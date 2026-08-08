Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිරගෙවල් කලබලකාරී සිදුවීම් පිටුපස සංවිධානාත්මක කුමන්ත්‍රණයක් ඇතැයි බන්ධනාගාර අමාත්‍යවරයා අනතුරු අඟවයි

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිරගෙවල් කලබලකාරී සිදුවීම් පිටුපස සංවිධානාත්මක කුමන්ත්‍රණයක් ඇතැයි බන්ධනාගාර අමාත්‍යවරයා අනතුරු අඟවයි

සිරගෙවල් කැළඹීම් සඳහා සම්බන්ධීකෘත කුමන්ත්‍රණයක් හේතු වී ඇතැයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි

මෑතකදී ශ්‍රී ලංකාව පුරා ගණනාවක් බන්ධනාගාරවල ව්‍යාප්ත වූ කැළඹීම් රැල්ල හිතාමතා සිදු කරන ලද, සම්බන්ධීකෘත කුමන්ත්‍රණකාරී ක්‍රියාවක ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන අතර, එය පුළුල් කුමන්ත්‍රණයක කොටසක් විය හැකි බව පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටියේය.

පාර්ලිමේන්තුවට අමතමින් අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, විවිධ බන්ධනාගාර කිහිපයක සිදු වූ සිදුවීම්වල රටාව හා ඒවා සිදු වූ කාලය ශක්තිමත් ලෙස පෙන්නුම් කරන්නේ එකී කැළඹීම් ස්වයංසිද්ධ නොව, ඒවා ක්‍රමාණුකූලව සැලසුම් කර සංවිධානාත්මක ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ ඒවා බවයි.

එකවර සිදු වූ සිදුවීම් සැකය දනවයි

දිවයින පුරා විවිධ බන්ධනාගාරවල දළ වශයෙන් එකවර වාර්තා වූ කැළඹීම් කෙරෙහි විජේපාල මහතා දැඩි අවධානය යොමු කළ අතර, එසේ සමකාලීනව සිදු වූ බාධා කිරීම් සේවා අහම්බයකට ආරෝපණය කිරීම සාධාරණ නොවේ යැයි ඔහු තර්ක කළේය. බන්ධනාගාර තාප්ප පිටතින් බාහිර බලවේග විසින් මෙම කැළඹීම් සංවිධානය කළ හැකි බවට ඇති සැකය පිළිබඳව බලධාරීන් සක්‍රීයව විමර්ශනය කරන බව ඔහු පෙන්නුම් කළේය.

මෙම සිදුවීම්වල රටාව හා කාලය සංවිධානාත්මක කුමන්ත්‍රණයක් හා හැකි කුමන්ත්‍රණයක් කෙරෙහි දැඩි ලෙස ඇඟිල්ල දිගු කරන බව අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

විමර්ශනය ආරම්භ වී ඇත

වගකිව යුතු යැයි සැලකෙන නිශ්චිත පුද්ගලයින් හෝ කණ්ඩායම් නම් කිරීමෙන් අමාත්‍යවරයා වැළකී සිටි නමුත්, ආරක්ෂක බලධාරීන් මෙම කරුණ ඉතාමත් බැරෑරුම් ලෙස සලකන බව ඔහු පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළේය. කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳව සඳහන් කරන ලද සිදුවීම් සඳහා වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීමටත්, ඔවුන් නීතිය ඉදිරියට ගෙන ඒමටත් 철저한 විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට සහතික කළේය.

මෙම අනාවරණය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය බාහිර මැදිහත්වීමට ගොදුරු වීමේ අවදානම පිළිබඳව නැවුම් කනස්සල්ල මතු කර ඇති අතර, විශේෂයෙන් දැනට රටේ විවිධ බන්ධනාගාරවල රඳවා සිටින, සංවිධානාත්මක අපරාධ ජාලවලට සම්බන්ධ රිමාන්ඩ් සිරකරුවන් හා ද sentence ලත් පුද්ගලයින් විශාල ප්‍රමාණයක් සිටීම එයට හේතු වී ඇත.

තීව්‍ර කළ ආරක්ෂක පියවරයන්ට සහාය දෙන ලෙස පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලයි

බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ ආරක්ෂක නියෝගයන් ශක්තිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ට සහාය දෙන ලෙස පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටීමට විජේපාල මහතා මෙම අවස්ථාව භාවිත කළ අතර, හඳුනාගත් දුර්වලතා ඉවත් කිරීම සඳහා රජය අමතර සම්පත් හා නීති සම්පාදන සහාය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් විය හැකි බවට ඔහු ඇඟවීය.

කුමන්ත්‍රණය යැයි සැලකෙන සිදුවීම්වල ස්වභාවය හා ක්‍රියාත්මක විමර්ශනයේ ප්‍රගතිය පිළිබඳව නීති立法 සභිකයින් වැඩිදුර විස්තර ඉල්ලා සිටීමත් සමඟ, අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය පාර්ලිමේන්තුවේ තවදුරටත් විවාදයකට තුඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss