට හේතු වී ඇත.
තීව්ර කළ ආරක්ෂක පියවරයන්ට සහාය දෙන ලෙස පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලයි
බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ ආරක්ෂක නියෝගයන් ශක්තිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ට සහාය දෙන ලෙස පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටීමට විජේපාල මහතා මෙම අවස්ථාව භාවිත කළ අතර, හඳුනාගත් දුර්වලතා ඉවත් කිරීම සඳහා රජය අමතර සම්පත් හා නීති සම්පාදන සහාය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් විය හැකි බවට ඔහු ඇඟවීය.
කුමන්ත්රණය යැයි සැලකෙන සිදුවීම්වල ස්වභාවය හා ක්රියාත්මක විමර්ශනයේ ප්රගතිය පිළිබඳව නීති立法 සභිකයින් වැඩිදුර විස්තර ඉල්ලා සිටීමත් සමඟ, අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශය පාර්ලිමේන්තුවේ තවදුරටත් විවාදයකට තුඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.